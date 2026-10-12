T’choupi, le petit pingouin de Thierry Courtin, chante Noël. Chez Nathan, ce livre sonore propose six comptines de Noël, une par bouton, à écouter en tournant les pages.

Photo Tesla Mag

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Ce que c’est

Un album cartonné illustré, avec six boutons illustrés : chaque bouton lance une comptine. Les illustrations reprennent l’univers de T’choupi : le Père Noël, les cadeaux, la neige et le sapin. Le livre est paru chez Nathan le 2 octobre 2025, dans la série des livres sonores de T’choupi, écrits et illustrés par Thierry Courtin.

Les six comptines

Mon beau sapin

Vive le vent

Neige blanche

La marche des rois

Nuit de Noël

L’as-tu vu ?

Des chansons que les parents connaissent par cœur, ce qui compte avec un livre sonore : on finit par chanter avec, et l’enfant appuie sur le bouton pour relancer.

T’choupi, trente ans de livres pour les tout-petits

T’choupi est un petit garçon pingouin imaginé par l’auteur et illustrateur Thierry Courtin. Selon Nathan, ses albums ont été lancés en 1997 et diffusés depuis à plus de 3 millions d’exemplaires, dans plusieurs pays. Thierry Courtin a aussi conçu plus de trente livres-jeux et produits d’éveil autour du personnage, pour les enfants de 1 à 5 ans. Le secret de la série tient en peu de choses : un héros de l’âge du lecteur, des situations de la vie quotidienne, et des dessins simples, aux couleurs franches, que les tout-petits reconnaissent tout de suite.

Noël revient souvent dans la collection. Avant ces Comptines de Noël, Nathan avait publié en 2018 un premier livre sonore, « Mes chansons de Noël », aujourd’hui épuisé, avec cinq chansons. La nouvelle édition en propose six. L’éditeur a aussi au catalogue un album, « T’choupi fête Noël », et un livre animé, « Le Noël de T’choupi », tous deux dès 2 ans.

Commencer par une seule comptine, celle que l’enfant connaît déjà, souvent « Vive le vent » ou « Mon beau sapin », et la chanter avec lui.

Le laisser trouver le bouton à partir de l’image : c’est le premier jeu du livre, bien avant de suivre les paroles.

Garder le livre pour un moment précis de la journée, le soir ou au retour de la crèche, pour qu’il devienne un rituel du mois de décembre.

Le ranger hors de portée la nuit, pour que le livre reste un moment partagé plutôt qu’un jouet de plus dans le lit.

Pourquoi un livre sonore plutôt qu’un écran

L’Assurance maladie recommande, pour les enfants de 3 à 6 ans, de limiter les écrans à 30 à 40 minutes par jour, en les regardant avec l’enfant, et de les éteindre une à deux heures avant le coucher. Pour le rituel du soir, elle cite la lecture d’une histoire et la musique douce. Un livre qui chante répond à ces deux conseils à la fois : l’enfant tourne les pages, appuie sur les boutons, et c’est un adulte qui chante avec lui.

Pourquoi T’choupi est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. Nathan nous a envoyé les Comptines de Noël de T’choupi, et nous les avons gardées parce que le guide devait avoir un cadeau pour les plus petits de la famille. C’est aussi un livre qu’on ouvre dès le 1er décembre, et pas seulement le 25 : il accompagne tout le mois de l’Avent, le temps d’apprendre les paroles.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag, dont beaucoup sont de jeunes parents. Pendant les vacances, sur la route des grands-parents, un livre cartonné qui chante occupe un enfant de 2 ans sans tablette. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Nathan le conseille dès 2 ans. Le format cartonné, épais, résiste aux petites mains, et les boutons se repèrent à l’image avant de savoir lire. C’est un cadeau pour le pied du sapin, ou pour patienter pendant le mois de décembre, à lire et à chanter avec un adulte.

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Questions fréquentes

À partir de quel âge offrir les Comptines de Noël de T’choupi ?

Nathan le conseille dès 2 ans. Le livre est cartonné, et chaque comptine se lance d’un bouton illustré, ce qui permet à l’enfant de choisir avant de savoir lire.

Quelles comptines contient le livre ?

Six : Mon beau sapin, Vive le vent, Neige blanche, La marche des rois, Nuit de Noël et L’as-tu vu ?

Quand le livre est-il paru ?

Le 2 octobre 2025, chez Nathan, dans la série des livres sonores de T’choupi.

Qui a créé T’choupi ?

L’auteur et illustrateur Thierry Courtin. Les albums de T’choupi sont publiés par Nathan depuis 1997.

Existe-t-il d’autres livres de Noël de T’choupi ?

Oui. Nathan publie aussi l’album « T’choupi fête Noël » et le livre animé « Le Noël de T’choupi », dès 2 ans.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Nathan nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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