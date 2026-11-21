Tesla lancée en Argentine : ce qu’Elon Musk a dit pendant son call depuis un avion, et ce que Tesla vend vraiment

Lancement de Tesla en Argentine le 20 novembre avec Javier Milei : le résumé du call de deux minutes d'Elon Musk, les prix des Model 3 et Model Y, les livraisons en 2027 et les Superchargeurs avec YPF.

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Tesla vend désormais ses voitures en Argentine. Le lancement a eu lieu le vendredi 20 novembre au soir à Buenos Aires, dans le quartier de La Boca, en présence du président Javier Milei. Elon Musk est intervenu en visioconférence depuis un avion, pour environ deux minutes. Il n’a pas présenté les voitures, a cherché ses mots et l’a reconnu à voix haute. Voici le résumé de ce qu’il a dit, et de ce que Tesla lance réellement.

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Ce qu’Elon Musk a dit, minute par minute

Nous avons écouté la vidéo complète du call, 2 minutes 15, publiée par Autoblog Argentina et relayée sur X par DogeDesigner (plus de 268 000 vues samedi). Musk parle en anglais, un interprète traduit en espagnol dans la salle et un sous-titrage s’affiche à l’écran. Ses phrases, dans l’ordre, traduites par Tesla Mag :

Vers 0 min 12 : « Merci de nous accueillir en Argentine. »

« Merci de nous accueillir en Argentine. » Vers 0 min 20 : « Nous avons hâte de fournir des Tesla et de créer un réseau national de Superchargeurs. » C’est la seule annonce de fond du call.

« Nous avons hâte de fournir des Tesla et de créer un réseau national de Superchargeurs. » C’est la seule annonce de fond du call. Vers 0 min 29 : « J’espère vraiment que vous profitez des voitures. »

« J’espère vraiment que vous profitez des voitures. » Vers 0 min 51 : « En fait, je ne sais pas trop quoi dire, sauf merci d’accueillir Tesla en Argentine. »

« En fait, je ne sais pas trop quoi dire, sauf merci d’accueillir Tesla en Argentine. » Vers 1 min 20 : « Désolé, je ne sais pas trop quoi dire. » Il répète ses remerciements.

« Désolé, je ne sais pas trop quoi dire. » Il répète ses remerciements. Vers 1 min 45 : « Merci à tous. J’aimerais venir… » La phrase reste inachevée, puis : « Merci de nous recevoir. »

Le reste de l’enregistrement est fait de silences, de « euh » et de « bon ». Entre les deux, la traduction simultanée prenait du retard. Perfil évoque aussi des problèmes de connexion. Electrek écrit que le flux s’est coupé avant même un au revoir. Au total, Musk a prononcé moins de 150 mots.

Elon Musk en visioconférence, sur l’écran de la salle, avec le sous-titrage en espagnol en haut à droite. Capture de la vidéo publiée par Autoblog Argentina sur X

D’où parlait-il ? L’image montre une cabine d’avion, et Perfil écrit qu’il était « en plein vol ». Autoblog Argentina écrit de son côté qu’il s’est connecté « depuis la Chine ». Les deux ne s’excluent pas, mais aucun média n’a donné de lieu précis.

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Milei a repris la main

Javier Milei, qui avait accueilli Musk en le qualifiant de « Léonard de Vinci du XXIe siècle » selon Electrek, a désamorcé le moment : « ceux qui font beaucoup parlent peu ». Il a ensuite tenu un discours politique sur l’ouverture du pays, rapporté par La Nación et Perfil. Il a parlé d’une Argentine qui a longtemps vécu « derrière son propre rideau de fer » et répété que « la concurrence fait baisser les prix ». Il a surtout rappelé les mesures qui rendent ce lancement possible : la suppression de l’impôt PAIS et celle des taxes internes sur les voitures.

Selon Ámbito, le gouvernement a aussi relevé le prix plafond des véhicules admis dans le quota d’importation sans droits de douane. Il a de plus ouvert une voie d’accès liée aux investissements dans la recharge. Aucun des quatre médias que nous avons lus ne chiffre ce quota.

Ce que Tesla lance en Argentine

Deux modèles, cinq versions , fabriqués à Shanghai : Model 3 Propulsion, Grande Autonomie et Performance, Model Y Propulsion et Grande Autonomie.

, fabriqués à Shanghai : Model 3 Propulsion, Grande Autonomie et Performance, Model Y Propulsion et Grande Autonomie. Prix : de 41 590 à 54 590 dollars, tous frais compris, selon La Nación et Ámbito. La Model 3 Propulsion est à 41 590 dollars, soit 64,9 millions de pesos, et la Model Y Propulsion à 44 590 dollars. Electrek donne les prix catalogue, 600 dollars plus bas (à partir de 40 990 dollars), auxquels s’ajoutent environ 600 dollars de frais de réservation, de livraison et de dossier.

de 41 590 à 54 590 dollars, tous frais compris, selon La Nación et Ámbito. La Model 3 Propulsion est à 41 590 dollars, soit 64,9 millions de pesos, et la Model Y Propulsion à 44 590 dollars. Electrek donne les prix catalogue, 600 dollars plus bas (à partir de 40 990 dollars), auxquels s’ajoutent environ 600 dollars de frais de réservation, de livraison et de dossier. Livraisons : début 2027 selon La Nación, mars ou avril 2027 selon Electrek.

début 2027 selon La Nación, mars ou avril 2027 selon Electrek. Vente en ligne seulement , sans concessionnaire, avec des espaces d’exposition et d’essai à Unicenter (Martínez) et au centre commercial Alcorta (Palermo). Le financement est proposé par Santander et Comafi.

, sans concessionnaire, avec des espaces d’exposition et d’essai à Unicenter (Martínez) et au centre commercial Alcorta (Palermo). Le financement est proposé par Santander et Comafi. Superchargeurs : un réseau avec YPF, la compagnie pétrolière publique, dans ses stations-service. Ni le nombre de bornes ni le calendrier n’ont été donnés.

un réseau avec YPF, la compagnie pétrolière publique, dans ses stations-service. Ni le nombre de bornes ni le calendrier n’ont été donnés. À la tête de la filiale : Joaquín Lizarralde, directeur général de Tesla Argentine. Étaient aussi présents Horacio Marín, PDG d’YPF, et Peter Lamelas, ambassadeur des États-Unis.

Pourquoi ça compte

L’Argentine est un marché longtemps fermé aux voitures importées par les taxes et les restrictions de change. Tesla y arrive grâce aux réformes de Milei, proche d’Elon Musk depuis leur rencontre au Texas en avril 2024. Le lancement est donc autant politique que commercial. Le call raté a beaucoup circulé sur X, mais il ne change rien à l’essentiel : les commandes sont ouvertes, et un réseau de recharge est promis avec le premier distributeur de carburant du pays.

Sources : vidéo d’Autoblog Argentina (20 novembre 2026), écoutée en entier et transcrite par Tesla Mag ; La Nación, Perfil, Ámbito et Electrek (20 et 21 novembre 2026).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.