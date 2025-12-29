Subventions en Chine jusqu’en 2027 : un nouveau souffle pour les ventes de Tesla

La Chine a récemment annoncé une extension significative de sa politique de subventions automobiles jusqu’au 31 décembre 2027. Cette mesure offre aux consommateurs chinois une prolongation de deux ans pour bénéficier des incitations financières mises en place. Ce prolongement s’accompagne d’une « triple offre » d’incitations incluant des récompenses pour reprise, des financements avantageux et des déductions fiscales, pouvant mener à des économies totales atteignant 50,000 RMB.

Incitations pour les reprises : un levier de transition vers les NEV

Les incitations à la reprise offrent un objectif clair : encourager le passage des véhicules thermiques aux véhicules à énergies nouvelles (NEV). En effet, remplacer une voiture à essence China V (ou inférieure) par un NEV offre les bénéfices les plus élevés. Grâce à la subvention standard, un bonus pour les autonomies ≥600km, et des incitations locales cumulables dans des villes comme Pékin et Shanghai, les acheteurs peuvent recevoir jusqu’à 35,000 RMB. Pour ceux qui souhaitent mettre à jour un véhicule électrique existant, une subvention uniforme de 10,000 RMB s’applique. Cependant, passer d’un véhicule à essence à un modèle plus récent (China VII) se traduit par une subvention modeste d’environ 2,000 RMB.

Soutien financier et fiscal : des avantages pour un achat plus accessible

Le gouvernement chinois collabore avec des banques pour offrir des taux d’intérêt subventionnés entre 1% et 3% et des plans de paiement échelonné sans intérêt. De plus, dans certaines villes pilotes, les acheteurs peuvent déduire jusqu’à 10% du prix d’achat de leur impôt sur le revenu, avec une limite maximale de 15,000 RMB.

Normes techniques : un accent sur l’efficacité et l’intelligence des véhicules

L’éligibilité aux subventions s’oriente vers des véhicules à haute efficacité et intelligence intégrée. Les NEV nécessitent généralement une autonomie d’au moins 400km, tandis que les véhicules à essence doivent avoir une consommation inférieure à 5,5L/100km. Des subventions « Précision Tech » sont aussi accordées aux véhicules dotés de systèmes d’assistance à la conduite de niveau L2+ et de capacités OTA (Mises à jour par voie aérienne).

La nouvelle politique entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Pour être éligibles, les consommateurs doivent obtenir la facture de leur véhicule neuf à cette date ou après. En outre, l’achat doit se faire dans les 30 jours suivant la mise au rebut de l’ancien véhicule, avec un délai de six mois pour l’enregistrement après facturation.

Cette stratégie renouvelée reflète l’engagement de la Chine à soutenir la transition vers des modes de transport plus écologiques et vers l’innovation technologique, tout en offrant des avantages économiques aux consommateurs et en stimulant le marché automobile national.