FSD : ce que change la mise à jour 2026.32 pour les propriétaires Tesla en France

La mise à jour 2026.32, en cours de déploiement chez les propriétaires Tesla en France, apporte plusieurs changements concrets.
- Un correctif à distance (OTA) pour la procédure de rappel européenne 2026_103555, qui restaure la conformité au règlement UNECE n°135 sur les normes de choc latéral — l’indicateur de conformité se met à jour automatiquement, sans action du propriétaire.
- Une refonte de l’écran de configuration Jantes & Pneus (Commandes > Service).
- En parallèle, la branche Full Self-Driving passe en v14.3.9 pour les véhicules équipés du calculateur HW4, et en v14.2 Lite pour les véhicules HW3 plus anciens.
- Des correctifs de sécurité non détaillés par Tesla.
Cette mise à jour d’automne reste volontairement sobre : Tesla garde ses nouveautés majeures pour la mise à jour de fin d’année, traditionnellement plus riche. Le déploiement en France progresse graduellement.
Note pratique : le correctif de rappel 2026_103555 étant appliqué automatiquement par OTA, les propriétaires n’ont aucune démarche à effectuer une fois la mise à jour installée — vérifiable dans Commandes > Logiciel.
Source : notes de version officielles Tesla.