Dans l’univers effervescent de Tesla, les rumeurs et spéculations sont aussi fréquentes que les innovations elles-mêmes. Depuis plusieurs années, l’idée d’un modèle plus abordable, souvent surnommé Model 2 ou plus récemment Model Q, fait saliver les passionnés de véhicules électriques. Alors que 2025 vient de débuter, les indices convergent vers une possible concrétisation de ce projet ambitieux. Chez Tesla Mag, nous faisons le point sur ce que l’on sait – et ce que l’on espère – de cette mystérieuse Tesla Model Q.

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Une Tesla pour tous : l’ambition d’un prix cassé

Depuis ses débuts, Tesla s’est imposée comme une marque premium, avec des modèles comme la Model S, la Model X ou encore la Model 3, qui, bien que plus accessible, reste hors de portée pour beaucoup. L’objectif de démocratiser la mobilité électrique, cher à Elon Musk, semble enfin prendre forme avec la Model Q. Selon des informations relayées par des sources comme The Wall Street Journal et des rapports d’analystes de Deutsche Bank, ce nouveau modèle pourrait être lancé dès le premier semestre 2025, avec un prix cible inférieur à 30 000 dollars aux États-Unis (après subventions). En Europe, cela pourrait se traduire par un tarif oscillant entre 25 000 et 30 000 euros, selon les taxes et aides locales.

Un tel positionnement tarifaire placerait la Model Q en concurrence directe avec des modèles comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault 5 E-Tech, tout en conservant l’aura technologique de Tesla. Mais comment la firme d’Elon Musk compte-t-elle atteindre cet objectif ambitieux sans sacrifier sa réputation ?

Un concentré de technologie dans un format compact

Les spéculations techniques vont bon train, mais certains détails commencent à émerger. La Model Q, dont le nom de code interne serait « Redwood », s’annoncerait comme une voiture compacte, avec une longueur d’environ 4 mètres – soit 15 % plus courte que la Model 3. Plus légère de 30 % selon certaines estimations, elle adopterait une plateforme hybride, mêlant des éléments de l’architecture actuelle de Tesla et des innovations de la prochaine génération. Cette approche permettrait de réduire les coûts de production tout en maintenant une efficacité énergétique élevée.

Côté batterie, Tesla miserait sur des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) de 53 kWh ou 75 kWh, offrant une autonomie estimée entre 400 et 500 km (norme WLTP). Si ces chiffres se confirment, la Model Q pourrait séduire aussi bien les urbains que les conducteurs à la recherche d’un véhicule polyvalent. Les options incluraient des variantes à un ou deux moteurs, avec une transmission intégrale pour les versions haut de gamme.

Le design, quant à lui, reste un mystère. Toutefois, des rendus conceptuels circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur X, imaginent une silhouette épurée, entre hatchback et petit crossover, reprenant les lignes futuristes des Model 3 et Y. Une chose est sûre : Tesla ne renoncera pas à son identité visuelle distinctive.

Une stratégie pour reconquérir le marché ?

L’arrivée potentielle de la Model Q intervient dans un contexte délicat pour Tesla. Après une année 2024 marquée par une baisse des ventes en Europe et aux États-Unis, due à une concurrence accrue et à une demande en berne pour les VE, la marque a besoin d’un coup de boost. La Model Q pourrait être cet atout maître, élargissant sa clientèle à un public plus jeune et moins fortuné, tout en renforçant sa position face aux constructeurs chinois comme BYD, qui dominent déjà le segment des électriques abordables.

Elon Musk, souvent imprévisible, avait pourtant semé le doute en octobre 2024, déclarant qu’un modèle à 25 000 dollars était « inutile ». Ses priorités semblaient alors tournées vers le Cybercab, le robotaxi autonome prévu pour 2026. Mais les récentes déclarations de Vaibhav Taneja, CFO de Tesla, lors du bilan financier Q4 2024, confirment que le projet d’un modèle abordable reste sur les rails. Simple écran de fumée ou virage stratégique ? Chez Tesla Mag, on penche pour la seconde hypothèse.

Quid de la production et du lancement ?

Si la Model Q voit le jour, où sera-t-elle fabriquée ? Les Gigafactories de Shanghai, Berlin et Texas sont pressenties, avec une production initiale visant 10 000 unités par semaine. Shanghai pourrait jouer un rôle clé pour réduire les coûts, notamment pour le marché asiatique, tandis que Berlin ciblerait l’Europe. Aucun prototype n’a encore été aperçu sur les routes, ce qui laisse planer un doute sur la faisabilité d’un lancement mi-2025. Tesla nous a déjà habitués à des retards, mais aussi à des surprises.

Une attente fébrile

Sur X, les réactions oscillent entre enthousiasme et scepticisme. Les fans saluent l’idée d’une Tesla enfin accessible, tandis que d’autres craignent une dilution de la marque avec un modèle « au rabais ». Une chose est certaine : la Model Q, si elle se concrétise, pourrait redéfinir les règles du jeu dans le segment des électriques abordables.

Chez Tesla Mag, nous suivrons de près les prochaines annonces officielles. En attendant, une question demeure : la Model Q sera-t-elle la voiture de ville parfaite promise par les rumeurs, ou une nouvelle arlésienne dans la saga Tesla ? Réponse dans les mois à venir.