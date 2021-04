Tesla a livré un nombre record de 185 000 véhicules au premier trimestre

Tesla a livré et produit un nombre record de véhicules au cours du premier trimestre de 2021. Selon les données présentées par Tradingplatforms.com, Tesla a livré un nombre estimé à 184 800 véhicules au premier trimestre 2021.

Tesla établit des records de livraison et de production au premier trimestre 2021

Fort d’un solide second semestre 2020, Tesla a poursuivi ses bonnes performances au cours de la nouvelle année. L’entreprise américaine de véhicules électriques(EV) a établi un record d’entreprise en livrant 184 800 véhicules à ses clients au premier trimestre 2021. Ce chiffre représente une augmentation de près de 109 % en glissement annuel par rapport aux chiffres du premier trimestre de 2019 et la plus grande livraison trimestrielle enregistrée par Tesla.

Tesla a également produit un nombre record de véhicules au premier trimestre 2021, soit 180 338. La production n’a augmenté que de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, mais a connu une hausse stupéfiante de 76 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes de véhicules Tesla ont été principalement portées par deux nouveaux modèles, le Model 3 et le Model Y qui ont vu leurs ventes augmenter de manière significative. Ensemble, les deux nouveaux modèles ont représenté 182 780 livraisons au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 13 % par rapport au trimestre précédent. En conséquence, le Model 3 de Tesla a été classé comme le VE rechargeable le plus vendu au monde en 2020, avec des ventes mondiales estimées à 365 000 unités en 2020.

En revanche, les livraisons des modèles plus anciens de Tesla, le Model S et le Model X, ont chuté de manière spectaculaire au premier trimestre 2021. Les livraisons combinées des anciens modèles ont diminué de 89 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre seulement 2020 unités au premier trimestre 2021.

Rex Pascual, editor at TradingPlatforms added:

“Les solides performances de Tesla au second semestre 2020 servent d’excellente base pour une année 2021 encore plus réussie. Au cours des dernières années, Tesla s’est imposé comme un leader sur les marchés riches en VE, tels que les États-Unis et la Chine, et est prêt pour un avenir brillant, car le VE devient encore plus courant à l’échelle mondiale dans les années à venir.”

