Premier voyage à bord du nouveau Tramway nantais

Nantes Métropole s’apprête à renouveler son parc de tramways avec l’acquisition des nouveaux modèles Citadis X05 d’Alstom, dont la fabrication, l’assemblage et les tests se déroulent actuellement sur le site de La Rochelle. Bertrand Affilé, vice-président de Nantes Métropole en charge des stratégies de mobilité et des déplacements, Pascal Bolo, président de la Semitan et Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France, étaient présents pour l’occasion.

A gauche Bertrand Affilé, vice-président de Nantes Métropole en charge des stratégies de mobilité et des déplacements / Au centre Pascal Bolo, président de la Semitan / A droite: Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France // Crédits photo Tesla Mag

La Métropole Nantaise prévoit l’arrivée de 49 nouvelles rames de tramway Citadis X05 d’Alstom entre 2023 et 2026, pour un investissement total de 218 millions d’euros TTC. Ces nouveaux modèles seront complétés par 12 rames supplémentaires en 2027, pour un transport possible de 300 passagers par tramway, soit 50 de plus que les rames actuelles.

Les informations clés sur les nouveaux tramways Citadis pour Nantes

Les Citadis X05, qui mesurent 46 mètres de long, offrent 6 mètres de plus que les tramways actuels et sont 100 % accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Les nouvelles rames comportent également 40 % de surfaces vitrées et huit portes doubles équipées de clignotants lumineux pour signaler les ouvertures et fermetures. Enfin, les Citadis X05 disposent de 14 écrans multimédias pour diffuser des informations sur le réseau.

En ce qui concerne le réseau de transports en commun de Nantes Métropole, il comprend actuellement 44 km d’infrastructures dédiées à 3 lignes de tramway et 91 rames (81 en circulation en heure de pointe), 22 e-Busways de 24 mètres et 100 % électriques, 8 lignes de Chronobus dont une nouvelle ligne à partir de 2025 avec la transformation de la ligne 54, 2 lignes de Busway, 3 lignes de Navibus sur la Loire et l’Erdre, ainsi que 43 lignes de bus et une navette aéroport exploitées par la Semitan et ses sous-traitants.

L’avis de Tesla Mag

Les transports en commun électriques, tels que les tramways et les bus électriques, sont des solutions importantes pour relever les défis écologiques actuels, notamment la lutte contre le changement climatique et la réduction de la pollution atmosphérique.

En tant que modes de transport zéro émission, ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux dans les villes, tout en offrant une alternative plus durable et plus saine à la voiture individuelle.

Ces modes de transport ont également l’avantage de répondre aux besoins de mobilité des populations urbaines, en assurant un transport collectif efficace, confortable et accessible.

Dans le cas de Nantes Métropole, l’extension du réseau de transports en commun électriques, comme les nouveaux tramways Citadis X05 d’Alstom et les e-Busways, permet de continuer à améliorer la qualité de l’air de la ville, tout en offrant des alternatives de mobilité plus durables et plus efficaces. Nous écrivions sur le sujet il y a presque un an, c’était donc un véritable plaisir de monter à bord de ces nouvelles rames.