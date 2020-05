Parmi les différences entre les versions de Tesla Model 3 vendues par Tesla, il y a les jantes. En effet, avec les versions autonomie standard plus et grande autonomie, vous bénéficierez des jantes aéro quine font clairement pas l’unanimité parmi les propriétaires.





Gagnez le look de la Tesla Model 3 Performance

Si vous n’avez pas acheté une Tesla Model 3 Performance mais que vous n’êtes pas emballé par le look des jantes aéro, vous pouvez gagner un look performance avec un outil et des Wheel Caps vendues par Tesla ou les fabriquer vous-mêmes avec une imprimante 3D. ( Si vous voulez savoir comment, je vous invite à commenter cet article et nous vous expliquerons comment faire )

outils pour retirer le cache aéro

Wheel Caps Tesla

Pour changer facilement le look de vos jantes, c’est très simple: il vous suffit d’utiliser l’outil suivant ou tout autre outils qui y ressemble pour faire levier sur la pièce couvrante placée sur les jantes des premières versions de Tesla.

Vous découvrirez alors ces jantes, vous ne trouvez pas qu’elles ressemblent à celles de la version performance?

Nos recommandations

Avant d’entreprendre ce changement, assurez-vous que vous ne ferez pas de longs trajets. Les jantes, tout comme toute partie de la voiture au contact de l’air influe sur l’autonomie du véhicule. ( Nous sommes d’accord cela reste marginal )

Nous vous invitons à conserver les jeux de jantes que vous aurez retirées pour toujours pouvoir les remettre si vous souhaitez changer à nouveau.

Ne faites pas cette modification avant d’avoir reçu tous les éléments pour transformer vos jantes.

