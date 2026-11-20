FSD : l’Italie autorise à titre provisoire « Tesla Assisted Driving », premier grand pays de l’Union à le faire

Le ministère de Matteo Salvini donne son feu vert à l'homologation provisoire du FSD (supervisé) sans attendre l'Europe. L'Italie devient le 12e pays européen à l'autoriser.

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L’Italie autorise la conduite assistée de Tesla. Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre des Infrastructures et des Transports, a annoncé ce jeudi 20 novembre que son ministère a donné son feu vert à l’homologation provisoire de « Tesla Assisted Driving », le nom européen du FSD (supervisé). Rome n’attend pas la décision européenne : l’Italie devient le douzième pays d’Europe à autoriser le système, et de loin le plus peuplé.

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Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre des Infrastructures et des Transports. Photo : compte X de Matteo Salvini (@matteosalvinimi)

Le message de Matteo Salvini (ministre des Infrastructures et des Transports, Italie), publié sur X le 20 novembre 2026 à 12 h 26 « Je suis fier d’annoncer une autre nouveauté importante pour la mobilité en Italie. Le MIT, après une vérification technique approfondie de faisabilité, a donné son feu vert à l’homologation provisoire du système de conduite assistée Tesla Assisted Driving, en anticipant le processus de reconnaissance communautaire, actuellement en phase de définition. Un pas de plus vers l’innovation, la technologie et la mobilité de demain, en plaçant toujours la sécurité des citoyens au premier rang. » Message écrit en italien, traduction Tesla Mag. Lire le message original.

Ce que Rome a décidé

Une homologation provisoire. C’est le ministère italien lui-même, le MIT, qui accorde le feu vert, après ce que Matteo Salvini décrit comme une vérification technique de faisabilité.

C’est le ministère italien lui-même, le MIT, qui accorde le feu vert, après ce que Matteo Salvini décrit comme une vérification technique de faisabilité. Avant l’Europe. Le ministre le dit en toutes lettres : l’Italie anticipe la reconnaissance européenne, dont la procédure est « en phase de définition ».

Le ministre le dit en toutes lettres : l’Italie anticipe la reconnaissance européenne, dont la procédure est « en phase de définition ». La sécurité en avant. Le message place la sécurité des citoyens au premier rang, comme le ministère le fait depuis l’automne.

Ce que le message ne dit pas : la date à laquelle les propriétaires italiens pourront activer le système, son prix, les voitures concernées et les conditions d’usage. À 16 h, le ministère n’avait publié ni communiqué ni texte sur son site, et la page italienne de Tesla ne listait pas encore l’Italie parmi les pays où le système est disponible. Tesla n’avait pas commenté.

Trois semaines après le soutien à l’Europe

Le 29 octobre, après un échange avec Elon Musk, Matteo Salvini écrivait que l’Italie soutenait une homologation européenne rapide du système. Nous relevions alors que Rome ne parlait d’aucune démarche nationale. Elle vient d’en engager une.

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Jusqu’ici, onze pays européens autorisaient le système, selon la liste publiée par Tesla : les Pays-Bas, qui l’ont homologué à titre provisoire le 10 avril, puis la Belgique, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie et, le 11 novembre, la Finlande. Aucun des quatre pays les plus peuplés de l’Union n’en faisait partie. L’Italie est le premier.

Le poids compte pour la suite. Une homologation valable dans toute l’Union passe par le comité technique européen pour les véhicules à moteur, à la majorité qualifiée : au moins 15 États sur 27, représentant 65 % de la population. L’Allemagne a promis le 6 octobre de défendre une homologation rapide, après avoir obtenu de Tesla une marge de vitesse plafonnée à 10 %. L’Italie va plus loin : elle autorise sans attendre.

Ce que cela change pour les propriétaires français

En France, le système n’est toujours pas autorisé. Le ministère des Transports le teste sur route depuis le 2 septembre.

L’Italie, troisième pays le plus peuplé de l’Union, a tranché. La France, deuxième, ne l’a pas encore fait.

Même autorisé, le système reste une aide à la conduite : la personne au volant le supervise et reste responsable.

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Cet article existe aussi en anglais.

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Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Le ministère italien des Infrastructures et des Transports a été sollicité le 20 octobre ; il n’a pas encore répondu à nos questions. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Sources : Matteo Salvini, message publié sur X le 20 novembre 2026 à 12 h 26 ; site du ministère des Infrastructures et des Transports (mit.gov.it), consulté le 20 novembre vers 16 h ; page Tesla Assisted Driving de Tesla Italia, consultée le 20 novembre ; RDW, communiqué du 3 novembre 2026 ; règles de vote du comité technique pour les véhicules à moteur. Photo : Moliva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.