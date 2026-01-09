Tesla frappe fort au Canada : Nouveau Model Y Standard à 49 990 $ CA

Tesla vient de bousculer le marché canadien du véhicule électrique en lançant une toute nouvelle version d’entrée de gamme pour son best-seller : le Model Y Standard. Proposé sous la barre symbolique des 50 000 $, ce modèle mise sur une configuration simplifiée pour maximiser l’accessibilité.

Dans un contexte de compétition accrue, Tesla Canada introduit une version « Standard » inédite de son Model Y. Si l’apparence extérieure reste familière, cette déclinaison opère des choix stratégiques en matière d’équipements pour offrir un prix défiant toute concurrence.

Un prix agressif et une autonomie solide

Le nouveau Model Y Standard s’affiche à un prix de départ de 49 990 $ CA. C’est une baisse significative qui place le SUV électrique dans une position très compétitive face aux aides gouvernementales fédérales et provinciales.

Autonomie (EPA) : 463 km

463 km Accélération (0-100 km/h) : 7,2 secondes

7,2 secondes Transmission : Propulsion (Rear-Wheel Drive)

Design extérieur : Un look rafraîchi mais épuré

Le véhicule arbore le nouveau carénage avant (redesigned front fascia) inspiré de la récente mise à jour de la Model 3. On y retrouve des phares monoblocs (single-part), mais avec quelques compromis notables :

Pas de feux Matrix LED ni de barre lumineuse à l’avant (light bar).

ni de barre lumineuse à l’avant (light bar). Caméra de pare-chocs avant incluse pour faciliter les manœuvres.

incluse pour faciliter les manœuvres. Roues : Uniquement disponible avec les jantes 18″ Aperture .

Uniquement disponible avec les jantes . Rétroviseurs : Rabattables manuellement.

Une différence majeure réside dans le toit : contrairement aux versions supérieures, ce modèle est équipé d’un toit en verre « fermé » (non panoramique transparent).

Habitacle : Le retour à l’essentiel

L’intérieur a été repensé pour réduire les coûts tout en conservant l’ADN Tesla. Les matériaux évoluent vers plus de simplicité :

Sièges : Finition bicolore mêlant textile et cuir végane . Seule la première rangée est chauffante.

Finition bicolore mêlant . Seule la première rangée est chauffante. Confort : Le volant est à réglage manuel, tout comme le rabattement des sièges de la deuxième rangée.

Le volant est à réglage manuel, tout comme le rabattement des sièges de la deuxième rangée. Console centrale : Nouveau design « ouvert » avec un décor en textile.

Technologie et Divertissement

L’écran central reste une pièce maîtresse de 15,4 pouces, mais les passagers arrière perdent l’écran secondaire présent sur les autres versions. Les bouches d’aération arrière sont désormais réglables manuellement. Côté audio, le système passe à 7 haut-parleurs, mais conserve la radio FM.

Le système de filtration de l’air utilise un filtre à particules et odeurs classique, délaissant le célèbre filtre HEPA « Bio-Weapon Defense Mode ». Le volume de chargement total subit une très légère baisse à 75 pi³ (-1 pi³ par rapport aux versions AWD).

Options et Disponibilité

Pour simplifier la production, Tesla limite les options de peinture à trois choix :

Stealth Grey (Inclus) Pearl White (1 300 $ CA) Diamond Black (2 000 $ CA)

La suspension a également été simplifiée avec des amortisseurs passifs, bien que les premières informations indiquent que la fonction Autosteer est toujours présente de série.

Les premières livraisons sont prévues dans un délai de 4 à 6 semaines, ce qui signifie que les premiers exemplaires pourraient circuler sur les routes canadiennes dès le mois de février.