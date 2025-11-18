Tesla : deux tournants majeurs qui pourraient redéfinir toute l’industrie

Le visionnaire et entrepreneur Elon Musk est une fois de plus sous les feux de la rampe après avoir fait des déclarations significatives concernant l’avenir de Tesla. Dans un récent tweet, il a laissé entrevoir deux changements majeurs dans la valorisation de Tesla qui pourraient transformer non seulement l’entreprise mais aussi l’ensemble du secteur automobile. Ces pivots seraient marqués par l’essor de la conduite autonome sans supervision à grande échelle et l’entrée en production de masse d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla.

La révolution de la conduite autonome

La conduite autonome sans supervision représente l’un des jalons les plus attendus dans le monde automobile. Elon Musk a affirmé que Tesla connaîtra un moment analogique à celui de Nvidia, une augmentation massive de la valorisation des actions, précisément lorsque la conduite autonome à grande échelle sera réalisée. Cette avancée pourrait révolutionner la mobilité, en transformant les voitures en plateformes de services autonomes qui maximisent leur utilité sur la route.

Major valuation change when there is unsupervised self-driving at scale and an even larger valuation change when Optimus reaches volume production — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2025

Le développement de cette technologie repose sur des progrès significatifs dans plusieurs domaines tels que l’intelligence artificielle, les capteurs LiDAR, et une capacité de calcul avancée. Tesla, sous la houlette de Musk, investit massivement dans ces technologies et prétend être bientôt prêt à franchir cette étape monumentale d’ici à 2026.

Optimus : L’avenir de la robotique domestique et industrielle

La deuxième prédiction concerne Optimus, le robot humanoïde sur lequel Tesla travaille. Musk anticipe un changement de valorisation encore plus grand qu’avec la conduite autonome lorsque Optimus atteindra la production à volume. Selon lui, cet événement pourrait altérer de manière fondamentale la perception de Tesla en tant qu’entreprise technologique intégrée.

Optimus a été conçu pour automatiser les tâches répétitives, aussi bien dans les foyers que dans les chaînes de montage industrielles. Cela pourrait réduire les coûts de main-d’œuvre et augmenter la productivité à des niveaux inédits. Les experts s’accordent à dire que le potentiel de ce robot pourrait catalyser une transformation similaire à celle provoquée par l’introduction de l’automobile elle-même au début du XXe siècle.

Le tsunami de réévaluation de 2026

Pour Musk, l’année 2026 symbolisera le point de départ d’un « tsunami de réévaluation ». Cela signifie que les investisseurs doivent se préparer à des changements significatifs dans la valorisation des actions de Tesla, et probablement du secteur technologique au sens large. Alors que les sceptiques demeurent prudents, les partisans d’Elon Musk anticipent avec impatience ce futur où l’innovation technologique redefinira les frontières du possible.

Ces développements technologiques dessineront non seulement l’avenir de Tesla mais celui de l’intégralité du secteur manufacturier. Les prochains mois et années seront déterminants pour mettre à l’épreuve ces prédictions ambitieuses.