Tesla aux Émirats : Vers un « Grand Soir » de l’Autonomie ?

Le monde de la tech et les propriétaires de Tesla dans le Golfe sont en ébullition. Demain, Tesla pourrait dévoiler ce que les rumeurs appellent déjà « quelque chose d’ENORME » aux Émirats arabes unis. Après la visite d’Elon Musk à Dubaï le mois dernier et ses échanges prometteurs avec le Prince Héritier, l’attente est à son comble.
Deux théories dominent les débats : le lancement tant attendu du FSD (Supervised) pour le grand public, ou une entrée fracassante dans la mobilité urbaine avec le service Robotaxi.
Hypothèse 1 : Le FSD (Supervised) enfin disponible
C’est l’option la plus probable à court terme. Elon Musk a lui-même tweeté un « Espérons le mois prochain » en décembre dernier en réponse à une question sur l’arrivée du Full Self-Driving aux Émirats.
- Pourquoi maintenant ? Les infrastructures routières des EAU, ultra-modernes et parfaitement balisées, sont un terrain de jeu idéal pour l’IA de Tesla.
- L’impact : Des milliers de propriétaires de Model 3, Y, S et X pourraient voir leur voiture « s’éveiller » demain via une mise à jour logicielle, permettant une navigation autonome en ville sous surveillance humaine.
- Le signe avant-coureur : Tesla a récemment mis à jour ses conditions de transfert de capacité FSD sur son site officiel émirati, un indice qui trompe rarement.
Hypothèse 2 : Le lancement du service Robotaxi
Et si Tesla visait plus haut ? Dubaï a l’ambition que 25 % de ses trajets soient autonomes d’ici 2030. Alors que les concurrents comme WeRide et Uber déploient déjà des flottes autonomes à Abu Dhabi, Tesla ne peut rester sur la touche.
- Le scénario : L’annonce d’une flotte pilote de Model Y « Robotaxis » sans chauffeur dans des zones spécifiques comme Downtown Dubai ou Yas Island.
- L’enjeu : Ce serait la première fois que Tesla déploie son réseau de transport autonome commercial hors des États-Unis, positionnant les EAU comme la vitrine mondiale de sa technologie.
Tableau Comparatif des Probabilités
|Critère
|FSD (Supervised)
|Robotaxi Service
|Probabilité
|Très Élevée (90%)
|Modérée (30%)
|Bénéficiaires
|Propriétaires actuels
|Grand public (App Tesla)
|Prérequis
|Mise à jour logicielle
|Autorisations régulateurs (L4)
|Obstacle majeur
|Lecture des panneaux locaux
|Concurrence déjà installée
L’avis de l’expert
L’infrastructure des EAU est déjà prête pour l’autonomie. Entre le WFES 2026 (World Future Energy Summit) qui se tient actuellement à Abu Dhabi et la vision pro-IA du gouvernement, tous les signaux sont au vert. Que ce soit pour libérer les mains des conducteurs sur l’autoroute E11 ou pour lancer une application de transport révolutionnaire, Tesla s’apprête à marquer l’histoire de la mobilité au Moyen-Orient.
Rendez-vous demain pour le dénouement.