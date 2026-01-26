Tesla CyberVault : Pourquoi ce chargeur « blindé » doit absolument quitter la Chine

Depuis son lancement, Tesla ne se contente plus de fabriquer des voitures ; la marque crée un véritable écosystème de « lifestyle » technologique. Dernier objet de désir en date ? Le CyberVault. Entre coffre-fort de haute sécurité et station de recharge futuriste, ce boîtier inspiré du Cybertruck fait rêver les propriétaires de Tesla du monde entier. Mais pour l’instant, il reste une exclusivité du marché chinois.

Voici pourquoi cet accessoire est bien plus qu’un simple gadget et pourquoi nous en avons besoin partout ailleurs.

Un design « Cyber » à l’épreuve des balles (ou presque)

Le CyberVault n’est pas une simple borne de recharge en plastique. Fidèle à l’esthétique angulaire et brutale du Cybertruck, le boîtier est conçu en acier à haute résistance.

Lors de sa présentation, Tesla Chine a même publié une vidéo promotionnelle montrant le boîtier résister à des coups de marteau et à des projections de billes d’acier. Au-delà du spectacle, cette robustesse répond à un besoin réel : la protection.

Sécurité anti-vol : Le boîtier se verrouille physiquement avec un code, protégeant le précieux câble et le connecteur.

Le boîtier se verrouille physiquement avec un code, protégeant le précieux câble et le connecteur. Résistance aux intempéries : Certifié pour l’extérieur, il protège l’électronique de la pluie, de la poussière et du vandalisme.

Le « Game Changer » : Une modularité inédite

C’est ici que le CyberVault surpasse le Wall Connector standard que nous connaissons. À l’intérieur du coffre-fort se cache un chargeur qui n’est pas fixé de manière permanente.

Le concept génial : Vous pouvez « déclipser » l’unité principale de recharge pour l’emporter avec vous.

En un clin d’œil, votre borne murale fixe se transforme en Mobile Connector. C’est la solution idéale pour ceux qui partent en week-end ou en voyage : une seule pièce d’équipement sert à la fois de station domestique sécurisée et de chargeur de secours nomade à glisser dans le coffre.

Pourquoi la Chine et pas nous ?

En Chine, de nombreux propriétaires de Tesla vivent dans de grands complexes d’appartements où les places de parking sont situées dans des garages souterrains partagés ou des espaces semi-ouverts. Dans ce contexte, laisser un chargeur à 500 € sans protection est risqué.

Le CyberVault y est vendu environ 5 500 yuans (soit environ 720 €), incluant souvent l’installation. C’est un pack « tout-en-un » qui répond parfaitement aux défis de l’urbanisme dense.

Caractéristiques techniques en bref :

Caractéristique Détails Puissance Jusqu’à 7 kW (32A) Tension 220V monophasé Poids 13 kg (boîtier robuste) Compatibilité Tous les modèles Tesla Inclus Câble de 6 mètres

L’appel du pied à Elon Musk

Alors que le Cybertruck commence à envahir les routes américaines et que l’intérêt pour les solutions de recharge sécurisées grandit en Europe, l’absence du CyberVault sur le Tesla Shop international est frustrante.

Pour les résidents urbains qui n’ont pas de garage fermé ou pour ceux qui détestent l’idée d’acheter deux chargeurs (un fixe et un mobile), le CyberVault est la réponse logique.

Alors, Tesla, à quand une version compatible avec nos prises européennes et américaines ? Le monde est prêt pour le « Cyber-chargement »