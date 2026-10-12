Sur cinq ans et 15 000 km par an, un Tesla Model Y Propulsion coûte environ 6 000 € de moins qu’un Kia Sportage hybride, achat et énergie compris (calcul Tesla Mag). Les deux SUV affichent pourtant presque le même prix catalogue. La différence se fait à la pompe, et elle se joue aussi sur les remises : voici le calcul détaillé, avec les prix relevés en octobre 2026.

Deux SUV au même prix d’entrée

Tesla Model Y Propulsion : 40 990 € TTC (configurateur Tesla, grille en vigueur depuis le 18 septembre 2026). Consommation officielle : 14 kWh aux 100 km.

: 40 990 € TTC (configurateur Tesla, grille en vigueur depuis le 18 septembre 2026). Consommation officielle : 14 kWh aux 100 km. Kia Sportage hybride, finition d’entrée Motion : 39 550 € TTC. 239 ch combinés (moteur 1.6 T-GDi et moteur électrique), consommation de 5,5 l aux 100 km en cycle WLTP, selon Kia.

Le Kia, hybride non rechargeable, paie le malus CO2 : 540 € ou 650 € selon que l’on retient 125 ou 126 g/km, les deux valeurs que publie Kia pour cette version. Un malus au poids peut s’y ajouter, selon la masse inscrite sur la carte grise. Le Model Y, électrique, n’est pas soumis au malus CO2.

Le poste qui fait la différence : l’énergie

Sur cinq ans à 15 000 km par an, soit 75 000 km :

Model Y, rechargé à la maison au Tarif Bleu d’EDF (0,2001 €/kWh en option base, grille du 1er août 2026) : 10 500 kWh, soit 2 101 € . En heures creuses (0,1589 €/kWh) : 1 668 €.

au Tarif Bleu d’EDF (0,2001 €/kWh en option base, grille du 1er août 2026) : 10 500 kWh, soit . En heures creuses (0,1589 €/kWh) : 1 668 €. Kia Sportage hybride à 2,16 € le litre de SP95-E10 (moyenne nationale relevée le 11 octobre 2026) : 4 125 litres, soit 8 927 €.

Rapporté à 100 km, la Tesla coûte 2,80 € d’électricité contre 11,90 € d’essence pour le Kia. Et ces chiffres reposent sur les consommations officielles : en usage réel, sur autoroute notamment, un SUV hybride s’en éloigne souvent davantage.

Le total sur cinq ans

Tesla Model Y Propulsion Kia Sportage hybride Motion Prix catalogue 40 990 € 39 550 € Malus CO2 0 € 540 à 650 € Énergie, 75 000 km 2 101 € 8 927 € Total 43 091 € 49 017 à 49 127 € Calcul Tesla Mag, hors aides, remises, entretien et assurance. Recharge à domicile au Tarif Bleu base.

L’écart atteint donc près de 6 000 € en faveur de la Tesla. Deux éléments peuvent le faire bouger :

Les remises de Kia : la marque affiche en ce moment une « prime Kia » allant jusqu’à 8 000 €. Si elle s’applique en totalité à la version choisie, l’écart se resserre fortement : demandez le prix réel en concession.

: la marque affiche en ce moment une « prime Kia » allant jusqu’à 8 000 €. Si elle s’applique en totalité à la version choisie, l’écart se resserre fortement : demandez le prix réel en concession. La prime CEE pour la Tesla : depuis juillet 2025, l’achat d’une voiture électrique neuve de moins de 47 000 € peut ouvrir droit à la prime « Coup de pouce véhicules particuliers électriques », selon les revenus du ménage et l’éligibilité du modèle. Son montant varie selon l’organisme qui la verse : nous ne l’avons pas intégré au calcul.

Ce que le calcul ne dit pas

Nous n’avons pas chiffré l’entretien ni l’assurance, faute de tarifs publics comparables. La recharge sur la route, aux Superchargeurs, coûte plus cher qu’à la maison : pour des longs trajets réguliers, refaites le calcul avec notre comparateur Tesla contre thermique, et retrouvez les autres duels dans notre calcul du coût sur 5 ans, modèle par modèle.

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Sources : configurateur Tesla France (relevé du 8 octobre 2026) ; site et fiche technique Kia France (lus le 11 octobre 2026) ; grille Tarif Bleu d’EDF au 1er août 2026 ; flux officiel des prix des carburants (data.economie.gouv.fr, 11 octobre 2026) ; barème du malus 2026 et prime CEE (service-public.gouv.fr).