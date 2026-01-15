Tesla aux Émirats : Vers un « Grand Soir » de l’Autonomie ?

Le monde de la tech et les propriétaires de Tesla dans le Golfe sont en ébullition. Demain, Tesla pourrait dévoiler ce que les rumeurs appellent déjà « quelque chose d’ENORME » aux Émirats arabes unis. Après la visite d’Elon Musk à Dubaï le mois dernier et ses échanges prometteurs avec le Prince Héritier, l’attente est à son comble.

Deux théories dominent les débats : le lancement tant attendu du FSD (Supervised) pour le grand public, ou une entrée fracassante dans la mobilité urbaine avec le service Robotaxi.

Hypothèse 1 : Le FSD (Supervised) enfin disponible

C’est l’option la plus probable à court terme. Elon Musk a lui-même tweeté un « Espérons le mois prochain » en décembre dernier en réponse à une question sur l’arrivée du Full Self-Driving aux Émirats.

Pourquoi maintenant ? Les infrastructures routières des EAU, ultra-modernes et parfaitement balisées, sont un terrain de jeu idéal pour l’IA de Tesla.

L'impact : Des milliers de propriétaires de Model 3, Y, S et X pourraient voir leur voiture « s'éveiller » demain via une mise à jour logicielle, permettant une navigation autonome en ville sous surveillance humaine.

Le signe avant-coureur : Tesla a récemment mis à jour ses conditions de transfert de capacité FSD sur son site officiel émirati, un indice qui trompe rarement.

Hypothèse 2 : Le lancement du service Robotaxi

Et si Tesla visait plus haut ? Dubaï a l’ambition que 25 % de ses trajets soient autonomes d’ici 2030. Alors que les concurrents comme WeRide et Uber déploient déjà des flottes autonomes à Abu Dhabi, Tesla ne peut rester sur la touche.

Le scénario : L’annonce d’une flotte pilote de Model Y « Robotaxis » sans chauffeur dans des zones spécifiques comme Downtown Dubai ou Yas Island.

L'enjeu : Ce serait la première fois que Tesla déploie son réseau de transport autonome commercial hors des États-Unis, positionnant les EAU comme la vitrine mondiale de sa technologie.

Tableau Comparatif des Probabilités

Critère FSD (Supervised) Robotaxi Service Probabilité Très Élevée (90%) Modérée (30%) Bénéficiaires Propriétaires actuels Grand public (App Tesla) Prérequis Mise à jour logicielle Autorisations régulateurs (L4) Obstacle majeur Lecture des panneaux locaux Concurrence déjà installée

L’avis de l’expert

L’infrastructure des EAU est déjà prête pour l’autonomie. Entre le WFES 2026 (World Future Energy Summit) qui se tient actuellement à Abu Dhabi et la vision pro-IA du gouvernement, tous les signaux sont au vert. Que ce soit pour libérer les mains des conducteurs sur l’autoroute E11 ou pour lancer une application de transport révolutionnaire, Tesla s’apprête à marquer l’histoire de la mobilité au Moyen-Orient.

Rendez-vous demain pour le dénouement.