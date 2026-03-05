Tesla a annoncé en janvier 2026 la fin de la production des Model S et Model X pour concentrer les ressources sur Optimus et l’IA. C’est le signal le plus fort envoyé par Elon Musk : le robot est désormais la priorité stratégique de Tesla.
Les caractéristiques d’Optimus Gen 3 (2026)
|Caractéristique
|Valeur
|Taille
|1,73 m
|Poids
|~57 kg
|Vitesse de déplacement
|8 km/h max
|Charge transportable
|20 kg
|Autonomie batterie
|~8 heures
|Degrés de liberté des mains
|22 (11 par main)
|Prix cible
|< 20 000 $ (~18 400 €)
Ce qu’Optimus sait faire en 2026
Dans les usines Tesla (usage actuel) :
- Tri et manipulation de pièces sur lignes de production
- Transport de charges légères entre postes
- Tâches répétitives de montage
En démonstration (contrôlé) :
- Enfiler une aiguille, manipuler des objets fragiles
- Monter et descendre des escaliers
- Effectuer des tâches ménagères basiques
Ce qu’il ne sait pas encore faire de manière fiable :
- Tâches complexes en environnement non contrôlé
- Interaction autonome avec des humains en contexte variable
- Usage domestique polyvalent
La controverse sur l’autonomie réelle
En décembre 2025, une démonstration à Miami a semé le doute : des observateurs ont relevé que les robots semblaient guidés à distance (télé-opération) plutôt qu’entièrement autonomes. Rodney Brooks, cofondateur d’iRobot, a qualifié en septembre 2025 l’idée de robots humanoïdes domestiques polyvalents de « pure fantaisie ». Tesla n’a pas officiellement répondu à ces critiques.
Le calendrier de commercialisation
Tesla a confirmé le lancement de la production à grande échelle d’Optimus avant fin 2026, avec :
- Fin 2026 : commercialisation aux entreprises (usage industriel)
- 2027 : commercialisation potentielle au grand public
- Prix cible : < 20 000 $ (environ 18 400 €)
Pour comparaison : Boston Dynamics Atlas (concurrent) est estimé à 140 000–150 000 $. L’objectif de prix de Tesla est 7 à 8 fois plus bas.
Pourquoi Tesla arrête Model S et Model X pour Optimus
Elon Musk a déclaré lors des résultats du T4 2025 : Optimus sera « le produit le plus important de tous les temps. » Sa vision : si Tesla produit 1 milliard de robots à 20 000 $ chacun, la valeur créée dépasse de loin celle de l’industrie automobile. C’est le pari stratégique derrière la décision d’arrêter deux modèles de prestige pour concentrer les ressources.