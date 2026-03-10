J’ai acheté une MG4 parce que je ne pouvais pas me payer une Tesla. Je ne le vis pas toujours bien.

Je vais dire quelque chose qu’on ne dit jamais dans les témoignages automobiles, parce que c’est socialement inconfortable : j’aurais voulu acheter une Tesla. Je n’ai pas pu. Et même si je suis globalement satisfait de ce que j’ai acheté à la place, il y a quelque chose dans cette réalité que je vis encore quelquefois, et que je n’avais pas vu venir.

Ce n’est pas la voiture le problème. La MG4 est une bonne voiture. Ce que je veux explorer, c’est quelque chose de plus subtil : les hiérarchies invisibles qui existent dans le monde de l’électrique, et ce que ça fait de se trouver à un endroit particulier de cette hiérarchie.

Le contexte financier — honnêtement

Je suis enseignant. Célibataire, pas de crédit en cours, loyer raisonnable. En 2025, j’ai décidé de passer à l’électrique parce que mon vieux diesel commençait à coûter cher en entretien et que mes trajets quotidiens — trente kilomètres aller-retour, cinq jours par semaine — s’y prêtaient parfaitement.

Mon budget maximum était vingt-huit mille euros après le bonus écologique. J’aurais pu m’étirer jusqu’à trente-deux en forçant sur l’épargne, mais ce n’était pas raisonnable. À ce budget, mes options réelles en électrique étaient : la Dacia Spring (trop petite pour moi), la Renault Twingo électrique (idem), la Citroën ë-C3, la Leapmotor T03, et la MG4 Standard.

La MG4 Standard était celle qui se rapprochait le plus de ce que je voulais : une vraie voiture, pas un véhicule urbain, avec une autonomie suffisante pour des trajets de week-end en province. À vingt-huit mille euros environ avec le bonus, c’était la meilleure proposition dans mon enveloppe.

J’ai signé. Je ne regrette pas la signature.

La première découverte — le monde des propriétaires électriques

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est la culture qui entoure l’électrique en France. Pas la culture grand public — la culture spécifique des passionnés, des forums, des groupes, des rassemblements.

J’ai rejoint quelques groupes Facebook de propriétaires électriques après l’achat. Et j’ai découvert quelque chose : il y a une hiérarchie silencieuse dans ce monde. Elle n’est jamais explicite. Elle n’est jamais hostile. Mais elle est là.

En haut de la pyramide : Tesla, évidemment. Les propriétaires Tesla constituent un groupe à part — ils ont leur écosystème, leurs superchargers, leur culture de marque. En dessous : les électriques premium européennes — Polestar, BMW i, Mercedes EQ. Puis les électriques grand public européennes — Renault, Peugeot, Volkswagen. Et en bas, dans la perception de beaucoup, les électriques chinoises d’entrée de gamme — dont la MG4 Standard.

Ce classement n’est jamais dit clairement. Mais il se manifeste dans des petites choses. Dans les discussions sur l’autonomie, quand quelqu’un dit « moi j’ai 550 km en WLTP » et que votre MG4 en a 350. Dans les conversations sur les fonctionnalités, quand on parle de conduite autonome avancée, de pompes à chaleur natives, de mises à jour OTA hebdomadaires — des choses que votre MG4 n’a pas ou a partiellement. Dans le regard quand vous arrivez à un rassemblement de propriétaires et que votre voiture est la moins chère du parking.

Ce que j’ai ressenti — honnêtement

Je me suis senti inférieur. Quelquefois. Pas souvent, pas longtemps, mais c’est arrivé. Et c’est quelque chose que je n’aurais pas dit à voix haute avant d’écrire cet article.

Ce n’est pas raisonnable. Je le sais. Ma MG4 fait parfaitement ce que j’ai besoin. Elle m’a coûté ce que je pouvais mettre. Le rapport qualité-prix est objectivement excellent. Et l’écart technologique avec une Tesla en usage quotidien est, dans ma vie concrète, largement invisible.

Mais les sentiments ne sont pas raisonnables. Et le sentiment d’avoir fait le « mauvais choix » — pas objectivement, mais socialement — a été présent. Moins maintenant qu’au début. Mais présent.

Ce que ça dit sur nous

Cette hiérarchie silencieuse dit quelque chose sur notre rapport aux objets et aux marques — et, à travers eux, sur la façon dont nous jugeons les gens.

Dans l’automobile thermique, la hiérarchie était claire et ancienne : Ferrari en haut, Dacia en bas, tout le monde savait où il se situait et ne s’en surprenait plus. Dans l’électrique, la hiérarchie est en train de se construire en temps réel, sous nos yeux, et elle n’est pas encore parfaitement lisible. Ce flou crée une anxiété particulière chez ceux qui ne sont pas tout en haut.

Ce qui est différent de l’automobile thermique, c’est l’argument écologique. Beaucoup de propriétaires électriques ont une dimension de conviction dans leur achat — ils ne font pas juste un achat rationnel, ils font un choix de valeurs. Ce qui crée une pression supplémentaire : si je fais un choix de valeurs, est-ce que je l’ai fait « correctement » ? Est-ce que ma MG fabriquée en Chine est aussi vertueuse qu’une Renault assemblée en Europe ?

Ces questions n’ont pas de réponse simple. Mais elles ont été présentes.

Où j’en suis maintenant

Six mois plus tard, je vis bien avec ma MG4. Je ne passe plus de temps à me comparer. J’ai trouvé des groupes de propriétaires MG spécifiquement — des gens qui ont fait le même choix, pour les mêmes raisons, et qui partagent les mêmes satisfactions pratiques sans se noyer dans les comparaisons avec des voitures à deux fois le budget.

Ma voiture fait trente kilomètres aller-retour cinq jours par semaine. Elle recharge chez moi chaque nuit depuis une prise renforcée. Je n’ai pas eu de problème. L’entretien prévu m’a coûté zéro euro en six mois.

Si j’avais eu le budget pour une Tesla, je l’aurais peut-être pris. Mais je n’avais pas ce budget. Et cette contrainte m’a amené à une voiture qui répond à mes besoins réels — pas à mes désirs projetés. Ce n’est pas un mauvais endroit où se trouver.