Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Strasbourg. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel & Spa Château de l’ile 4 Quai Heydt, 67540 Ostwald 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW Hôtel Roi Soleil Prestige Strasbourg 1 Avenue de Londres Espace européen des entreprises, 67300 Schiltigheim 2 x Schuko (EU Plug) 3.70kW

4 x TYPE 2 7.00kW Hôtel Kyriad Strasbourg Nord Palais des Congrès 6 Avenue Pierre Mendès-France, 67300 Schiltigheim 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel & Spa Château de l’ile

Situé à côté de l’Ill, cet hôtel haut de gamme est installé dans un château élégant du XVIIe siècle. Il se trouve à 11 km du musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg et à 12 minutes à pied de la station de tramway Ostwald Hôtel de Ville.

Les chambres et suites cossues comprennent une télévision à écran plat, un minibar et le Wi-Fi gratuit. Certaines offrent une vue sur la rivière et disposent d’une salle de bain en marbre, d’un balcon et/ou d’un sauna privatif.

Un service de chambre est disponible 24h/24. Le séjour est gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Le restaurant haut de gamme est doté d’une terrasse en bord de rivière.

L’hôtel possède également un bar et un restaurant rustique servant une cuisine régionale. Le spa propose des massages et est équipé d’un sauna, d’un bain à remous et d’une piscine intérieure. Le parking est gratuit.

Adresse: 4 Quai Heydt, 67540 Ostwald

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW

Hôtel Roi Soleil Prestige Strasbourg

Donnant sur un lac, cet hôtel à l’atmosphère détendue est situé à proximité de la route départementale D120 et à 6 km du musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg. Il se trouve à 5 km du Parlement européen.

Les chambres colorées de style décontracté sont dotées du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’une machine Nespresso, d’un mini-frigo, d’une théière, d’une cafetière et d’un dispositif d’aromathérapie. Celles de catégorie supérieure offrent en outre une vue sur le lac.

Les suites possèdent une chambre supplémentaire ou une salle de réunion.

Un service de chambre est assuré 24h/24 et 7j/7. Le parking extérieur est gratuit. L’établissement comprend également un salon à la réception ouvert 24h/24 et un bar à vin. Des espaces de conférence et une salle de réunion sur le toit sont à disposition.

Un petit-déjeuner buffet est proposé moyennant un supplément.

Adresse: 1 Avenue de Londres Espace européen des entreprises, 67300 Schiltigheim

Type de recharge: 2 x Schuko (EU Plug) 3.70kW / 4 x TYPE 2 7.00kW

Hôtel Kyriad Strasbourg Nord Palais des Congrès

Situé en face de l’arrêt de tramway Futura Glacière, cet hôtel moderne d’inspiration asiatique se trouve à 2 km du Palais de la Musique et des Congrès, ainsi qu’à 3 km de la cathédrale de Strasbourg.

Chambres simples dotées d’un accès gratuit au Wi-Fi, d’une télévision à écran plat, d’un bureau, et d’un nécessaire à thé et café.

L’établissement possède un restaurant à l’ambiance détendue. Il comporte également un bar, une salle de fitness, une terrasse, un centre d’affaires et 4 salles de réunion.

Le parking et le petit-déjeuner sont payants.

Adresse: 6 Avenue Pierre Mendès-France, 67300 Schiltigheim

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW