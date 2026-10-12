Quarto est un jeu de stratégie pour deux joueurs, en bois, imaginé par Blaise Muller et édité par Gigamic depuis 1991. Une partie dure de 10 à 20 minutes, et la règle s’explique en une phrase.

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La règle

Le plateau compte 16 cases, et le jeu 16 pièces en bois. Chacune a quatre caractères : claire ou foncée, ronde ou carrée, haute ou basse, pleine ou creuse. Il faut aligner quatre pièces qui partagent au moins un caractère, en ligne, en colonne ou en diagonale.

La subtilité : c’est votre adversaire qui choisit la pièce que vous allez jouer. Le premier joueur, tiré au sort, donne une pièce à l’autre, qui la pose où il veut puis choisit à son tour celle que le premier devra placer. On gagne en annonçant « Quarto ! » dès qu’un alignement apparaît, même si l’on n’a pas posé soi-même les trois autres pièces. Celui qui ne voit pas l’alignement et donne une pièce laisse à l’adversaire le droit de crier « Quarto ! » à sa place. Si toutes les pièces sont posées sans vainqueur, la partie est nulle.

Deux variantes

Pour débuter : ne jouer qu’avec un, deux ou trois caractères, par exemple seulement la couleur et la forme.

: ne jouer qu’avec un, deux ou trois caractères, par exemple seulement la couleur et la forme. Pour les joueurs avertis : un carré de quatre pièces qui partagent un caractère compte aussi. La règle compte neuf possibilités de plus de faire Quarto.

Un classique primé

Quarto a reçu le Super As d’Or en 1992, et le label Mensa Select en 1993. Gigamic cite aussi un Parents’ Choice Award, une inscription sur la liste de sélection allemande de 1993 et un prix de jeu familial en Finlande en 2001. La boîte contient le plateau et les pièces en bois, un sac en tissu et la règle.

Gigamic est un éditeur français des Hauts-de-France, installé à Wimereux, qui publie depuis plus de trente ans des jeux en bois : Quixo, Quoridor, Pylos, Quantik ou Katamino. Quarto existe aussi en version Mini, en version géante, et en version Access, pensée pour les joueurs malvoyants : deux masques mettent les joueurs à égalité, le plateau est aimanté, et les pièces sont rainurées ou lisses au lieu d’être claires ou foncées.

Le premier jeu de Gigamic

Quarto est aussi l’histoire d’un éditeur. Gigamic a été fondé en 1991 à Wimereux, sur la Côte d’Opale, par trois frères, et Quarto a été son premier jeu. La maison en a fait sa spécialité : des jeux de réflexion courts, en bois, pour deux joueurs. En 2019, Hachette Livre est entré en négociation pour racheter Gigamic à ses fondateurs, Jean-Christophe et Stéphane Gires, ce dernier gardant la direction opérationnelle. La société comptait alors une trentaine de collaborateurs et plus de 200 références. Sur la page de son édition de luxe, Gigamic revendique 1,5 million d’exemplaires de Quarto vendus, dans près de 60 pays.

Pourquoi Quarto est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. Gigamic nous a envoyé Quarto, et c’est l’un de nos coups de cœur de la sélection, pour trois raisons.

Il se comprend tout de suite. Quatre pièces alignées qui ont un point commun : un enfant de 8 ans saisit la règle en une partie, un adulte découvre la profondeur du jeu à la troisième.

Quatre pièces alignées qui ont un point commun : un enfant de 8 ans saisit la règle en une partie, un adulte découvre la profondeur du jeu à la troisième. Il dure. Quarto est édité depuis 1991 et toujours au catalogue de Gigamic. C’est un jeu que l’on garde des années, pas une nouveauté qui finit au placard en janvier.

Quarto est édité depuis 1991 et toujours au catalogue de Gigamic. C’est un jeu que l’on garde des années, pas une nouveauté qui finit au placard en janvier. Il est beau. Plateau et pièces en bois, sans pile ni écran : il reste posé sur une étagère du salon, et on le ressort dès qu’il y a deux personnes autour d’une table.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Pendant les vacances de Noël, beaucoup prennent la route en famille, avec des pauses de recharge d’une vingtaine de minutes. C’est à peu près la durée d’une partie de Quarto, et la version Mini de Gigamic, dans une boîte de 18 cm de côté, se glisse dans un sac. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Gigamic l’indique dès 8 ans, pour 2 joueurs. On l’apprend en deux minutes, et un enfant peut battre un adulte dès la première partie. C’est un jeu qui se joue en famille aussi bien qu’entre adultes, à table ou en vacances, sans écran ni pile.

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Questions fréquentes

Quelle est la règle du Quarto ?

Il faut aligner quatre pièces qui partagent au moins un caractère (couleur, forme, taille ou pièce pleine ou creuse), en ligne, en colonne ou en diagonale. C’est l’adversaire qui choisit la pièce que l’on doit poser, et l’on gagne en annonçant « Quarto ! ».

Peut-on gagner avec une pièce posée par l’adversaire ?

Oui. Selon la règle de Gigamic, il n’est pas nécessaire d’avoir posé soi-même les trois autres pièces de l’alignement : celui qui pose la quatrième et annonce « Quarto ! » gagne.

Combien de temps dure une partie de Quarto ?

De 10 à 20 minutes, d’après la règle. En tournoi, on peut limiter chaque coup à une minute.

À partir de quel âge jouer au Quarto ?

Gigamic l’indique dès 8 ans. Pour les plus jeunes, la variante pour débutants ne garde qu’un, deux ou trois caractères.

Qui a inventé Quarto ?

Blaise Muller. Gigamic l’édite depuis 1991, et le jeu a reçu le Super As d’Or en 1992.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Gigamic nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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