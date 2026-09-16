Véhicule électrique Décote Tesla 2026 : Prix Réels Model 3 et Model Y
ParTeslam

Décote Tesla 2026 : Prix Réels Model 3 et Model Y

Marché de l’occasion · Décote · 2026

Model 3 sous les 20 000 €, Model Y dès 28 000 € : la vraie décote Tesla en 2026

Prix réels observés sur le marché français, millésime par millésime — et la comparaison avec une thermique équivalente. Recevez le comparatif complet par e-mail.

Gratuit par e-mailPrix du marché vérifiésMis à jour mars 2026
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Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag suit le marché de l’occasion Tesla en France (LeBonCoin, La Centrale, Tesla Occasion) et publie des fourchettes de prix réellement constatées, millésime par millésime — pas une cote Argus théorique déconnectée du marché.

Ce qu’il faut retenir

Les 4 versions les plus recherchées. Le détail par millésime (2019 à 2024) pour Model 3 et Model Y, ainsi que la comparaison avec une thermique équivalente, sont réservés au comparatif complet envoyé par e-mail.

VersionMillésimePrix observé mars 2026
Model 3 Propulsion202222 000 – 28 000 €
Model 3 Grande Autonomie2021-202224 000 – 30 000 €
Model Y Propulsion202331 000 – 38 000 €
Model Y Grande Autonomie AWD202337 000 – 44 000 €
🔒 Model 3 — tous les millésimes

2019 à 2024, prix par tranche de kilométrage

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🔒 Model Y — tous les millésimes

2022 à 2024, prix par tranche de kilométrage

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🔒 Tesla vs thermique

Qui décote le plus vite ?

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🔒 Neuf vs occasion

Le vrai calcul 2026

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Entre 2022 et 2026, certaines Model 3 ont perdu plus de 15 000 € de valeur en occasion.

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Pourquoi la décote Tesla est-elle si imprévisible ?

Contrairement aux marques classiques, la décote Tesla suit surtout les baisses de prix du neuf pratiquées par la marque elle-même — parfois jusqu’à 15 000 € cumulés sur certaines versions — plus que l’âge ou le kilométrage du véhicule. Quand Tesla baisse ses tarifs, l’occasion encaisse immédiatement.

Une Tesla décote-t-elle plus vite qu’une thermique équivalente ?

Pas forcément. Exemple chiffré : une Peugeot e-208 électrique de 3 ans se revend à 62 % de son prix neuf, contre 55 % pour la version thermique équivalente. Les électriques récentes et bien notées décotent aujourd’hui autant, voire un peu moins, qu’une thermique comparable.

Quel est le meilleur rapport qualité-prix en occasion actuellement ?

La Model 3 Grande Autonomie 2021-2022 autour de 25 000 à 30 000 € : pompe à chaleur (dès octobre 2020), compatible FSD (HW3), et garantie batterie courant jusqu’en 2029-2030. Un bon compromis prix / technologie / fiabilité.

Sources : analyse du marché de l’occasion Tesla Mag (prix Model 3 et Model Y, mars 2026), LeBonCoin, La Centrale, AAA Data. Voir aussi nos comparateurs coût de recharge, Tesla vs thermique et autonomie réelle.
Tesla Mag — Comparatif vérifié par la rédaction, mis à jour en mars 2026. Les prix d’occasion varient selon l’état, le kilométrage et la région.
Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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