Tesla enregistre la R&D la plus élevée par voiture vendue, soit 2984 $

Tesla consacre plus d’argent à la recherche et au développement (R&D) que tout autre constructeur automobile. Selon les données présentées par StockApps.com, l’entreprise consacre 2984 dollars à la R&D par voiture produite. C’est trois fois plus que la moyenne du secteur et plus que les budgets de R&D collectifs de Ford, General Motors (GM) et Chrysler par voiture.

Edith Reads, de StockApp, a commenté le rapport en ces termes. « Tesla dépense plus que tout autre constructeur automobile en R&D afin de maintenir son avance dans la technologie des VE. Et si vous leur posez la question, ils vous diront que c’est la clé pour garder leurs clients heureux – ce qui leur permet de rester en affaires.

L’investissement de Tesla dans la R&D porte ses fruits

Et cela se voit ! Ses véhicules ne font pas seulement des progrès en matière d’environnement. Ils le font aussi en matière de sécurité, de vitesse et d’intégration des technologies. L’engagement d’Elon Musk à consacrer du temps au développement de nouveaux produits et services est à l’origine du succès de Tesla.

Tesla est célèbre pour ses objectifs de production ambitieux. Si quelqu’un doit investir pour faire de ces rêves une réalité, c’est bien elle. Et vous pouvez comprendre pourquoi : alors que la plupart des constructeurs automobiles se concentrent sur le marketing d’une marque avant tout, Tesla s’attache à faire de chaque voiture une pièce d’ingénierie innovante.

Publicité sur 0

De plus, les dépenses de Tesla prouvent qu’elle est tournée vers l’avenir, contrairement aux autres constructeurs. Alors que Tesla ne dépense rien en publicité par voiture, la moyenne du secteur est de 485 dollars. Cela montre bien que les consommateurs veulent acheter des véhicules pour leur fonctionnalité et qu’ils se fient aux témoignages pour la notoriété de la marque plutôt qu’à des publicités magnifiquement conçues.

L’absence de budget publicitaire de l’entreprise est encore plus impressionnante que ses dépenses en R&D. Le modèle économique unique de Tesla devient clair lorsque l’on considère ce que ses concurrents dépensent par véhicule en publicité. Ford et Toyota dépensent 468 $ et 454 $ par voiture à cet effet. Et de leur côté, GM et Chrysler dépensent respectivement 394 $ et 664 $.