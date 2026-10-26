Promotion ou vrai bon prix : comment lire une offre sur une petite voiture électrique

Un prix barré sur une petite voiture électrique n’a de valeur que si le prix d’avant est le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents : c’est la loi depuis 2022. Le reste de l’écart affiché vient souvent de la prime CEE, versée par un tiers et présentée comme une « valeur maximale ». Voici comment séparer la vraie remise de l’effet d’affichage, et ce que l’on sait de la revente.

Pour les pressés

Prix barré : il doit être le plus bas des 30 derniers jours (Code de la consommation, article L112-1-1).

: il doit être le plus bas des 30 derniers jours (Code de la consommation, article L112-1-1). Prime CEE : ce n’est pas une remise du constructeur. Son montant varie selon qui la verse et selon vos revenus.

: ce n’est pas une remise du constructeur. Son montant varie selon qui la verse et selon vos revenus. Le vrai prix : prix facturé, moins la prime réellement versée, plus la carte grise.

: prix facturé, moins la prime réellement versée, plus la carte grise. Revente : d’après le baromètre Avere-France et Mobilians, les électriques de moins de 3 ans s’affichent 15 % sous le prix du neuf, contre 17 % pour les thermiques.

La règle du prix barré

Depuis le 28 mai 2022, toute annonce de réduction de prix doit indiquer le prix antérieur, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours qui précèdent la réduction (article L112-1-1 du Code de la consommation). Si le vendeur enchaîne les réductions, le prix de référence reste celui d’avant la première. Un « −5 000 € » calculé sur un prix qui n’a jamais été pratiqué est donc illégal.

Concrètement, une promotion temporaire honnête affiche une baisse réelle par rapport au prix du mois précédent. Un « vrai bon prix » durable, lui, se lit dans le tarif officiel du constructeur, daté, qui reste valable plusieurs mois.

Ce que contient l’écart affiché

Dans les publicités et sur les sites, trois montants se mélangent souvent :

la remise du constructeur ou du concessionnaire, la seule vraie baisse de prix ; la prime CEE « Coup de pouce véhicules particuliers électriques », versée par une entreprise signataire de la charte et non par le constructeur ; la reprise de votre ancienne voiture, parfois présentée comme une « prime à la reprise ».

Le tarif officiel de la Peugeot 208 au 1er juin 2026 le montre bien : il affiche une colonne « Prime CEE » de −3 600 € pour les e-208, avec ce renvoi : « valeur maximale de la prime CEE, pouvant varier en fonction du prix facturé ». La prime n’est donc pas garantie à ce montant.

D’après la fiche officielle de service-public.fr, mise à jour le 9 octobre 2026, la prime concerne les voitures électriques neuves de moins de 47 000 € TTC, de moins de 2 400 kg, avec un score environnemental d’au moins 60. Son montant n’est pas fixé par la réglementation : il dépend du cours des certificats d’économies d’énergie, de l’entreprise qui la verse et d’un coefficient fixé par l’arrêté du 16 juillet 2026.

Profil du foyer Voiture et batterie produites en Europe Autres voitures Précarité énergétique (déciles 1 à 3) coefficient 12 coefficient 9 Ménages modestes (déciles 4 et 5) coefficient 20 coefficient 15 « Gros rouleurs » (déciles 6 à 8, plus de 12 000 km/an pour le travail) coefficient 20 coefficient 15 Autres ménages coefficient 12 coefficient 9 Source : fiche service-public.fr F39188 (vérifiée le 9 octobre 2026) et arrêté du 16 juillet 2026. Le coefficient multiplie le volume de certificats ; le montant en euros dépend ensuite du signataire.

Deux conséquences pratiques. Une voiture fabriquée en Europe, batterie comprise, ouvre droit à une prime plus forte. Et le montant change d’un signataire à l’autre : la liste officielle publiée par le ministère le 17 juillet 2026 compte une quarantaine d’entreprises, sans aucun montant. Il faut donc demander par écrit qui verse la prime et combien.

Exemple : la Peugeot e-208 face à la 208 essence

Version (finition Style) Prix catalogue Après prime CEE maximale Malus 208 Turbo 100 ch, essence 20 500 € — 230 à 240 € e-208 136 ch, 50 kWh 28 400 € 24 800 € 0 € Source : tarif Peugeot 208 applicable au 1er juin 2026. Prime CEE affichée par Peugeot comme valeur maximale. Calcul Tesla Mag.

L’écart de prix catalogue est de 7 900 €. Avec la prime maximale et le malus de la version essence, il tombe à environ 4 060 €, avant même de compter l’économie d’énergie : une recharge à domicile en heures creuses coûte environ 2,50 € aux 100 km avec une e-208, au tarif réglementé EDF en vigueur depuis le 1er août 2026 (calcul Tesla Mag).

Chez Opel, l’écart est plus fort : au tarif du 5 octobre 2026, la Corsa 1.2 Turbo 100 ch Edition coûte 21 290 €, contre 31 990 € pour la Corsa Electric 136 ch, soit 10 700 € de plus avant la prime.

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La revente : ce que l’on sait vraiment

Il n’existe pas de statistique publique de la décote par motorisation : l’indice des prix de l’occasion de l’Insee ne distingue pas l’électrique. La seule série régulière est le baromètre d’Avere-France et de Mobilians, établi sur des données AAA DATA à partir d’annonces de professionnels.

Énergie Prix neuf moyen (hors bonus-malus) Prix moyen en occasion de moins de 3 ans Écart Électriques 38 695 € 32 702 € −15 % Thermiques 26 467 € 21 968 € −17 % Source : baromètre Avere-France / Mobilians, 1er semestre 2026 (janvier-mai), publié le 7 juillet 2026. Prix d’annonce et non de transaction ; les modèles ne sont pas les mêmes entre neuf et occasion.

Ces chiffres battent en brèche l’idée d’une électrique qui « perd tout » à la revente, mais ils restent une photographie de prix affichés, pas une décote mesurée modèle par modèle. Aucune source publique ne permet aujourd’hui de dire quelle marque de petite électrique tient le mieux sa cote. Côté Tesla, notre benchmark de la décote des Tesla d’occasion suit les prix relevés.

Notre grille pour juger une offre

Retrouvez le tarif officiel daté du constructeur et comparez. Exigez que le prix barré soit le plus bas des 30 derniers jours. Isolez la prime CEE : qui la verse, combien, déduite ou versée après ? Vérifiez votre profil (décile de revenus) et l’origine de la voiture : la prime peut presque doubler. Ajoutez la carte grise, exclue du prix « clé en main » chez Opel par exemple. Comparez au coût total sur la durée : énergie, entretien, revente.

Questions fréquentes

Quelle différence entre une promotion temporaire et un vrai bon prix ?

Une promotion se mesure par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours, obligatoire sur toute annonce de réduction. Un vrai bon prix se lit dans le tarif officiel daté du constructeur.

La prime CEE est-elle une remise du constructeur ?

Non. Elle est versée par une entreprise signataire du programme « Coup de pouce », et son montant varie. Le constructeur l’affiche souvent comme une valeur maximale.

Quel est l’écart de prix entre une citadine électrique et sa version essence ?

Sur la Peugeot 208 en finition Style, 7 900 € au catalogue, environ 4 060 € après la prime CEE maximale et le malus de la version essence. Sur l’Opel Corsa, 10 700 € au catalogue.

Quelle marque de petite électrique tient le mieux sa cote ?

Aucune source publique ne le mesure par modèle. Le baromètre Avere-France et Mobilians montre que les électriques de moins de 3 ans s’affichent en moyenne 15 % sous leur prix neuf, contre 17 % pour les thermiques.

Sources : Code de la consommation, article L112-1-1 (Légifrance) ; fiche service-public.fr F39188 et arrêté du 16 juillet 2026 ; liste des signataires du ministère de la Transition écologique (17 juillet 2026) ; tarifs Peugeot 208 (1er juin 2026) et Opel Corsa (5 octobre 2026) ; tarif Bleu EDF au 1er août 2026 ; baromètre Avere-France / Mobilians, 1er semestre 2026. Consultés le 12 octobre 2026.

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