En janvier 2026, Tesla a lancé un service de robotaxi « sans supervision » à Austin. Une semaine plus tard, il avait disparu des écrans. Le premier Cybercab de production a quitté l’usine le 17 février. La flotte californienne compte en réalité 1 655 véhicules immatriculés — bien loin des « 200 Model Y » des premières estimations. Ce guide fait le point sur ce qui est réel, ce qui est encore une promesse, et ce que ça changera pour les propriétaires français.

Où en est le service robotaxi en mars 2026 ?

Tesla opère des trajets de robotaxi dans deux villes américaines : Austin (Texas) et San Francisco (Californie). Le statut est différent dans chaque ville.

Austin : service commercial avec des trajets réservables via l’app Tesla. Après l’épisode du 22 janvier (voir plus bas), le service fonctionne en mode « supervisé étendu » — un opérateur à distance peut intervenir mais n’est pas physiquement dans le véhicule.

San Francisco : déploiement plus limité, en phase de test élargi avec des utilisateurs sélectionnés. Pas encore de service commercial ouvert.

Disponibilité réelle du service Austin : les données d’utilisation montrent que les robotaxis Tesla étaient opérationnels environ 19 % du temps sur une période de 48h analysée en février 2026. Le reste du temps : en charge, en maintenance, ou indisponible. Pour comparaison, Waymo affiche un taux de disponibilité supérieur à 85 % dans ses zones d’opération.

Le Cybercab : premier véhicule de production sorti le 17 février

Le 17 février 2026, le premier Cybercab de série a quitté les lignes de production de l’usine de Fremont. C’est une date symbolique importante — c’est la première fois que Tesla produit un véhicule conçu dès l’origine sans volant ni pédales.

Caractéristiques du Cybercab

Caractéristique Valeur Places 2 (conducteur + 1 passager) Volant ❌ Absent Pédales ❌ Absentes Recharge Inductive (sans câble) Prix cible ~30 000 $ (~27 600 €) Autonomie annoncée > 400 km WLTP Statut production Série lancée fév. 2026, montée en cadence prévue T2 2026

Ce qui manque encore

Le Cybercab n’est pas encore homologué pour circulation publique dans tous les États américains. Chaque État a ses propres règles sur les véhicules sans volant. En Californie, le CPUC (California Public Utilities Commission) a accordé une autorisation limitée pour les tests commerciaux.

En Europe, l’homologation d’un véhicule sans volant nécessite une révision complète du cadre réglementaire — un processus qui prendra vraisemblablement 2 à 3 ans minimum.

Les vrais chiffres de la flotte : 1 655 véhicules, pas 200

Pendant des mois, les articles sur le déploiement du robotaxi Tesla citaient « 200 Model Y » — un chiffre issu des trackers communautaires qui suivaient les véhicules identifiables par leur comportement de conduite.

La réalité est différente. Un dépôt réglementaire auprès du CPUC (California Public Utilities Commission) en décembre 2025 révèle que Tesla a immatriculé 1 655 véhicules dans le cadre de son programme robotaxi en Californie. L’écart s’explique par le fait que les trackers communautaires ne captent qu’environ 70 % des véhicules réels — ceux qui ont un comportement de conduite identifiable et visible dans les données publiques.

1 655 véhicules, c’est nettement plus que Waymo (environ 700 véhicules en Californie). Sur ce seul critère de flotte, Tesla est déjà le premier opérateur de robotaxi aux États-Unis.

Le service Austin : ce qui s’est passé le 22 janvier

Le 22 janvier 2026, Tesla a lancé officiellement les trajets « sans supervision » à Austin — les premiers au monde pour Tesla. La réservation se faisait via l’app Tesla, le véhicule arrivait, embarquait le passager, et effectuait le trajet sans aucune intervention humaine.

Une semaine plus tard, le service a disparu de l’app.

Tesla n’a pas communiqué officiellement sur les raisons. Les hypothèses avancées par les observateurs : une mise à jour logicielle nécessaire après des comportements imprévus détectés, et/ou une pression réglementaire de la NHTSA liée à l’enquête ouverte sur les incidents FSD (délai de remise des données fixé au 9 mars 2026).

En février 2026, le service a repris dans une version « supervisée à distance » — opérationnelle mais moins autonome que ce qu’avait annoncé Tesla.

La sécurité : les 14 incidents et ce qu’ils révèlent

Depuis le lancement du service à Austin en juin 2025, 14 incidents impliquant des robotaxis Tesla ont été rapportés publiquement auprès de la NHTSA. Les données sont publiquement disponibles.

Ce que révèlent les rapports disponibles :

La majorité des incidents se sont produits à basse vitesse (inférieures à 30 km/h)

(inférieures à 30 km/h) Dans plusieurs cas, le véhicule s’est arrêté de lui-même avant le contact, minimisant les dommages

avant le contact, minimisant les dommages Aucun blessé grave n’a été signalé dans les rapports publiés

Les rapports n’attribuent pas systématiquement la faute au système autonome

Pour comparaison : Waymo affiche un taux d’incidents de 1 pour 57 000 km parcourus. Les données Tesla ne permettent pas encore un calcul équivalent faute d’information sur le kilométrage total parcouru par la flotte.

Le calendrier réaliste vers le déploiement en Europe

Étape Calendrier estimé Condition FSD Supervisé Pays-Bas Mars–juin 2026 Décision RDW (20 mars) FSD Supervisé France/Allemagne T3–T4 2026 Effet domino après Pays-Bas Robotaxi Tesla en Europe 2028–2029 Homologation VU sans conducteur + infrastructure Cybercab en Europe 2029–2030 Révision réglementaire UE complète

La réalité est que conduire un véhicule sans volant sur la voie publique en France nécessite une révision du Code de la route et des directives européennes — un processus législatif qui ne se fait pas en quelques mois.

Ce que ça change pour vous en tant que propriétaire Tesla

À court terme (2026) : le FSD Supervisé pourrait arriver en France dans les 6 à 12 mois. Cela signifie que votre Tesla actuelle — si elle est équipée de HW3 ou HW4 — pourrait recevoir des capacités de conduite nettement supérieures via une mise à jour logicielle.

À moyen terme (2027–2028) : Tesla a annoncé un programme permettant aux propriétaires de Tesla de « louer » leur véhicule à la flotte robotaxi pendant leurs heures d’inactivité, générant des revenus passifs. Ce programme existe déjà aux États-Unis. Son arrivée en Europe dépend de la validation réglementaire du FSD.

À long terme : si Tesla déploie un service robotaxi en Europe, les propriétaires de Tesla pourraient bénéficier d’un coût de possession réduit grâce aux revenus générés par leur véhicule pendant les heures de stationnement.

Tesla vs Waymo : deux approches radicalement différentes

Tesla Robotaxi Waymo One Capteurs Caméras uniquement Caméras + LiDAR + radar Coût du système ~5 000 $ par véhicule (estimé) ~100 000 $+ par véhicule Données d’entraînement Flotte de millions de Tesla mondiales Parc de véhicules dédiés Disponibilité ~19 % du temps (Austin) >85 % (Phoenix, SF) Prix du trajet ~0,20 $/mile (cible) ~2–3 $/mile actuel Zones couvertes Austin, SF (limité) Phoenix, SF, LA, Austin Europe Tests FSD supervisé Essais Londres 2026

L’approche Tesla est plus scalable et moins chère — si ça fonctionne. L’approche Waymo est plus mature et plus fiable aujourd’hui — mais plus chère à déployer. Le débat entre les deux n’est pas tranché.

FAQ

Peut-on réserver un robotaxi Tesla depuis la France ? Non. Le service n’est disponible qu’aux États-Unis (Austin principalement). Pas d’accès possible depuis l’Europe.

Mon Tesla actuelle peut-elle devenir un robotaxi ? Pas en France, pas à court terme. Aux États-Unis, Tesla prévoit un programme d’intégration des véhicules particuliers à la flotte robotaxi pour les propriétaires intéressés — sous réserve que le véhicule soit équipé de HW4.

Le Cybercab sera-t-il vendu en France ? Pas avant 2028–2030 au plus tôt, en raison des contraintes réglementaires sur les véhicules sans volant en Europe.

Tesla est-elle vraiment le plus grand opérateur de robotaxi ? En nombre de véhicules immatriculés en Californie, oui (1 655 vs ~700 pour Waymo). En termes de service commercial réellement disponible et fiable, Waymo a davantage de maturité opérationnelle.

Les incidents des robotaxis Tesla en 2026 sont-ils graves ? Les 14 incidents rapportés n’ont pas causé de blessures graves selon les données disponibles. La plupart sont survenus à basse vitesse. L’enquête NHTSA est en cours — les résultats seront déterminants pour la suite du déploiement.

