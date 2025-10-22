1. Qu’est-ce que le numéro VIN du véhicule

Chaque automobile se voit attribuer un numéro d’« identité » lui étant propre. Le numéro VIN (pour Vehicle Identification Number) est un code unique délivré lors de sa première fabrication, propre à chaque véhicule. Ce numéro d’identification, ou numéro de série, permet de suivre le parcours de vie d’un véhicule depuis son usine de fabrication jusqu’à sa revente.

Le numéro VIN se compose de 17 caractères, faits de chiffres et de lettres. Les caractères du VIN sont calqués sur une norme internationale fondée sur l’alphabet latin, mais conçue pour éviter toute ambiguïté entre les chiffres 0 et 1. Le VIN correspond au numéro gravé sur plusieurs parties du véhicule et également mentionné sur la carte grise du véhicule.

Il figure dans tous les documents officiels pour garantir la concordance entre les informations présentes dans les registres administratifs et le véhicule réel. Pour approfondir l’identification ou vérifier l’historique complet d’un véhicule, il est possible de le faire sur le site https://epicvin.com/.

La première étape pour trouver le VIN d’un véhicule consiste à savoir où le trouver facilement. On le retrouve notamment sur la carte grise, d’une part, mais aussi, sur le châssis de la voiture et encore sur les plaques constructeur.

En ce qui concerne le VIN sur carte grise, ce dernier figure dans la case E du certificat d’immatriculation du véhicule. Tout autre inscription serait illégale, puisque la mention officielle doit correspondre à celle gravée sur le véhicule et éviter ainsi de possibles fraudes.

Le site internet www.epicvin.com permet, grâce au numéro VIN, la consultation de l’historique du véhicule (accident, vol, etc.). Le VIN peut également révéler les caractéristiques techniques d’un véhicule afin de sécuriser l’achat d’un véhicule ou une voiture d’occasion.

3. Les principaux endroits sur le véhicule

Le VIN peut aussi se trouver sur plusieurs endroits sur le véhicule selon le modèle et l’année de production.

Zone du véhicule Description Châssis du véhicule Gravure sous le capot ou près de la roue avant droite Plaque constructeur Plaque métallique rivetée sur la carrosserie Pare-brise Gravé en bas à gauche côté conducteur Portière Autocollant à l’intérieur du montant Carte grise du véhicule Case E du certificat d’immatriculation Moteur Sur le bloc moteur lui-même

Le VIN peut être repéré dans ces zones fixes. Si le marquage est abîmé, il faut vérifier que le numéro VIN correspond au numéro figurant sur la carte grise.

Comment trouver le VIN aide à prévenir les arnaques. Le numéro carte grise doit être identique à celui du châssis du véhicule. Si le véhicule a été accidenté, le marquage peut être posé sur une pièce remplaçable. Toujours vérifier que le numéro VIN n’a pas été modifié.

Le numéro VIN se compose de trois parties :

Code constructeur – les trois premiers caractères indiquent le pays et le fabricant (code indicateur)

Code descripteur – décrit le modèle et les options

Code unique – identifie le numéro de production et le numéro de série du véhicule

Ainsi, le code VIN correspond au numéro d’identification unique du constructeur. Le code VIN carte grise et le code VIN sur la carte doivent toujours coïncider.



5. Pourquoi ce code est important

Le numéro d’identification du véhicule permet de retrouver la production et le numéro de plaque attribué. Le VIN doit figurer sur tous les documents de la voiture d’occasion. En cas de revente, il permet de vérifier que le numéro VIN correspond au numéro original. L’identification number est donc la clé pour trouver des pièces et contrôler l’authenticité.

Sur une voiture, le numéro de série du véhicule se situe souvent sur le châssis du véhicule ou près du moteur. Le numéro sur la carte doit correspondre au marquage métallique. Vérifier que le marquage est complet et authentique avant toute démarche.

Le VIN se compose de 17 caractères selon la norme ISO 3779. Les trois premiers caractères sont le code constructeur ou code indicateur, suivis du code descripteur, puis du numéro de série.

Bloc du VIN Signification 1–3 Pays et constructeur 4–9 Type, moteur, sécurité 10–17 Numéro de série unique

Le VIN correspond à une empreinte technique fiable qui permet de comment décrypter les symboles et de comprendre à quoi sert chaque section.

8. Si le véhicule a été modifié

Si le véhicule a été réparé, le marquage peut aussi se trouver sous la peinture. Toujours vérifier que ce numéro existe dans les registres officiels. Le numéro d’identification du véhicule et le vin de la carte grise doivent être identiques. Ce numéro est composé de chiffres et lettres uniques.

9. Savoir si le véhicule est authentique

Avant tout achat, repérer sur le certificat d’immatriculation la case E où le numéro carte grise est inscrit. Comparer avec le marquage du métal. Entre le marquage et le châssis, aucune différence ne doit exister.

Points de contrôle

Vérifier le VIN sur tous les supports



Contrôler les caractères du VIN sans erreur



La carte grise correspond au véhicule unique



Beaucoup cherchent où se trouve le numéro ou où trouver le code VIN. Il se lit dans les endroits sur le véhicule précédents. Il sert à trouver des pièces, à consulter l’historique du véhicule ou à confirmer le code unique. Le VIN peut aussi se trouver dans le compartiment moteur. Le numéro d’identification gravé e de la carte grise doit être exact.

11. Erreurs fréquentes

Lorsqu’on cherche comment localiser ce marquage, on confond souvent les chiffres 0 et 1. Cette confusion avec les chiffres 0 rend le contrôle invalide. Toujours vérifier que le numéro VIN est entier et lisible. Le numéro de série et le marquage du châssis du véhicule doivent être identiques.

12. Conclusion

Le numéro d’identification d’un véhicule est une empreinte d’identité fiable. Il protège l’acheteur et garantit que le marquage doit obligatoirement figurer sur les documents. Le code sur la carte certifie la propriété. Grâce à ce code unique, tu peux savoir si le véhicule a été endommagé. Ainsi, avant d’acheter une voiture d’occasion, pense à vérifier que le numéro VIN coïncide partout.

FAQ

1. Le code indique-t-il la couleur d’origine ?

Oui, le code descripteur contient souvent le code peinture.

2. Que faire si le marquage est illisible ?

Contacter un expert et vérifier que le numéro VIN se trouve dans la base constructeur.

3. Peut-on utiliser le code pour les pièces ?

Oui, le code permet de trouver des pièces compatibles grâce au code VIN de votre voiture.

4. Comment vérifier avant l’achat ?

Comparer le marquage sur la carte grise, le châssis et le moteur pour confirmer la cohérence.

5. Pourquoi ce code est-il sécurisé ?

Parce qu’il agit comme un numéro d’identification unique et un code unique attribué à chaque véhicule, garantissant la traçabilité.