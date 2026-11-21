18,5 % pour le Model Y, 3 % pour le Mazda MX-30 : le TÜV-Report 2027 classe 26 voitures électriques

Le TÜV-Report 2027 classe 26 électriques de 2 à 3 ans : Mazda MX-30 sur le podium, Model 3, MG4 et Model Y derniers. Rotules, disques de frein, kilométrage : ce que disent les chiffres.

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Le TÜV-Report 2027, publié le 18 novembre à Berlin, n’a jamais compté autant de voitures électriques : 26 modèles sur 109 dans la tranche des 2 à 3 ans. Le Mazda MX-30 électrique monte sur le podium avec 3,0 % de voitures recalées pour défaut important. À l’autre bout, le Tesla Model Y ferme la marche avec 18,5 %, juste derrière le MG4 (16,0 %) et la Tesla Model 3 (12,5 %). Voici le classement des électriques, ce qui coince sur les Tesla, et ce que ces chiffres disent vraiment pour un acheteur en France.

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Ce que mesure le TÜV, et ce qu’il ne mesure pas

Le TÜV-Verband, qui fédère les organismes de contrôle technique allemands, publie chaque automne avec le magazine AutoBild le bilan des contrôles obligatoires (la « HU », passée en Allemagne dès 3 ans, puis tous les 2 ans). Cette édition repose sur 9,7 millions de contrôles réalisés entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. Le chiffre retenu est la part de voitures présentant au moins un défaut « important » ou « dangereux », qui oblige à repasser après réparation.

Ce n’est pas une statistique de pannes. Une voiture peut être recalée pour un phare mal réglé ou une rotule usée sans jamais être tombée en panne. C’est pour cela que l’ADAC, qui compte les dépannages, arrive à un tout autre classement : nous avions comparé les deux baromètres allemands le mois dernier, et la Model 3 y était la deuxième électrique la plus fiable à 3 ans.

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Le classement des électriques de 2 à 3 ans

Toutes motorisations confondues, la moyenne de la tranche est de 6,4 %. Le vainqueur général est le Mazda CX-60 (2,3 %), devant le Mercedes GLA (2,9 %). Trois des six catégories sont gagnées par une électrique.

Modèle électrique Voitures recalées Place sur 109 Mazda MX-30 e-Skyactiv 3,0 % 3e Audi Q8 e-tron 3,2 % 5e Mini Cooper SE 3,3 % 6e (1re des citadines) Mercedes EQA 3,5 % 8e Mercedes EQB 4,1 % non précisée Hyundai Ioniq 5 4,2 % 1re des familiales Smart Fortwo EQ 4,3 % 1re des minis Tesla Model 3 12,5 % 107e MG4 16,0 % 108e Tesla Model Y 18,5 % 109e Moyenne de la tranche (toutes énergies) 6,4 %

Le communiqué ne détaille pas les 26 électriques une à une : nous ne reprenons que les modèles qu’il cite.

Model Y : les rotules de suspension en cause

Le TÜV est précis sur le Model Y. Les rotules et articulations des bras de suspension y sont signalées 24 fois plus souvent que sur les autres voitures du même âge. Les disques de frein sont en cause sur 3,4 % des Model Y contrôlés, contre 1,0 % en moyenne. S’y ajoutent plus de remarques que la moyenne sur l’éclairage avant.

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Deux éléments de contexte, donnés par le TÜV lui-même. D’abord, les Model Y contrôlés avaient parcouru 58 000 km en moyenne, contre 47 000 km pour l’ensemble de la tranche : ce sont des voitures plus sollicitées, souvent en flotte ou en VTC. Ensuite, le score progresse de 1,2 point en un an (17,3 % dans l’édition 2026), et le TÜV note qu’aucun modèle de cet âge n’avait fait pire depuis 2015. Les voitures examinées ont été immatriculées il y a deux ou trois ans : il s’agit de la génération précédente du Model Y, pas de la version restylée vendue depuis 2025.

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Model 3 : mieux qu’il y a un an, mais l’âge pèse

La Model 3 recule moins : 12,5 % contre 13,1 % dans l’édition 2026. Le TÜV suit aussi la voiture dans le temps : 21,1 % au deuxième contrôle (4 à 5 ans) et 27,9 % au troisième (6 à 7 ans), la dernière place de sa tranche. Ces Model 3 de 6 à 7 ans sont les toutes premières livrées en Europe, en 2019 et 2020.

MG4 : les freins d’abord

Première voiture d’un constructeur chinois à entrer dans le rapport, le MG4 est recalé surtout pour ses disques de frein : 10,3 % des voitures contrôlées, dix fois la moyenne de son âge. Les suspensions sont aussi en cause (2,7 % contre 0,5 %), alors que ces MG4 n’avaient parcouru que 37 000 km en moyenne.

Pourquoi les électriques usent leurs disques… en freinant trop peu

Le TÜV donne l’explication. Avec le freinage régénératif, le moteur ralentit la voiture et les freins mécaniques servent moins : les disques rouillent faute d’être sollicités. Le poids plus élevé des électriques charge aussi davantage les trains roulants. Mais l’organisme insiste : les écarts entre modèles montrent que l’énergie ne suffit pas à tout expliquer, la conception et la qualité des pièces comptent autant, comme chez les thermiques.

Les électriques plus âgées le confirment. Au deuxième contrôle, 12 des 18 électriques étudiées font mieux que la moyenne (10,2 %), et l’Audi Q8 e-tron gagne même toute la tranche des 4 à 5 ans avec 3,3 %. Les Peugeot e-2008 (5,5 %) et Renault Twingo électrique (5,7 %) suivent de près. La Renault Zoe, première électrique observée à 9 ans, affiche 23,0 % contre 17,4 % pour la moyenne de son âge.

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Ce que cela change pour un acheteur en France

En France, le premier contrôle technique tombe à 4 ans et non à 3. Un Model Y ou une Model 3 de cet âge n’a donc souvent jamais été examiné par un contrôleur indépendant. Avant d’acheter, ou de revendre :

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Train avant et suspensions : faites vérifier rotules et silentblocs, surtout au-delà de 50 000 km ;

: faites vérifier rotules et silentblocs, surtout au-delà de 50 000 km ; Disques de frein : une trace de rouille n’est pas grave, une surface piquée l’est. Le TÜV conseille de faire contrôler freins et châssis à chaque entretien ;

: une trace de rouille n’est pas grave, une surface piquée l’est. Le TÜV conseille de faire contrôler freins et châssis à chaque entretien ; Phares : réglage et état des optiques avant ;

: réglage et état des optiques avant ; Historique : kilométrage, usage (particulier, VTC, flotte) et factures du service Tesla.

Ces points ne disent rien de la batterie ni du moteur, que le TÜV ne contrôle qu’à l’œil. L’organisme réclame d’ailleurs un test standardisé de l’état de santé des batteries pour les voitures d’occasion. Pour le prix, nos relevés du stock Tesla montrent que 59 voitures sur 60 ont baissé en un mois ; et si vous vendez la vôtre, notre guide pour revendre sa Tesla entre particuliers détaille les papiers à fournir. Un propriétaire nous a aussi raconté son passage d’un Kia e-Niro à un Model Y d’occasion.

Côté SUV compacts, le Mercedes GLA, deuxième du classement général en thermique, a sa version électrique à la 8e place avec l’EQA : notre comparatif BMW iX1, Mercedes GLA ou Audi Q4 e-tron fait le point sur ces modèles.

Source : TÜV-Verband, communiqué « TÜV-Report 2027 » du 18 novembre 2026 (9,7 millions de contrôles du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Comparaison avec l’édition 2026 : données publiées par le TÜV-Verband en novembre 2025. Traductions Tesla Mag. Photo : un Tesla Model Y, Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.