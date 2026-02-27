Tesla FSD (Supervised) : Le Cap du 20 Mars aux Pays-Bas, Entre Espoir et Réalité Réglementaire

Depuis plusieurs mois, l’écosystème Tesla en Europe est en ébullition. Alors que le système Full Self-Driving (FSD) Supervised transforme déjà la conduite outre-Atlantique, une date cristallise désormais toutes les attentions pour le Vieux Continent : le 20 mars 2026. Les Pays-Bas, via leur autorité de tutelle, la RDW, sont officiellement en première ligne pour devenir la porte d’entrée de cette technologie en Europe.

Pourquoi les Pays-Bas ? Le Rôle Clé de la RDW

Si Tesla a choisi les Pays-Bas comme fer de lance, ce n’est pas par hasard. La RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) est l’autorité qui accorde les réceptions communautaires pour les véhicules Tesla vendus dans toute l’Union Européenne.

Plutôt que d’attendre une validation simultanée des 27 États membres — un processus notoirement lent — Tesla utilise la stratégie de l’exemption nationale (Article 39). Une fois que la RDW aura validé le système pour les routes néerlandaises, les autres pays de l’UE pourront choisir de reconnaître cette exemption quasi immédiatement pour leurs propres territoires.

Le Calendrier : Que se passe-t-il le 20 Mars ?

Initialement, Tesla avait évoqué une approbation pour février 2026. Cependant, après des échanges techniques intenses avec les régulateurs, le calendrier s’est affiné :

Fin du programme de « Ride-along » (essais en passager) ouvert au public aux Pays-Bas. 20 Mars 2026 : Date cible vers laquelle convergent les attentes pour une décision finale ou une activation officielle des premiers déploiements « Supervised » sur le sol néerlandais.

Note importante : Bien que Tesla pousse pour cette date, la RDW a rappelé qu’elle ne « garantit » pas l’approbation tant que les critères stricts de sécurité ne sont pas remplis, notamment sur la gestion des cyclistes et des intersections complexes typiquement néerlandaises.

Les Ride-Alongs : Une Stratégie de Séduction

Pour prouver la maturité de son logiciel, Tesla a lancé un programme de démonstration sans précédent. Jusqu’au 31 mars 2026, des sessions d’essais sont organisées à Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et dans d’autres villes. Le but est double :

Montrer aux régulateurs que le système gère les infrastructures européennes (beaucoup plus denses et étroites qu’aux USA). Rassurer le public sur la nature « Supervisée » du système, où le conducteur reste légalement responsable et doit maintenir une attention constante.

Ce que cela change pour les propriétaires

Si le feu vert est confirmé fin mars, les propriétaires néerlandais pourraient être les premiers à voir apparaître l’option d’activation du FSD v13+ (ou version adaptée DCAS) via une mise à jour logicielle.

Le déploiement concernerait prioritairement les véhicules équipés du Hardware 4 (AI4), bien que Tesla travaille à la parité pour le Hardware 3. Modèle Économique : Des indices dans le code source du site Tesla suggèrent l’arrivée simultanée d’un abonnement mensuel (estimé à environ 99 €) pour rendre la technologie plus accessible.

Conclusion : Un « Effet Domino » pour l’Europe

Le 20 mars ne sera pas seulement une date clé pour les Pays-Bas, mais pour toute l’Europe. Une validation à cette date déclencherait un effet domino en Allemagne, en France et en Italie, où les tests de Tesla sont également en cours. Pour la première fois, la promesse d’une Tesla capable de naviguer de manière autonome dans les ronds-points européens semble sur le point de devenir une réalité légale.