SpaceX va fabriquer ses propres cellules solaires, avec des machines allemandes. L’entreprise SINGULUS Technologies, installée à Kahl am Main, en Bavière, a annoncé le 10 novembre 2026 un contrat pour livrer à SpaceX une ligne complète de production de cellules solaires à hétérojonction (HJT). Elle est destinée aux satellites Starmind, assemblés au Texas. La première ligne dépasse 60 millions d’euros. D’autres doivent suivre.

SpaceX has ordered 100 GW/year of HJT solar manufacturing equipment from Singulus in Germany.



This is for Starmind to create a sentient sun. https://t.co/umtNyF9M7g — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2026 Le message d’Elon Musk, le 11 novembre 2026 à 0 h 47, heure de Paris.

« SpaceX a commandé à Singulus, en Allemagne, des équipements de fabrication solaire HJT pour 100 GW par an », a écrit Elon Musk dans la nuit. « C’est pour que Starmind crée un soleil conscient. »

Ce que dit le communiqué de SINGULUS

Une ligne de production clés en main de cellules solaires à hétérojonction, livrée au premier semestre 2027 ;

de cellules solaires à hétérojonction, livrée au premier semestre 2027 ; Plus de 60 millions d’euros de commande pour cette première ligne ;

de commande pour cette première ligne ; Plusieurs autres lignes prévues dans le cadre d’un partenariat stratégique ;

prévues dans le cadre d’un partenariat stratégique ; Plus de 100 GW d’équipements à terme, au rythme de la production de satellites de SpaceX à Bastrop, au Texas.

Mike Nicolls, vice-président de Starlink chez SpaceX, cité dans le communiqué : « Ce partenariat nous donne une voie de fabrication performante pour les cellules solaires de nos satellites Starmind, dans notre usine du Texas. »

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Le communiqué précise aussi que SpaceX finance déjà SINGULUS : un partenariat signé en mars 2026, puis un prêt subordonné en octobre.

Ce qui n’est pas dit

Elon Musk parle de 100 GW par an. Le communiqué, lui, évoque « plus de 100 GW d’équipements » à terme, sans dire si ce chiffre est annuel ni donner de calendrier au-delà de la première ligne. Le montant total du partenariat n’est pas publié.

Pourquoi c’est important

Starmind est le projet de satellites dédiés à l’intelligence artificielle de SpaceX, présenté en juin comme une constellation pouvant aller jusqu’à un million de satellites. En orbite, ces centres de calcul tournent à l’énergie solaire : produire soi-même les cellules, c’est maîtriser la pièce qui limite tout le reste.

Pour l’Europe, le signal est rare. Le marché des équipements solaires est dominé par la Chine, et SINGULUS se présente comme l’un des derniers fournisseurs occidentaux de cette technologie. C’est une PME cotée à Francfort qui décroche le contrat.

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Côté Starlink, l’actualité ne s’arrête pas : SpaceX a aussi présenté hier le Starlink Mini 2, première antenne avec batterie.

Ce qu’il faut retenir

SINGULUS , entreprise allemande, livrera à SpaceX une ligne de cellules solaires HJT au premier semestre 2027.

, entreprise allemande, livrera à SpaceX une ligne de cellules solaires HJT au premier semestre 2027. Plus de 60 millions d’euros pour la première ligne, d’autres prévues.

pour la première ligne, d’autres prévues. Objectif : alimenter les satellites Starmind, fabriqués au Texas.

: alimenter les satellites Starmind, fabriqués au Texas. 100 GW par an selon Elon Musk ; « plus de 100 GW » d’équipements à terme selon SINGULUS.

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Sources : communiqué de SINGULUS Technologies du 10 novembre 2026 ; post d’Elon Musk sur X du 11 novembre 2026 à 0 h 47, heure de Paris ; archives Tesla Mag. Photo : le siège de SINGULUS à Kahl am Main, GeorgDerReisende, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA