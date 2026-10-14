Louer une citadine électrique n’est moins cher que l’acheter que si elle se revend mal. Tout tient en un chiffre que nous avons calculé pour trois modèles : le prix de revente au-dessous duquel la location l’emporte. Pour une Dacia Spring, une Renault Twingo ou une Renault 5, il se situe entre 39 et 47 % du prix catalogue après trois ans. Et sur cinq ans, l’achat prend presque toujours l’avantage. Le détail, offres d’octobre 2026 à l’appui.

Pour les pressés

Sur 3 ans : la location (LLD) est gagnante si la voiture se revend moins de 39 à 47 % de son prix catalogue, selon le modèle (calcul Tesla Mag).

: la location (LLD) est gagnante si la voiture se revend moins de 39 à 47 % de son prix catalogue, selon le modèle (calcul Tesla Mag). Sur 5 ans : l’acheteur ne paie plus rien après le remboursement, le locataire repart pour un nouveau contrat. L’achat devient le plus souvent moins cher.

: l’acheteur ne paie plus rien après le remboursement, le locataire repart pour un nouveau contrat. L’achat devient le plus souvent moins cher. La location reste intéressante si vos revenus ouvrent droit à une forte prime ou au leasing social, ou si vous voulez changer de voiture tous les trois ans sans souci de revente.

si vos revenus ouvrent droit à une forte prime ou au leasing social, ou si vous voulez changer de voiture tous les trois ans sans souci de revente. Sous 250 €/mois : Spring, Twingo, ë-C3, ID. Polo passent, premier loyer compris, d’après leurs offres d’octobre 2026.

La méthode : comparer à kilométrage égal

Nous avons pris trois citadines dont le constructeur publie à la fois le prix et une offre de location longue durée détaillée, sur 37 mois et 30 000 km. Pour être comparables, tous les calculs utilisent la prime « Coup de pouce » affichée par le constructeur pour les foyers qui ne sont ni modestes ni précaires : 3 620 € chez Dacia et Renault en octobre 2026. Les primes plus élevées, réservées aux revenus modestes, sont traitées plus bas.

Le coût de l’énergie, de l’assurance et de l’entretien est proche dans les deux cas : nous le laissons de côté pour isoler ce qui diffère vraiment, le prix payé et la revente.

Sur 3 ans : le prix de revente décide

Modèle Achat (prix − prime) LLD 37 mois, 30 000 km (total payé) Revente à atteindre pour que l’achat gagne Dacia Spring expression 14 280 € 7 294 € (4 450 € puis 36 × 79 €) plus de 6 986 €, soit 39 % du prix catalogue Renault Twingo evolution 15 870 € 8 014 € (4 450 € puis 36 × 99 €) plus de 7 856 €, soit 40 % Renault 5 evolution 120 ch 24 870 € 11 550 € (6 150 € puis 36 × 150 €)* plus de 13 320 €, soit 47 % Calcul Tesla Mag d’après les prix et offres Dacia et Renault lus le 12 octobre 2026, prime Coup de pouce de 3 620 € (foyers « autres »). Le premier loyer affiché avec une prime de 7 070 € est augmenté de l’écart (3 450 €). * Pour la Renault 5 à 150 €/mois, Renault ne détaille pas l’échéancier : nous supposons 36 loyers de 150 €. Hors assurance et énergie.

Lisez la dernière colonne comme un seuil. Si vous pensez revendre votre Spring plus de 6 986 € après trois ans et 30 000 km, l’achat comptant vous coûte moins cher que la location. En dessous, la location l’emporte. Aucune source publique ne permet de prédire ce prix de revente modèle par modèle : c’est à vous d’en juger, en regardant les annonces d’occasion du modèle visé.

Repère : le baromètre d’Avere-France et de Mobilians (premier semestre 2026) montre des électriques de moins de trois ans affichées en moyenne 15 % sous le prix moyen du neuf. C’est une moyenne d’annonces, pas une décote par modèle, mais elle suggère que les seuils ci-dessus sont atteignables.

Sur 5 ans : l’achat reprend l’avantage

Au-delà du contrat de location, le locataire rend la voiture et repart pour un nouveau contrat, avec un nouveau premier loyer. L’acheteur, lui, ne paie plus rien et garde une voiture qui vaut encore quelque chose. Plus on garde la voiture longtemps, plus l’achat est avantageux, d’autant que la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km chez Renault, et 8 ans ou 120 000 km chez Dacia.

Des locations plus longues existent : Renault propose 49 et 61 mois, Tesla jusqu’à 60 mois. Leurs loyers ne sont pas publiés dans les offres d’octobre : demandez un devis et appliquez la même méthode, total payé contre achat moins revente.

Et si j’achète à crédit ?

Le crédit ajoute des intérêts à l’achat. Au 1er octobre 2026, le taux moyen pratiqué pour un crédit à la consommation de plus de 6 000 € est de 6,42 % selon la Banque de France. Pour 14 280 € empruntés sur 60 mois à ce taux, la mensualité serait d’environ 279 € et les intérêts d’environ 2 450 € (calcul Tesla Mag, à titre indicatif). Ces intérêts s’ajoutent au coût de l’achat : ils relèvent d’autant le prix de revente à atteindre pour battre la location. Les offres de crédit des constructeurs, parfois à taux réduit, changent ce calcul : comparez leur TAEG.

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Si vos revenus ouvrent droit à plus d’aides

Tout change pour les foyers modestes. Les primes Coup de pouce affichées par Renault montent à 6 030 € pour les foyers modestes et 7 070 € pour les foyers en précarité énergétique. Avec 7 070 €, la Spring en LLD revient à 3 844 € sur 37 mois, soit 104 € par mois premier loyer compris.

Le leasing social, ouvert depuis le 16 juillet 2026 pour les foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 16 880 € par part, va plus loin : premier loyer à 0 €, au plus 200 € par mois, au moins 15 000 km par an. En octobre, la Citroën ë-C3 y est proposée à 94 € par mois sur 36 mois et 45 000 km, et le Hyundai Inster à 139 €. Renault, Peugeot, Opel et Fiat affichent leurs volumes comme épuisés. Le leasing social ne se cumule pas avec la prime Coup de pouce.

Un couple avec 2 000 € de budget auto par an

2 000 € par an, c’est environ 167 € par mois, hors assurance et recharge. Ce budget ne permet pas les locations « classiques » des citadines, qui tournent autour de 200 € par mois premier loyer compris pour un foyer non aidé. Il reste trois options :

le leasing social , si le couple y est éligible : ë-C3 à 94 € ou Inster à 139 € par mois ;

, si le couple y est éligible : ë-C3 à 94 € ou Inster à 139 € par mois ; une location avec prime majorée , si le foyer est modeste : Spring à 104 € par mois en moyenne avec la prime de 7 070 € ;

, si le foyer est modeste : Spring à 104 € par mois en moyenne avec la prime de 7 070 € ; l’achat comptant d’une petite électrique gardée longtemps : une Spring à 14 280 € revient à 2 856 € par an sur cinq ans avant revente, moins une fois revendue.

Rester sous 250 € par mois tout compris

Offre LLD d’octobre 2026 Durée et kilométrage Coût moyen par mois, premier loyer compris Dacia Spring expression 37 mois, 30 000 km 197 € Volkswagen ID. Polo Life 37 kWh (entretien inclus) 37 mois, 30 000 km 213 € Citroën ë-C3 Plus Confort (sur stock, avec reprise) 37 mois, 30 000 km 216 € Renault Twingo evolution 37 mois, 30 000 km 217 € Renault 5 evolution 120 ch 37 mois, 30 000 km 312 €* Calcul Tesla Mag : (premier loyer + loyers) ÷ durée, d’après les offres officielles lues le 12 octobre 2026. Spring, Twingo et Renault 5 avec la prime de 3 620 € ; ë-C3 et ID. Polo avec les primes affichées par Citroën (6 100 €) et Volkswagen (5 890 €), qui dépendent des revenus. * Échéancier supposé. Hors assurance et recharge.

À titre de repère, une Tesla Model 3 Propulsion, à 36 990 €, offre 572 km d’autonomie WLTP selon Tesla, deux fois plus que la plupart de ces citadines. Elle n’est pas éligible à la prime Coup de pouce, mais pour qui roule beaucoup, elle mérite d’entrer dans la comparaison.

Questions fréquentes

Acheter ou louer une citadine électrique : qu’est-ce qui revient le moins cher sur 5 ans ?

Le plus souvent l’achat, parce que l’acheteur ne paie plus rien après le remboursement et garde une voiture revendable. Sur 3 ans, la location gagne si la voiture se revend moins de 39 à 47 % de son prix catalogue selon nos calculs.

Quelle durée de leasing choisir ?

Celle pendant laquelle vous êtes sûr de garder la voiture : 37 mois est la durée la plus proposée aux particuliers, la moyenne du marché étant de 38 mois en 2025 selon Sesamlld.

Quelle petite électrique pour rester sous 250 € par mois ?

Dacia Spring, Renault Twingo, Citroën ë-C3 et Volkswagen ID. Polo passent sous ce seuil premier loyer compris d’après leurs offres d’octobre 2026, selon la prime à laquelle vous avez droit.

Quelle offre pour un couple avec 2 000 € de budget auto par an ?

Le leasing social s’il est éligible, une location avec prime majorée si le foyer est modeste, ou l’achat comptant d’une petite électrique gardée longtemps.

Pour comprendre le fonctionnement d’une location longue durée, lisez aussi comment fonctionne la LLD Tesla.

Sources : prix et offres Dacia, Renault, Citroën, Volkswagen et Hyundai lus le 12 octobre 2026 ; fiches service-public.fr F39188 (prime Coup de pouce) et F39280 (leasing social) ; avis de la Banque de France sur les taux d’usure applicables au 1er octobre 2026 (JO du 25 septembre 2026) ; Sesamlld, « Faits & chiffres 2025 » ; baromètre Avere-France / Mobilians, 1er semestre 2026 ; Tesla, autonomie WLTP de la Model 3 Propulsion relevée par Tesla Mag le 2 octobre 2026 et prix au configurateur du 8 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.