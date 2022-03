Véhicule électrique : Porsche vise toujours plus haut

Porsche revoit à la hausse l’électrification de sa gamme, comme le montre la publication de ses résultats financiers du constructeur automobile allemand. L’entreprise se fixe désormais un objectif ambitieux, avec 80 % de ses ventes entièrement réalisées en version électrique d’ici l’année 2030. Autant dire demain, ou presque.

Émergence

C’est l’extraordinaire retour, et l’enthousiasme soulevé, auprès du public, du Taycan électrique, qui a initié le mouvement. Cela a pris la forme d’un premier engagement, faire en sorte que « 50 % de ses ventes soient électriques en 2025« .

Afin de clarifier les choses, l’entreprise allemande a également apporté la précision suivante : ce chiffre devra inclure les véhicules électriques (VE) et les hybrides (VEH).

Qu’en est-il désormais ?

Au cours de l’année 2021, Porsche a ainsi livré pas moins de 300 000 véhicules, à travers le monde. Et sur toutes ces ventes, 41 296 d’entre eux concernaient le Taycan tout électrique. Un succès impressionnant, d’autant plus que le modèle électrique semble en passe de détrôner le modèle emblématique de la marque. En effet, les données montrent qu’il a connu un plus grand succès que la Porsche 911, sur la même période.

Oliver Blume, PDG de Porsche, a commenté les performances du Taycan, et des futurs véhicules électriques de la gamme :

“Le Taycan est à 100 % une Porsche et inspire toutes sortes de personnes – clients existants et nouveaux, experts et médias spécialisés. Nous intensifions notre offensive électrique avec un autre modèle : D’ici le milieu de la décennie, nous voulons proposer notre voiture de sport 718 à moteur central exclusivement sous une forme tout électrique.”

En additionnant les ventes de VE et celles des VEH rechargeables, on s’aperçoit que les ventes du constructeur allemand, en Europe, étaient déjà composées à 40 % de véhicules électriques, en 2021.

Cela explique sans doute pourquoi Oliver Blume anticipe les changements à venir et revoit à la hausse ses objectifs, portant désormais ceux-ci à 80 % des véhicules d’ici 2030 :

“En 2025, la moitié des ventes de Porsche neuves devrait provenir de la vente de véhicules électriques, c’est-à-dire tout électriques ou hybrides rechargeables. En 2030, la part de tous les nouveaux véhicules à propulsion tout électrique devrait être supérieure à 80 %.”

On sait également que plusieurs nouveaux modèles électriques sont à venir, comme le nouveau Macan électrique. Cette gamme étendue aidera Porsche à remporter son pari, et définir de nouveaux standards en matière de transition entre thermique et électrique.

Vision d’ensemble et premiers succès

Côté technologie, et tirant la leçon de ce qui s’est fait dans le secteur, le constructeur allemand renforce ses investissements dans la technologie des batteries. Cela se traduit notamment par la création de sa nouvelle division, Cellforce, et dans les infrastructures de charge, avec le développement de son propre réseau, et des partenariats étendus.

Récemment, Porsche a fait paraître son bilan pour 2021, avec des chiffres intéressants, surtout compte tenu de la situation difficile de l’industrie automobile. Ainsi, son chiffre d’affaires se monte à 33,1 milliards d’euros, et le bénéfice d’exploitation tourne autour de 5,3 milliards d’euros.

C’est rien moins qu’un nouveau record absolu, dans les deux domaines. Signe que l’entreprise suit le bon chemin, et bénéficie de la confiance de ses clients autant que de celle des investisseurs.

