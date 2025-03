Vous hésitez entre la Tesla Model 3 Highland et la Tesla Model Y 2025 (Juniper) ? Ce comparatif détaillé explore leurs différences en design extérieur, intérieur, performances, praticité et prix. Avec un tableau comparatif et des conseils personnalisés, découvrez quelle Tesla choisir en 2025 !

Design Extérieur : Élégance ou Audace ?

Tesla Model 3 Highland

La Tesla Model 3 Highland, restylée en 2023/2024, arbore une silhouette de berline compacte (4,72 m). Ses phares affûtés, son capot optimisé (Cx de 0,219) et ses feux arrière en C lui confèrent une allure sobre et aérodynamique. Parfaite pour une conduite urbaine élégante.

Tesla Model Y 2025 (Juniper)

Le Tesla Model Y 2025, version restylée du SUV, gagne 39 mm en longueur (4,79 m) et adopte une bande lumineuse arrière de 1,6 m inspirée du Cybertruck. Avec un aileron marqué et une garde au sol rehaussée de 5 mm, il impose un style futuriste et robuste (Cx ~0,23).

Verdict : La Model 3 mise sur la discrétion, tandis que le Model Y 2025 séduit par son design audacieux. Votre choix dépendra de votre goût : berline élancée ou SUV imposant ?

Design Intérieur : Raffinement vs Polyvalence

Tesla Model 3 Highland

L’habitacle de la Model 3 Highland se modernise : tableau de bord moussé, bandeau LED d’ambiance, écran central de 15,4 pouces et écran arrière de 8 pouces. Les commodos cèdent la place à des commandes tactiles et au volant, avec une insonorisation renforcée par du vitrage acoustique.

Tesla Model Y 2025 (Juniper)

Le Model Y 2025 s’aligne sur la Model 3 mais ajoute des sièges ventilés, une banquette arrière motorisée et un commodo pour les clignotants (un retour apprécié). L’insonorisation est améliorée (-20 % de bruit), et l’espace SUV reste un atout majeur.

Verdict : La Model 3 offre un cocon raffiné, tandis que le Model Y excelle en confort et praticité. Préférez-vous minimalisme ou fonctionnalité ?

Performances et Autonomie

Model 3 Highland : 513 km (Propulsion, 60 kWh) ou 629 km (Grande Autonomie, WLTP). Plus légère (1 765 kg), elle est économe (13,2 kWh/100 km).

Model Y 2025 : 466 km (Propulsion, estimation) ou 551 km (Grande Autonomie). Plus lourd (1 909 kg), il consomme davantage (15,3 kWh/100 km).

Praticité : Coffre et Espace

Model 3 Highland : 594 L (malle) + 88 L (frunk). Compact mais limité pour les gros volumes.

Model Y 2025 : 854 L (hayon, extensible à 2 158 L) + 117 L (frunk). Idéal pour familles ou chargements.

Prix en Mars 2025 (France)

Model 3 Highland : Dès 43 990 € (Propulsion), 51 990 € (Grande Autonomie).

Model Y 2025 : Dès 60 990 € (Grande Autonomie, pas de Propulsion en Europe pour l’instant).

Tableau Comparatif : Model 3 Highland vs Model Y 2025

Critère Tesla Model 3 Highland Tesla Model Y 2025 (Juniper) Type Berline compacte SUV compact Longueur 4,72 m 4,79 m Cx (aérodynamique) 0,219 ~0,23 Design extérieur Sobre, phares effilés, feux en C Bande lumineuse, look sportif, aileron Coffre 594 L + 88 L (frunk) 854 L (2 158 L max) + 117 L (frunk) Intérieur Écran 15,4″, écran arrière 8″, LED Même + commodo, sièges ventilés Autonomie (Propulsion) 513 km (WLTP) 466 km (WLTP, estimation) Autonomie (GA) 629 km (WLTP) 551 km (WLTP, estimation) Poids (Propulsion) 1 765 kg 1 909 kg Prix de base 43 990 € 60 990 € (GA uniquement)

Quelle Tesla Choisir en 2025 ?

Optez pour la Tesla Model 3 Highland si :

Vous cherchez une Tesla abordable avec une excellente autonomie (629 km max).

Vous préférez une berline agile pour la ville.

Votre budget est limité et vous n’avez pas besoin d’espace supplémentaire.

Préférez la Tesla Model Y 2025 si :

Vous voulez un SUV spacieux et polyvalent (2 158 L max).

Vous appréciez les nouveautés (commodo, sièges ventilés).

Vous avez une famille ou transportez souvent du matériel.

Verdict Final

Meilleur rapport qualité-prix : La Model 3 Highland domine en efficacité et coût.

Polyvalence et modernité : Le Model Y 2025 brille par son espace et ses améliorations.

En mars 2025, la Model 3 Highland est idéale pour les budgets serrés et les trajets longs. Le Model Y 2025, plus cher, convient aux familles et aux amateurs de design audacieux. Votre choix dépendra de vos priorités !