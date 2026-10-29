Plus de 80 % des voitures électriques Renault partent en location. Ce chiffre, c’est Renault France qui le donne à Tesla Mag, dans une interview écrite exclusive sur la location des citadines électriques. Prime Coup de pouce, profil des clients de la Renault 5, offres 2027, achat ou location : le constructeur répond à nos cinq questions.

Ces réponses nous ont été adressées par écrit le 26 octobre 2026 par le service de presse de Renault France, et sont attribuées à Renault France. Elles prolongent notre méthode pour comparer deux offres de LLD sur une citadine électrique, dont Renault avait vérifié les chiffres.

« Plus de 80 % des achats se font en LOA ou en LLD »

Tesla Mag : La location longue durée est-elle devenue la première façon d’accéder à une Renault 5 E-Tech ? Quelle part des clients choisissent la LLD ?

Renault France : « Les formules locatives sont aujourd’hui le premier mode d’accès à nos véhicules électriques : sur notre gamme électrique, plus de 80 % des achats se font en LOA ou en LLD. Le financement joue un rôle central dans l’accès à l’électrique chez Renault. Au premier trimestre 2026, le taux d’intervention de Mobilize Financial Services a atteint 65 % en Europe, en hausse de 3 points sur un an. Une grande partie de ces financements reposent sur des formules fidélisantes comme la LOA, qui permettent de reprendre le véhicule à l’échéance et de proposer au même client un nouveau véhicule Renault. »

Prime Coup de pouce : de 3 620 à 7 070 € selon les revenus

Tesla Mag : La prime Coup de pouce CEE change le premier loyer selon les revenus. Comment l’expliquez-vous au client en concession ?

Renault France : « C’est précisément la force de Renault : le conseil et l’accompagnement. Nos équipes sont formées à l’ensemble de l’écosystème électrique et, depuis 2024, à la fiscalité qui s’y applique, avec des formations et des informations dédiées à chaque évolution des aides. En concession, chaque client bénéficie d’un diagnostic adapté à sa situation, son profil fiscal, la composition de son foyer et ses besoins de mobilité. Nos équipes calculent avec lui, en temps réel, le montant de sa prime et son reste à charge, puis l’accompagnent dans la constitution de son dossier.

Le client Renault a aussi un vrai avantage : toute notre gamme électrique est éco-scorée. Il accède donc toujours aux niveaux les plus élevés du barème, et seul le montant varie selon son revenu fiscal de référence par part. Il n’avance rien, puisque la prime est déduite du premier loyer dès la commande. Au barème du 1er octobre 2026, sur Renault 5 E-Tech électrique, elle atteint 7 070 € pour les ménages précaires, 6 030 € pour les ménages modestes et les gros rouleurs, et 3 620 € pour les autres profils. Le premier loyer de 2 700 € de notre offre correspond à la prime maximale ; pour les autres profils, il augmente du montant de l’écart de prime.

Cet accompagnement est accessible partout : avec 567 sites primaires et 2 535 sites secondaires, 95 % des Français vivent à moins de 30 km d’un point Renault. Chacun trouve près de chez lui un interlocuteur capable de lui donner le montant exact de son aide. »

Ce que cela donne en euros : avec la prime à 6 030 €, le premier loyer passe de 2 700 € à 3 740 € ; avec la prime à 3 620 €, à 6 150 € (calcul Tesla Mag d’après le barème cité par Renault).

Renault 5 : beaucoup de premiers acheteurs d’électrique

Tesla Mag : Qui sont vos clients en citadine électrique : premiers acheteurs d’électrique, ou anciens clients thermiques ?

Renault France : « Renault est pionnier de la mobilité électrique depuis 2012 avec ZOE, et cette légitimité attire trois profils de clients. Il y a d’abord nos clients électriques qui renouvellent leur véhicule et restent fidèles à la marque. Il y a ensuite des clients qui passent à l’électrique et ont besoin d’être rassurés : ils viennent chez Renault pour notre expérience de l’électrique et la qualité de notre conseil. Sur Renault 5, enfin, nous voyons beaucoup de clients qui découvrent l’électrique. Elle a été pensée pour sortir l’électrique du cercle des convaincus, et c’est ce qui se passe : beaucoup ont d’abord eu un coup de cœur pour Renault 5, et c’est avec elle qu’ils sont passés à l’électrique. Environ 7 Renault 5 sur 10 immatriculées en France en 2026 le sont auprès des particuliers.

Résultat : à fin septembre, Renault est la première marque électrique auprès des particuliers en France, avec 25,1 % de part de marché. Sur ce canal, Renault 5 E-Tech électrique est deuxième et Twingo E-Tech électrique troisième. Renault 4 E-Tech électrique est, de son côté, leader des SUV électriques du segment B, avec 21 % de part de marché, devant Peugeot e-2008. »

2027 : « de la lisibilité et de la stabilité »

Tesla Mag : Comment évoluera l’offre en 2027, quand les aides changeront ?

Renault France : « Nous ne commentons pas nos offres futures, qui évoluent régulièrement ; l’offre actuelle court jusqu’au 31 octobre. Renault a en revanche montré sa capacité à s’adapter vite : nos clients bénéficient des nouvelles aides CEE depuis leur entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, et nous avons ouvert les commandes du leasing social 2026 dès le lancement du dispositif, le 16 juillet. Cette vitesse de réaction est un facteur clé de réussite sur le marché, et nous préparons 2027 avec notre réseau et Mobilize Financial Services.

Nous ne préjugeons pas des mesures qui seront retenues dans le budget 2027. Ce dont les ménages, le réseau et l’industrie ont besoin, c’est de lisibilité et de stabilité sur plusieurs années : un cadre stable permet de programmer la production et de tenir les prix. »

Acheter ou louer ? « Tout dépend de l’usage »

Tesla Mag : Quel conseil donneriez-vous à un lecteur qui hésite entre achat et location d’une citadine électrique ?

Renault France : « Aucune formule n’est meilleure en soi, tout dépend de l’usage. La durée et le kilométrage sont les premiers repères : notre offre de LLD porte sur 37 mois et 30 000 km maximum, et le véhicule est restitué en fin de contrat, avec les frais de remise en état standard et les éventuels kilomètres supplémentaires. Côté aides, la prime Coup de pouce s’applique à l’achat comme à la location, déduite du prix ou du premier loyer. Enfin, en LLD, le contrat Garantie Renault, avec extension de garantie et assistance, est offert.

Parmi les offres locatives, la LOA présente le même intérêt que la LLD, un budget auto tout compris avec assistance et entretien, et laisse en plus au client la liberté d’acquérir son véhicule en fin de contrat. Le plus simple est de demander une simulation en concession, pour bénéficier de l’offre la plus adaptée à son besoin automobile. »

Pour aller plus loin

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Sources : réponses écrites de Renault France (service de presse) à Tesla Mag, 26 octobre 2026 ; offre de LLD Renault 5 E-Tech d’octobre 2026, confirmée par Renault le 19 octobre 2026.