Morphée conçoit des boîtiers audio qui aident à s’endormir, sans écran ni connexion. Pour Noël, la marque a deux idées de cadeaux : Petit Morphée pour les enfants, Morphée Dream pour les adultes.

Photo Tesla Mag

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Petit Morphée, la boîte à histoires du coucher

Petit Morphée s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. Le principe tient en trois gestes : la clé de gauche choisit un animal (un lion, un ours, une girafe, un koala…), la clé de droite un univers (un lac, un désert, une montagne, un château, l’espace…), et un bouton sur le côté la durée. On appuie sur lecture, et l’histoire commence. Morphée annonce 192 séances, dont des histoires, des musiques composées par Gilles Maugenest et des sons de la nature enregistrés aux quatre coins du monde.

Les contenus sont conçus, selon la marque, par des sophrologues et des spécialistes du sommeil de l’enfant. Tout est stocké dans le boîtier : pas d’écran, pas de wifi, pas de Bluetooth, pas d’application ni d’abonnement. La batterie tient environ trois heures d’écoute et se recharge en une heure et demie.

Bon à savoir : sur son site, Morphée vend désormais la nouvelle version, Petit Dream. Elle compte 288 histoires, musiques et sons, avec des séances de 10 ou 20 minutes, une prise casque, et permet d’enregistrer sa propre histoire, jusqu’à 15 minutes. Le Petit Morphée reste en vente sur Amazon.

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Morphée Dream, la méditation guidée pour adultes

Morphée Dream reprend le même principe pour les adultes : 210 séances de 8 ou 20 minutes, à écouter le soir pour s’endormir sans smartphone à côté du lit. On ouvre le couvercle en bois, on choisit le thème, la durée et la voix, d’homme ou de femme, puis on referme pour lancer la séance.

Les huit thèmes vont de l’hypnose légère à la cohérence cardiaque, en passant par la respiration, le balayage corporel, la visualisation, le « carnet de voyage », les musiques douces et les sons de la nature. Selon la marque, les séances ont été écrites avec un hypnothérapeute, une psychothérapeute et une instructrice en méditation de pleine conscience. Le boîtier a un haut-parleur intégré et accepte des écouteurs ; il tient environ trois heures et demie sur batterie. Morphée le conseille dès 10 ans.

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Ce que disent les recommandations sur le sommeil

L’Assurance maladie conseille d’éteindre les écrans une à deux heures avant le coucher, et de laisser téléphones, tablettes et consoles hors de la chambre des enfants. Pour le rituel du soir, elle cite la lecture d’une histoire et la musique douce, dans une chambre entre 18 et 20 °C. Selon ses repères, un enfant de 3 ans a besoin d’environ 13 heures de sommeil par jour, un enfant de 6 ans d’environ 12 heures. Un boîtier qui raconte des histoires sans écran s’inscrit dans ces conseils, sans remplacer un adulte qui lit.

Attention à une confusion fréquente : le Réseau Morphée, une association de professionnels du sommeil souvent citée par l’Assurance maladie, n’a aucun lien avec la marque Morphée.

Côté pratique, la marque garantit ses boîtiers deux ans, et propose cent jours d’essai pour les achats faits sur son propre site.

Pourquoi Morphée est dans notre guide de Noël

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. Morphée nous a envoyé ses deux boîtiers, celui des enfants et celui des adultes. Nous les avons gardés parce qu’ils répondent à une question que se posent beaucoup de familles en décembre : comment offrir quelque chose d’utile, qui ne soit pas un écran de plus.

Les deux boîtiers fonctionnent sans téléphone, sans compte et sans abonnement : on les sort de la boîte, on les charge, et ils marchent. C’est un cadeau qui se partage aussi entre générations. Le Petit Morphée pour l’enfant, le Morphée Dream pour le parent qui lit des histoires tous les soirs et s’endort mal ensuite.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag, dont beaucoup voyagent en famille pendant les vacances. Un boîtier autonome, sans wifi, qui tient dans un sac, garde les rituels du coucher dans une chambre d’hôtel ou chez les grands-parents. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Une marque d’Aix-en-Provence

Morphée est née à Aix-en-Provence, où l’entreprise Audiozen a son siège. Ses deux fondateurs, Charlie et Guillaume, se sont rencontrés en 2016 et ont lancé leur premier boîtier deux ans plus tard, avec des designers et des professionnels du sommeil. La version pour enfants est arrivée en 2020. En 2026, la marque compte une vingtaine de salariés et revendique un million d’utilisateurs.

Pour qui ?

Petit Morphée : les parents qui veulent un rituel du coucher sans écran, pour un enfant de 3 à 10 ans.

Morphée Dream : un adulte qui s’endort mal ou qui veut laisser son téléphone hors de la chambre.

Questions fréquentes

À partir de quel âge offrir le Petit Morphée ?

Morphée le destine aux enfants de 3 à 10 ans. Le Morphée Dream, la version pour adultes, est conseillé par la marque à partir de 10 ans en autonomie.

Faut-il un abonnement ou une application ?

Non. Toutes les séances sont enregistrées dans le boîtier. Il n’y a ni application, ni wifi, ni Bluetooth, ni abonnement.

Quelle différence entre Petit Morphée et Petit Dream ?

Petit Dream est la nouvelle version du Petit Morphée, selon la marque. Elle passe à 288 histoires, musiques et sons, avec des séances de 10 ou 20 minutes, une prise casque et la possibilité d’enregistrer sa propre histoire. Le Petit Morphée, que nous avons reçu, reste vendu sur Amazon.

Combien de temps tient la batterie ?

Environ trois heures d’écoute pour le Petit Morphée, avec une recharge en une heure et demie, et environ trois heures et demie pour le Morphée Dream, selon la marque.

Le Morphée Dream existe-t-il en plusieurs langues ?

Oui. La version vendue sur Amazon propose ses séances en français, en anglais, en espagnol et en italien, avec une voix d’homme ou de femme.

Morphée nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

Les produits de ce guide Voir le Petit Morphée sur Amazon 78,70 € J’achète sur Amazon Voir le Morphée Dream sur Amazon 99,95 € J’achète sur Amazon Prix et disponibilité relevés sur Amazon, actualisés deux fois par jour. En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 12/10/2026 à 13h51. Ils peuvent varier depuis.