Ce dimanche, jour du Grand Prix de Formule 1 d’Austin, au Texas, le compte officiel Tesla Robotaxi a publié la photo d’un « essaim » : une longue file de Cybercab et de Model Y. Dans le même temps, Tesla met en avant les chiffres de son rapport de sécurité : plus de 3,1 millions de miles parcourus sans personne au volant, aucun blessé dans une collision où le robotaxi a heurté en premier, et quatre nouvelles villes annoncées.

Le Cybercab, sans volant ni pédales. Photo : Tesla.

Un « essaim » de robotaxis le jour du Grand Prix d’Austin

Le compte officiel de Tesla Robotaxi a partagé ce soir une photo titrée d’un seul mot : « Swarm », l’essaim. On y voit une file de Cybercab dorés et de Model Y qui s’étire le long d’une route, à perte de vue. La photo est de Ben Steindl, dont Tesla a repris le post. La veille, le même compte avait publié un simple emoji de voiture de course, à l’approche du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, couru ce dimanche au circuit des Amériques d’Austin. Plusieurs témoins sur X décrivent des robotaxis qui déposaient des spectateurs près du circuit ; Tesla n’a pas donné de chiffre.

https://x.com/robotaxi/status/2114440931525222646 Le post du compte Tesla Robotaxi, le 25 octobre 2026.

Le registre officiel du Texas comptait ce dimanche midi 970 véhicules Tesla Robotaxi, dont 463 Cybercab, d’après notre relevé (notre suivi de la flotte).

Ce que dit le rapport de sécurité de Tesla

Tesla publie sur sa page « Robotaxi Safety Report » les chiffres de sa flotte sans conducteur, du 22 janvier au 18 octobre 2026, période pendant laquelle aucun employé de sécurité n’était à bord :

3,1 millions de miles parcourus de façon autonome au 18 octobre, soit environ 5 millions de kilomètres. Le compteur en direct de la page affichait 3 639 495 miles ce dimanche soir.

parcourus de façon autonome au 18 octobre, soit environ 5 millions de kilomètres. Le compteur en direct de la page affichait 3 639 495 miles ce dimanche soir. 862 000 miles de nuit, 113 000 miles sous la pluie et 575 000 miles aux heures de pointe.

Zéro personne blessée par un robotaxi, zéro déclenchement d’airbag, zéro piéton ou cycliste heurté. Selon les estimations de Tesla, des conducteurs humains auraient provoqué sur la même distance 9,1 collisions avec blessés, 4,1 collisions avec déclenchement d’airbags et 0,52 collision avec un piéton ou un cycliste.

Ce que recouvrent ces zéros, d’après la méthodologie publiée sur la même page :

Tesla y inclut toutes les collisions qu’elle déclare à l’autorité américaine de la sécurité routière (NHTSA), y compris quand un opérateur à distance assistait la voiture ou en avait pris le contrôle.

Le compteur « personnes blessées » ne retient que les collisions où le robotaxi a eu le premier contact. Tesla cite un cas exclu : un SUV percuté par un autre véhicule a été projeté sur un robotaxi arrêté à un stop, et l’occupant de ce troisième véhicule a été hospitalisé.

Où roulent les robotaxis, et où ils arrivent

Ville Miles autonomes Austin (Texas) 2 118 015 Dallas (Texas) 608 130 Houston (Texas) 225 964 Orlando (Floride) 61 053 Tampa (Floride) 53 117 Miami (Floride) 46 262 Rapport de sécurité Robotaxi de Tesla, consulté le 25 octobre 2026.

Tesla annonce aussi quatre villes « bientôt » desservies : Las Vegas (Nevada), Jacksonville (Floride), Phoenix (Arizona) et San Antonio (Texas). Aucune date n’est donnée.

Et en France ? Le robotaxi n’y est pas autorisé, et la conduite assistée supervisée de Tesla attend encore son feu vert européen : relisez ce qu’a dit Elon Musk lors des résultats du troisième trimestre, et lundi, notre article sur le projet de règle de la NHTSA pour les véhicules sans volant.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour suivre l’arrivée du robotaxi.

Sources : rapport de sécurité Robotaxi de Tesla (tesla.com/robotaxi/safety), consulté le 25 octobre 2026 ; posts du compte Tesla Robotaxi sur X des 24 et 25 octobre 2026 ; registre TxMCCS du DMV du Texas, relevé Tesla Mag du 25 octobre 2026.