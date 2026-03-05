Tesla a annoncé en janvier 2026 la fin de la production des Model S et Model X pour concentrer les ressources sur Optimus et l’IA. C’est le signal le plus fort envoyé par Elon Musk : le robot est désormais la priorité stratégique de Tesla.

Les caractéristiques d’Optimus Gen 3 (2026)

Caractéristique Valeur Taille 1,73 m Poids ~57 kg Vitesse de déplacement 8 km/h max Charge transportable 20 kg Autonomie batterie ~8 heures Degrés de liberté des mains 22 (11 par main) Prix cible < 20 000 $ (~18 400 €)

Ce qu’Optimus sait faire en 2026

Dans les usines Tesla (usage actuel) :

Tri et manipulation de pièces sur lignes de production

Transport de charges légères entre postes

Tâches répétitives de montage

En démonstration (contrôlé) :

Enfiler une aiguille, manipuler des objets fragiles

Monter et descendre des escaliers

Effectuer des tâches ménagères basiques

Ce qu’il ne sait pas encore faire de manière fiable :

Tâches complexes en environnement non contrôlé

Interaction autonome avec des humains en contexte variable

Usage domestique polyvalent

La controverse sur l’autonomie réelle

En décembre 2025, une démonstration à Miami a semé le doute : des observateurs ont relevé que les robots semblaient guidés à distance (télé-opération) plutôt qu’entièrement autonomes. Rodney Brooks, cofondateur d’iRobot, a qualifié en septembre 2025 l’idée de robots humanoïdes domestiques polyvalents de « pure fantaisie ». Tesla n’a pas officiellement répondu à ces critiques.

Le calendrier de commercialisation

Tesla a confirmé le lancement de la production à grande échelle d’Optimus avant fin 2026, avec :

Fin 2026 : commercialisation aux entreprises (usage industriel)

: commercialisation aux entreprises (usage industriel) 2027 : commercialisation potentielle au grand public

: commercialisation potentielle au grand public Prix cible : < 20 000 $ (environ 18 400 €)

Pour comparaison : Boston Dynamics Atlas (concurrent) est estimé à 140 000–150 000 $. L’objectif de prix de Tesla est 7 à 8 fois plus bas.

Pourquoi Tesla arrête Model S et Model X pour Optimus

Elon Musk a déclaré lors des résultats du T4 2025 : Optimus sera « le produit le plus important de tous les temps. » Sa vision : si Tesla produit 1 milliard de robots à 20 000 $ chacun, la valeur créée dépasse de loin celle de l’industrie automobile. C’est le pari stratégique derrière la décision d’arrêter deux modèles de prestige pour concentrer les ressources.