Optimiser le Coût : La Stratégie du « Delta » de Tarif

ParTeslam
Sommaire

L’essor fulgurant des véhicules électriques (VE) rend l’optimisation du coût de la recharge indispensable. La stratégie la plus efficace repose sur l’exploitation du « Delta » de tarif, c’est-à-dire la différence de prix de l’électricité entre les périodes de forte et de faible demande.

MAÎTRISER LA RECHARGE : ACCÉDER AU GUIDE COMPLET

Qu’est-ce que le « Delta » de Tarif ?

Le marché de l’électricité propose généralement des structures tarifaires qui varient selon l’heure de la journée (et parfois le jour de la semaine) :

  • Heures Pleines (HP) : Périodes de forte sollicitation du réseau (typiquement le matin et en fin d’après-midi/soir), où le tarif du kilowattheure (kWh) est le plus élevé.
  • Heures Creuses (HC) : Périodes de faible demande (généralement la nuit, souvent 8 heures consécutives), où le tarif du kWh est nettement inférieur.
Demandez un devis pour installer une borne de recharge

Le Delta de tarif représente cette différence de coût, qui est la clé d’une recharge économique :

Delta est égal à la valeur absolue de la différence entre le coût en heures pleines et le coût en heures creuses.

Plus ce Delta est grand, plus l’économie potentielle réalisée en décalant la recharge vers les HC est importante. Le Delta est la raison principale pour laquelle la recharge d’un VE peut être significativement moins chère que le plein d’essence.

Lire également :  Luc Sauze, DG de SPIE CityNetworks explique le déploiement de la marque E-Vadea

💰 Le Delta : Levier Majeur d’Économie pour la Recharge

La batterie d’un VE représente un important consommateur d’énergie lorsqu’elle est rechargée. Une stratégie basée sur le Delta permet de transformer cette consommation en avantage économique :

  1. Réduction Drastique du Coût : En programmant la recharge pour qu’elle s’effectue intégralement en Heures Creuses, l’utilisateur bénéficie du tarif le plus bas. Les économies peuvent souvent atteindre 30 % à 60 % du coût par rapport à une recharge effectuée en pleine journée.
  2. Atténuation de l’Impact sur la Facture Globale : Une recharge complète en HP peut représenter une augmentation conséquente de la facture mensuelle. L’utilisation du Delta permet de « lisser » cette consommation en la déplaçant vers des moments où l’impact financier est minimal.
  3. Encouragement à la Stabilité du Réseau : En consommant l’énergie la nuit, les utilisateurs de VE participent à l’équilibre du réseau électrique en absorbant le surplus de production nocturne (notamment celle des énergies renouvelables et nucléaires qui ne peuvent être facilement arrêtées).

🛠️ Mise en Œuvre Pratique de la Stratie du Delta

La technologie moderne rend l’application de cette stratégie simple et automatique.

1. Le Planificateur de Charge du Véhicule

C’est la méthode la plus courante. Le système embarqué du VE permet de :

  • Définir la plage HC : L’utilisateur entre les heures spécifiques (ex: 23h00 à 7h00) durant lesquelles le tarif est réduit.
  • Programmer l’heure de départ : Le véhicule calcule automatiquement le meilleur moment pour démarrer la charge, assurant que la batterie atteigne le niveau souhaité (souvent 80% ou 100%) juste avant l’heure de départ.
Lire également :  L'Exemplarité Énergétique du Collège de Lembeye : Une Rénovation Solaire Pionnière

2. La Borne de Recharge Intelligente (Wallbox)

Les bornes domestiques connectées offrent un contrôle avancé :

  • Pilotage de la Charge : Elles peuvent être programmées pour ne s’activer que dans la fenêtre HC.
  • Communication avec le Réseau : Certaines bornes peuvent recevoir des signaux tarifaires en temps réel ou se connecter à des offres spécifiques (comme l’offre Tempo en France, qui propose 365 jours dits « super-creux » avec un Delta encore plus important).
  • Fonctionnalité de Décharge (V2G) : À terme, les bornes bidirectionnelles permettront d’exploiter le Delta dans les deux sens : charger en HC et vendre de l’énergie au réseau en HP.
MAÎTRISER LA RECHARGE : ACCÉDER AU GUIDE COMPLET

3. Le Choix de l’Offre Tarifaire

Pour maximiser le Delta, l’abonnement électrique doit être adapté au profil de consommation du foyer et du VE :

Type d’OffreDelta TypiqueRecommandation
Option BaseN/A (prix unique)Déconseillé pour les VE.
Option HP/HCMoyen à FortIdéal pour la plupart des recharges nocturnes.
Option Tempo (EDF)Très FortPour ceux qui acceptent de moduler leur consommation lors des jours de pointe.
Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *