Après avoir économisé pendant des années, j’ai décidé le mois dernier d’acheter mon premier New Model Y. Après l’avoir possédé pendant un mois, voici quelques-unes de mes réflexions et de mes réactions générales.

Tout d’abord, c’est un véhicule très amusant. J’ai pris le booster d’accélération, et je suppose que je vais devoir changer les pneus de ce véhicule tôt ou tard, vu la façon dont je le propulse sur les feux. Mes enfants l’adorent (même mes adolescents qui, comme vous le savez, sont difficiles à satisfaire).

Deuxièmement, j’ai encore l’impression d’avoir beaucoup à apprendre sur le véhicule. Le FSD est fantastique, et je suis encore en train d’essayer l’Actual Smart Summon.

La conduite, les sensations et l’expérience globales sont tout simplement géniales

J’ai fait quelques expériences avec ma nouvelle voiture, qui peuvent faire sourciller ceux qui, comme moi, ne connaissent pas le monde de la Tesla.

En traversant un McDonald’s drive thru (pour offrir des mcmuffins aux œufs au vieux monsieur, bien sûr), j’ai entendu un cliquetis provenant de l’extérieur. J’ai appris qu’il s’agissait des enjoliveurs qui semblaient mal ajustés aux roues. Le son rebondissait sur les murs voisins, j’ai donc d’abord été un peu effrayé, mais en lisant, il semble que ce soit typique. Je pense que je dois les remplacer ou quelque chose comme ça ? Je n’en suis pas sûr. Lorsque je conduis, en particulier sur des routes plus accidentées, j’entends de temps en temps une sorte de bourdonnement ou de cliquetis provenant de ce qui semble être le tableau de bord, près du pare-brise. Ce n’est pas toujours le cas, mais de temps en temps, il y a un cliquetis. Je suis en train d’ouvrir un ticket de service, mais encore une fois, cela semble être une chose commune chez Tesla. Après l’avoir lavée, il m’est arrivé quelques fois de freiner et de faire hurler le véhicule assez fort. En lisant cela, il semble que ce soit encore une fois typique après l’humidité, ou quelque chose qui s’est coincé dedans. La bonne nouvelle, c’est que ça n’est pas arrivé souvent, mais c’est arrivé, et je me suis dit « mince, c’est tout neuf »…..mais ce n’est pas une constante.

Ce sont les trois choses les plus importantes que j’ai remarquées et qui m’ont fait hésiter, mais je me renseigne sur ces types de « sons normaux » au fur et à mesure de mes recherches. Cela dit, je vais quand même lancer un appel de service pour le cliquetis du tableau de bord. Si quelqu’un d’autre a fait l’expérience de l’un de ces bruits, qu’est-ce qui a fonctionné pour vous pour vous en débarrasser ?

Suis-je heureux que la toute première voiture neuve que j’ai achetée dans ma vie (j’ai presque 47 ans) ait été une Tesla Model Y ? Absolument à 100 %.

C’est une expérience formidable à tous points de vue. Encore une fois, je suis en train d’apprendre les ficelles du métier, mais je voulais les partager au cas où quelqu’un achèterait une voiture neuve et ferait l’expérience de l’une ou l’autre de ces chose.

Merci à la communauté pour son soutien. Restez en sécurité et profitez de chaque seconde de l’expérience.