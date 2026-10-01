Quatre astronautes ont décollé ce jeudi 1er octobre de Floride pour la Station spatiale internationale : le Falcon 9 de Crew-13 s’est élancé à l’heure prévue, à 17h10, heure de Paris. Après un voyage d’environ 7 h 50, la capsule Grace doit s’amarrer à la station vers 1h du matin. Leur arrivée ouvrira la voie au retour de la Française Sophie Adenot.

Mis à jour le 1er octobre 2026 à 17h12 : décollage confirmé par la NASA.

« Essai de mise à feu statique du Falcon 9 terminé » : le 28 septembre, SpaceX a confirmé sur X viser le 1er octobre pour la mission Crew-13 de la NASA. Le même jour, Starship réussissait son premier vol orbital. Le duo Falcon 9-Dragon, lui, va emmener des astronautes de la NASA vers la station pour la quatorzième fois, vol d’essai Demo-2 compris (lire notre dossier complet sur SpaceX).

Décollage à 17h10, heure de Paris

La NASA et SpaceX visent un décollage ce jeudi à 11h10, heure de Floride, soit 17h10 à Paris, depuis le pas de tir 40 (SLC-40) de la base de la Space Force à Cap Canaveral. Un créneau de repli est prévu le vendredi 2 octobre à 16h47, heure de Paris.

Le Falcon 9 et le Dragon de Crew-13 dressés sur le pas de tir 40 de Cap Canaveral, le 27 septembre. Photo : SpaceX

La météo reste l’inconnue. Mercredi, le 45e escadron météorologique de la Space Force donnait 55 % de chances de conditions favorables, contre 60 % la veille. Selon la NASA, des averses éparses et des nuages de moyenne altitude pourraient gêner le lancement.

Le premier étage, qui en sera à son troisième vol selon SpaceX, doit revenir se poser environ huit minutes après le décollage sur la zone LZ-40 de Cap Canaveral.

Prévu à la mi-septembre, le vol a été décalé fin août pour traiter une fuite d’oxydant détectée sur le système de propulsion du Dragon. Depuis, les étapes se sont enchaînées : feu vert de la revue d’aptitude au vol le 25 septembre, fusée dressée sur le pas de tir le 27, répétition générale en combinaison le 29, feu vert final le 30.

Quatre astronautes, trois agences

L’équipage réunit deux astronautes de la NASA, un Canadien et un Russe. Seule la commandante a déjà volé.

Jessica Watkins (NASA), commandante. Géologue, elle a étudié la surface de Mars dans l’équipe scientifique du rover Curiosity, puis passé 170 jours dans l’espace en 2022 avec Crew-4. Selon la NASA, elle sera la première astronaute de l’agence à décoller deux fois à bord d’un Dragon.

(NASA), commandante. Géologue, elle a étudié la surface de Mars dans l’équipe scientifique du rover Curiosity, puis passé 170 jours dans l’espace en 2022 avec Crew-4. Selon la NASA, elle sera la première astronaute de l’agence à décoller deux fois à bord d’un Dragon. Luke Delaney (NASA), pilote. Aviateur de l’US Navy originaire de Floride, il a été pilote d’essai, instructeur de pilotes d’essai et pilote de recherche au centre Langley de la NASA. Sélectionné en 2021, il vole pour la première fois.

(NASA), pilote. Aviateur de l’US Navy originaire de Floride, il a été pilote d’essai, instructeur de pilotes d’essai et pilote de recherche au centre Langley de la NASA. Sélectionné en 2021, il vole pour la première fois. Joshua Kutryk (Agence spatiale canadienne), spécialiste de mission. Ancien pilote de chasse sur CF-18 et pilote d’essai à Cold Lake, en Alberta, il est astronaute depuis 2017. Il vole pour la première fois.

(Agence spatiale canadienne), spécialiste de mission. Ancien pilote de chasse sur CF-18 et pilote d’essai à Cold Lake, en Alberta, il est astronaute depuis 2017. Il vole pour la première fois. Sergey Teteryatnikov (Roscosmos), spécialiste de mission. Ingénieur naval formé à l’Académie navale de Saint-Pétersbourg, il a notamment servi sur des sous-marins. Sélectionné en 2021, il vole lui aussi pour la première fois.

Le relais de Sophie Adenot

Pour le public français, Crew-13 compte aussi pour ce qu’il permet : le retour de Sophie Adenot. Après une brève passation, l’équipage de Crew-12 (Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot et Andrey Fedyaev) rentrera en octobre, après près de huit mois dans l’espace, avec un amerrissage au large de la Californie si la météo le permet, selon la NASA.

L’astronaute française de l’ESA, pilote d’essai d’hélicoptères, a rejoint la station le 14 février avec Crew-12. Son programme, baptisé εpsilon, prévoyait jusqu’à 36 expériences européennes, dont sept développées par le CNES, l’agence spatiale française. Elle a aussi réalisé trois sorties dans l’espace. Autre lien : selon SpaceX, le premier étage qui lancera Crew-13 avait déjà lancé Crew-12, et donc Sophie Adenot, en février.

Grace, la capsule d’Ax-4

L’équipage voyagera dans la capsule Dragon baptisée Grace. Selon la NASA et SpaceX, elle a déjà fait l’aller-retour vers la station à l’été 2025 pour la mission privée Axiom Mission 4 (Ax-4). Elle transportait alors un astronaute de l’ESA, le Polonais Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Accélérée par le Falcon 9 à environ 28 000 km/h, la capsule enchaînera les manœuvres jusqu’au port avant du module Harmony, où elle doit s’amarrer de manière autonome. La NASA prévoit l’amarrage vers 19h en Floride, soit vers 1h du matin le vendredi 2 octobre, heure de Paris. L’écoutille doit s’ouvrir environ une heure et demie plus tard.

Le programme, heure de Paris

Heure de Paris Étape Jeudi 1er octobre, 15h20 Début du direct de la NASA, sur NASA+ et sur X Vers 16h10 Début de la retransmission de SpaceX 16h28 Le bras d’accès de l’équipage se rétracte 16h35 Début du remplissage en kérosène et en oxygène liquide 17h10 Décollage du Falcon 9 depuis le pas de tir 40 Vers 17h12 Séparation des deux étages Vers 17h18 Atterrissage du premier étage sur la zone LZ-40 Vers 17h20 Dragon se sépare du second étage 23h20 Reprise du direct de la NASA pour l’arrivée à la station Vendredi 2 octobre, vers 1h Amarrage au module Harmony Vers 2h30 Ouverture de l’écoutille, puis accueil à bord Vendredi 2 octobre, 16h47 Créneau de repli si le lancement est reporté Heures publiées par SpaceX (approximatives pour la phase de vol) et par la NASA (direct, amarrage « vers 19 heures » en Floride), converties en heure de Paris. Elles peuvent évoluer.

Ce que l’équipage va faire à bord

Les quatre rejoindront l’expédition 75 et ses sept occupants. Au programme, selon Dana Weigel, responsable du programme orbite basse de la NASA : des tissus humains issus de cellules souches, pour mieux soigner les maladies cardiaques et la maladie de Parkinson, des cultures de plantes, les troubles de la circulation sanguine observés dans l’espace et de nouveaux appareils de diagnostic médical.

L’Europe y a sa part avec Venous Haemostasis, une nouvelle étude menée avec l’ESA. L’apesanteur peut perturber la circulation dans les veines et favoriser les caillots : les chercheurs veulent comprendre pourquoi certains astronautes sont touchés et d’autres non. D’autres tests porteront sur le pilotage d’un atterrissage lunaire sur simulateur, ou sur l’effet de vitamines B contre un syndrome qui peut modifier la structure de l’œil.

Cet automne, l’équipage accueillera aussi un cargo SpaceX chargé de nouveaux panneaux solaires pour la station. La NASA parle d’une mission de longue durée et annonce un retour en 2027, sans date précise. La rotation suivante, Crew-14, doit décoller au plus tôt au printemps 2027.

Où suivre le départ en direct

La NASA ouvre son direct à 9h20 en Floride, soit 15h20 à Paris, sur NASA+ et sur son compte X, @NASA. Elle reprendra l’antenne sur NASA+ à 23h20 pour l’amarrage.

SpaceX lancera sa propre retransmission environ une heure avant le décollage, vers 16h10, sur la page de la mission et sur son compte X, @SpaceX.

Vos questions sur Crew-13

À quelle heure décolle Crew-13 ?

À 17h10, heure de Paris (11h10 en Floride), si la météo le permet. Repli possible le vendredi 2 octobre à 16h47.

Où regarder le lancement en direct ?

Sur NASA+ et sur le compte X de la NASA dès 15h20, heure de Paris, ou chez SpaceX, sur son site et sur X, vers 16h10.

Quand l’équipage arrivera-t-il à l’ISS ?

L’amarrage est prévu vers 1h du matin le vendredi 2 octobre, heure de Paris, et l’ouverture de l’écoutille vers 2h30.

Y a-t-il un Français dans l’équipage ?

Non : deux Américains, un Canadien et un Russe. Mais leur arrivée permettra le retour de la Française Sophie Adenot, à bord de la station depuis février.

Sources : NASA (page de la mission, présentation de la mission, blog de la mission, prévision météo du 30 septembre, blog de la station du 30 septembre, études médicales, annonce de Crew-14, programme NASA+, message sur X du 30 septembre) ; SpaceX (page de la mission, messages sur X du 27 et du 28 septembre) ; ESA (mission εpsilon, communiqué du 14 février, biographie de Sophie Adenot, mission Ignis). Informations vérifiées le 1er octobre 2026 à 11h30.