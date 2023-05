Nikola Tesla Experience Center s’installe en Croatie dans la ville où Tesla a étudié

Un centre dédié au génie visionnaire, retraçant son parcours depuis son enfance jusqu’à ses inventions révolutionnaires. Le Nikola Tesla Experience Center vient d’ouvrir ses portes à Karlovac, en Croatie, où le célèbre inventeur a étudié. Situé à Rakovac 6, juste à côté du lycée de Karlovac où Tesla a obtenu son diplôme en 1873, ce centre de près de 800 mètres carrés sur trois étages offre aux visiteurs un aperçu fascinant de la vie et des réalisations de Nikola Tesla.

Les huit thèmes abordés dans ce nouveau centre dédié à Nikola Tesla

Huit thèmes sont abordés dans ce centre interactif, permettant aux visiteurs de découvrir le parcours de Tesla depuis son enfance dans un petit village de la région de Lika, ses études à Karlovac où il s’est intéressé à l’électricité grâce à son professeur de physique Martin Sekulić, jusqu’à son départ pour New York où il acquiert une renommée mondiale avec ses inventions révolutionnaires.

Esencija Tesle Instinkt i prvi „izumi“ Obrazovanje u Karlovcu Životni put Bljeskovi Tesla superjunak Vrenje uma Trag u kozmosu

L’essence de Tesla Instinct et premières « inventions » Éducation à Karlovac Le parcours de vie Éclairs de génie Tesla en superhéros L’effervescence de l’esprit L’empreinte dans le cosmos

Statue Tesla superjunak

Une statue représentant Tesla en superhéros orne le centre, illustrant la manière dont cet inventeur de génie a captivé l’imagination du monde entier.

Les méthodes interactives du centre

Le Nikola Tesla Experience Center utilise des illustrations, des animations, des films documentaires et de fiction, des tablettes, des projections et des jeux de réflexion pour aider les visiteurs à comprendre la philosophie de vie de Tesla, à découvrir comment il est parvenu à ses inventions les plus marquantes et à en apprendre davantage sur les personnes qui ont laissé une empreinte indélébile dans sa vie.

Martin Sekulić, professeur de physique de Tesla

Le rôle crucial du professeur de physique Martin Sekulić dans l’éveil de l’intérêt de Tesla pour l’électricité est mis en lumière, soulignant l’importance des enseignants inspirants dans la vie des jeunes talents.

Activités et programmes d’apprentissage informel

En plus d’explorer l’esprit de Tesla et d’en apprendre davantage sur sa vie, les visiteurs peuvent également trouver de l’inspiration dans son travail et éveiller leur propre créativité. Le centre propose une variété de programmes et d’activités d’apprentissage informel sur Tesla et la discipline STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques).

Le Nikola Tesla Experience Center à Karlovac offre aux visiteurs une occasion unique de se plonger dans la vie et l’œuvre de l’un des plus grands inventeurs de tous les temps. Venez découvrir l’histoire fascinante de Nikola Tesla et vous immerger dans son univers rempli de découvertes et d’inspiration.