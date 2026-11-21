Milei au volant du Cybertruck au lion préparé par Tesla : « MAGA! »

Au lancement de Tesla en Argentine, la marque exposait un Cybertruck habillé du lion doré de Javier Milei. Le président s’est mis au volant et a publié la vidéo sur X.

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Javier Milei a eu son Cybertruck, au moins le temps d’une soirée. Au lancement officiel de Tesla en Argentine, vendredi 20 novembre à La Boca (Buenos Aires), la marque exposait un Cybertruck habillé d’un lion doré rugissant, l’emblème du président argentin. Quelques heures plus tard, Milei publiait la vidéo sur X avec un seul mot : « MAGA! ».

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Javier Milei s’installe au volant du Cybertruck exposé au lancement. Image : vidéo publiée par Javier Milei sur X (@JMilei)

Ce que montre la vidéo

La séquence dure 39 secondes, filmée à la verticale. On y voit Milei, une chemise cartonnée et son téléphone à la main, ouvrir la portière et s’asseoir au volant, puis faire mine de conduire. Il ressort, s’accroupit devant le flanc arrière et pointe les deux mains vers le lion, grand sourire. La fin montre la foule qui l’entoure près du pick-up, le logo Tesla en lettres lumineuses au fond de la salle.

Pas un mot n’est prononcé : la bande-son est le classique rock « Bad to the Bone » de George Thorogood. Le message tient dans la légende, « MAGA! », le slogan de Donald Trump dont Milei est l’un des alliés les plus proches.

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Le lion doré, emblème de Javier Milei, sur le flanc arrière du Cybertruck. Image : vidéo publiée par Javier Milei sur X (@JMilei)

Un souhait formulé en septembre à New York

Le clin d’œil n’a rien d’un hasard. Fin septembre, interrogé par Bloomberg à l’Economic Club de New York, Milei avait confié que s’il devait s’acheter une voiture, ce serait un Cybertruck, et imaginé circuler dans Buenos Aires avec un modèle « tout peint en noir avec un lion doré », rapporte Infobae.

Tesla ne l’a pas repeint : selon la presse argentine, le pick-up exposé est simplement « ploteado », c’est-à-dire recouvert d’un film adhésif. Ce n’est pas non plus le premier contact du président avec le modèle : en avril 2024, lors de sa visite de la Gigafactory d’Austin avec Elon Musk, il était déjà monté à bord d’un Cybertruck, et il a raconté depuis avoir demandé à Musk de lui offrir une Tesla.

Pas de Cybertruck au catalogue argentin

Les Argentins qui voudraient l’imiter devront patienter. Tesla lance le pays avec deux modèles seulement, la Model 3 et le Model Y, en cinq versions vendues entre 41 590 et 54 590 dollars tous frais compris, avec des premières livraisons attendues début 2027 (tous les détails du lancement et de l’appel vidéo avec Elon Musk). Selon Infobae et Perfil, la commercialisation locale du Cybertruck n’est pas prévue : il faut passer par l’importation privée.

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Rien n’indique non plus que le véhicule ait été offert. Les médias argentins parlent d’un « hommage » de la marque ; Perfil relève qu’un éventuel cadeau poserait question au regard des règles sur les présents faits aux agents publics. Le sujet est sensible : en mai, le Cybertruck du député libertarien Manuel Quintar avait déjà provoqué une polémique au Congrès, et Milei l’avait défendu.

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Un « MAGA! » qui détonne avec Musk

La légende ne manque pas d’ironie. Dans une interview récente citée par Perfil, Elon Musk affirmait : « Je ne suis pas MAGA ». La relation entre les deux hommes reste pourtant au beau fixe, de la tronçonneuse offerte par Milei à Musk sur la scène de la CPAC en février 2025 à l’appel vidéo passé par le patron de Tesla, depuis son avion, pendant la soirée de vendredi.

Côté réseaux, l’opération est réussie : la vidéo dépassait 47 000 mentions « J’aime » sur X samedi. Pour Tesla, qui arrive dans un pays où le président vante son goût pour les voitures (« El argentino es un amante de los fierros », a-t-il lancé vendredi), difficile de rêver meilleure publicité gratuite.

Photo de une : Elon Musk et Javier Milei à la CPAC, février 2025. Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.