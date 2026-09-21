FSD : ce que change la mise à jour 2026.32 pour les propriétaires Tesla en France

La mise à jour 2026.32, en cours de déploiement chez les propriétaires Tesla en France, apporte plusieurs changements concrets.

Un correctif à distance (OTA) pour la procédure de rappel européenne 2026_103555, qui restaure la conformité au règlement UNECE n°135 sur les normes de choc latéral — l’indicateur de conformité se met à jour automatiquement, sans action du propriétaire.

Une refonte de l’écran de configuration Jantes & Pneus (Commandes > Service).

En parallèle, la branche Full Self-Driving passe en v14.3.9 pour les véhicules équipés du calculateur HW4, et en v14.2 Lite pour les véhicules HW3 plus anciens.

Des correctifs de sécurité non détaillés par Tesla.

Cette mise à jour d’automne reste volontairement sobre : Tesla garde ses nouveautés majeures pour la mise à jour de fin d’année, traditionnellement plus riche. Le déploiement en France progresse graduellement.

Note pratique : le correctif de rappel 2026_103555 étant appliqué automatiquement par OTA, les propriétaires n’ont aucune démarche à effectuer une fois la mise à jour installée — vérifiable dans Commandes > Logiciel.

Source : notes de version officielles Tesla.