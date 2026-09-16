Décote Tesla 2026 : Prix Réels Model 3 et Model Y

Model 3 sous les 20 000 €, Model Y dès 28 000 € : la vraie décote Tesla en 2026
Prix réels observés sur le marché français, millésime par millésime — et la comparaison avec une thermique équivalente. Recevez le comparatif complet par e-mail.
Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag suit le marché de l’occasion Tesla en France (LeBonCoin, La Centrale, Tesla Occasion) et publie des fourchettes de prix réellement constatées, millésime par millésime — pas une cote Argus théorique déconnectée du marché.
Ce qu’il faut retenir
Les 4 versions les plus recherchées. Le détail par millésime (2019 à 2024) pour Model 3 et Model Y, ainsi que la comparaison avec une thermique équivalente, sont réservés au comparatif complet envoyé par e-mail.
|Version
|Millésime
|Prix observé mars 2026
|Model 3 Propulsion
|2022
|22 000 – 28 000 €
|Model 3 Grande Autonomie
|2021-2022
|24 000 – 30 000 €
|Model Y Propulsion
|2023
|31 000 – 38 000 €
|Model Y Grande Autonomie AWD
|2023
|37 000 – 44 000 €
2019 à 2024, prix par tranche de kilométrage
2022 à 2024, prix par tranche de kilométrage
Qui décote le plus vite ?
Le vrai calcul 2026
Entre 2022 et 2026, certaines Model 3 ont perdu plus de 15 000 € de valeur en occasion.Recevoir le comparatif complet →
Pourquoi la décote Tesla est-elle si imprévisible ?
Contrairement aux marques classiques, la décote Tesla suit surtout les baisses de prix du neuf pratiquées par la marque elle-même — parfois jusqu’à 15 000 € cumulés sur certaines versions — plus que l’âge ou le kilométrage du véhicule. Quand Tesla baisse ses tarifs, l’occasion encaisse immédiatement.
Une Tesla décote-t-elle plus vite qu’une thermique équivalente ?
Pas forcément. Exemple chiffré : une Peugeot e-208 électrique de 3 ans se revend à 62 % de son prix neuf, contre 55 % pour la version thermique équivalente. Les électriques récentes et bien notées décotent aujourd’hui autant, voire un peu moins, qu’une thermique comparable.
Quel est le meilleur rapport qualité-prix en occasion actuellement ?
La Model 3 Grande Autonomie 2021-2022 autour de 25 000 à 30 000 € : pompe à chaleur (dès octobre 2020), compatible FSD (HW3), et garantie batterie courant jusqu’en 2029-2030. Un bon compromis prix / technologie / fiabilité.