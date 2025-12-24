Nouvelle mise à jour de l’application Tesla 4.52.0 : Quoi de neuf ?

L’innovation constante chez Tesla continue d’étonner les passionnés de technologie avec la sortie récente de la mise à jour 4.52.0 de son application sur iOS/iPhone. Bien que cette version promette principalement des corrections mineures, elle soulève néanmoins l’intérêt des utilisateurs à travers certaines améliorations notables.

Listing des nouveautés

🚗 Nouvelles fonctionnalités Tesla – Dernières mises à jour

👉 Lecture globale : Tesla continue de transformer l’app en véritable centre de contrôle intelligent, mêlant sécurité, personnalisation et expérience utilisateur avancée. Une évolution cohérente avec sa vision “software-first”.

Des fonctionnalités améliorées pour une expérience enrichie

Parmi les fonctionnalités qui retiennent l’attention, on trouve l’option de consulter les selfies sauvegardés de la Tesla Photobooth. Cela permet non seulement de personnaliser davantage l’expérience de l’utilisateur, mais aussi de conserver des souvenirs précieux directement sur son appareil.

Le Dog Mode Live Activity est une autre fonctionnalité intrigante qui vise à améliorer l’interaction de l’utilisateur avec son véhicule, garantissant que les possibilités pratiques et ludiques restent au cœur de l’innovation Tesla.

Personnalisation et détails techniques

La mise à jour étend également le support pour les wraps et teintes personnalisés, s’adressant spécifiquement aux propriétaires de Model 3, Model Y et Cybertruck. Cette personnalisation accrue permet aux utilisateurs d’ajuster l’apparence de leur véhicule selon leurs préférences particulières, rehaussant l’identité unique de chaque Tesla.

Une des nouveautés essentielles concerne les clips Dashcam. Ces derniers incluent dorénavant des détails tels que la vitesse, l’angle du volant et l’état de conduite autonome. Une amélioration cruciale pour les passionnés de technologie, qui pourront exploiter ces informations pour une analyse plus fine de leurs trajets.

Trouver votre Tesla plus facilement

La fonctionnalité de localisation de la voiture est également enrichie. Il est désormais possible de suivre directement la flèche dans la barre de localisation pour repérer votre véhicule avec une précision améliorée. Ceci souligne l’engagement de Tesla envers une utilisation plus intuitive et axée sur l’utilisateur de ses produits.

Compatibilité et téléchargement

Il est important de noter que cette mise à jour nécessite la version de logiciel véhicule 2025.44.25+ pour fonctionner correctement. Ceux qui souhaitent bénéficier de ces améliorations doivent donc vérifier et mettre à jour le logiciel de leur véhicule en conséquence.

Bien que la mise à jour 4.52.0 de l’application Tesla ne présente pas de grands bouleversements, elle s’inscrit dans une logique d’amélioration continue et d’enrichissement de l’expérience utilisateur. Chaque modification, même mineure, prouve que Tesla reste à l’écoute des besoins de ses utilisateurs et inébranlable dans sa quête de perfection technologique.