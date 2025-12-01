TVA à 5,5% ou Crédit d’Impôt ? Le calcul simple pour rentabiliser l’installation de votre borne individuelle

L’adoption d’un véhicule électrique est un pas vers une mobilité plus durable, mais l’installation de la borne de recharge individuelle représente un investissement. Heureusement, en France, l’État encourage cette transition grâce à deux dispositifs financiers majeurs : un Crédit d’Impôt spécifique et une TVA à taux réduit de 5,5%.

Mais alors, comment optimiser le financement de votre projet ? La bonne nouvelle, c’est que ces deux aides sont souvent cumulables, à condition de respecter certaines règles. Décryptage et calcul simple pour maximiser votre économie.

1. Le Crédit d’Impôt : jusqu’à 500 € d’économie

Le Crédit d’Impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE) est l’aide la plus impactante sur le coût final.

💰 Quel est le montant ?

Taux : 75 % du montant des dépenses engagées pour la fourniture et la pose.

75 % du montant des dépenses engagées pour la fourniture et la pose. Plafond : Limité à 500 € par système de charge (borne).

Limité à (borne). Limitation : Le crédit d’impôt est limité à deux bornes par logement pour un couple marié ou pacsé (une seule pour une personne seule), que ce soit pour la résidence principale ou secondaire.

Exemple simple : Si votre borne et son installation vous coûtent 1 200 € TTC, 75 % de ce montant représente 900 €. Cependant, l’aide est plafonnée à 500 €. Vous recevrez donc un crédit d’impôt de 500 €.

✅ Conditions d’éligibilité

Pour en bénéficier (dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2025) :

Être domicilié fiscalement en France (propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit).

L’installation doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE (Infrastructure pour la Recharge de Véhicules Électriques).

(Infrastructure pour la Recharge de Véhicules Électriques). La borne doit être un système de charge pilotable (la plupart des bornes modernes le sont).

(la plupart des bornes modernes le sont). L’achat et la pose doivent faire l’objet d’une facture unique.

2. La TVA à Taux Réduit à 5,5% : un avantage immédiat

Le second levier de réduction des coûts est l’application du taux de TVA réduit à 5,5% sur le matériel et la pose, au lieu du taux standard de 20%. Cet avantage s’applique directement sur la facture.

📉 Quel est l’impact ?

L’économie réalisée est égale à la différence entre le taux standard (20%) et le taux réduit (5,5%), soit une économie de 14,5% sur le montant hors taxes (HT) de la facture.

$$\text{Économie TVA} = \text{Montant HT} \times (20\% – 5,5\%) = \text{Montant HT} \times 14,5\%$$

✅ Conditions d’éligibilité

L’installation doit concerner un particulier .

. Elle doit être réalisée dans un local d’habitation (résidence principale ou secondaire, ancienne ou neuve).

(résidence principale ou secondaire, ancienne ou neuve). L’installation doit être réalisée par un professionnel IRVE .

. Important : La TVA réduite à 5,5% s’applique à la borne de recharge, mais exclut les simples prises renforcées.

3. Le Calcul Simple pour Optimiser la Rentabilité

L’avantage majeur réside dans la cumulabilité de ces deux aides !

Prenons l’exemple d’un projet de borne et d’installation facturé 1 200 € TTC avec TVA 20%.

💡 Étape 1 : Passer à la TVA 5,5%

Votre installateur qualifié IRVE appliquera directement la TVA à 5,5% si votre projet est éligible.

Calcul du coût HT (avec TVA 20%) : 1200 € / 1,20 = 1000 € HT

Coût TTC avec TVA 5,5% : 1000 € HT x 1,055 = 1055 € TTC

Poste de dépense Taux Standard (20%) Taux Réduit (5,5%) Coût HT 1 000 € 1 000 € TVA 200 € 55 € Coût TTC 1 200 € 1 055 € Gain immédiat – 145 €

💡 Étape 2 : Déduire le Crédit d’Impôt

Le crédit d’impôt est calculé sur le coût TTC final (1 055 €) et plafonné à 500 €.

Crédit d’impôt (75 % de 1 055 € = 791,25 €) : 500 € (montant plafonné)

💡 Étape 3 : Calculer le Coût Final Net

Coût Net Final = Coût TTC avec 5,5% – Crédit d’Impôt

Coût Net Final = 1055 € – 500 € = 555 €

Conclusion du Calcul

Pour un projet initial de 1 200 € TTC, le coût réel final après déduction de la TVA réduite et du Crédit d’Impôt n’est plus que de 555 €. Cela représente une économie totale de 645 €, soit plus de la moitié du coût initial !

4. Points de Vigilance et Prochaines Étapes

Plafond Cumulé : Attention, le crédit d’impôt n’est pas cumulable avec une autre aide d’État portant sur le même point de charge (comme la prime ADVENIR pour les maisons individuelles). Cependant, il est bien cumulable avec la TVA à 5,5%.

Attention, le crédit d’impôt n’est avec une autre aide d’État portant sur le même point de charge (comme la prime ADVENIR pour les maisons individuelles). Cependant, il est bien avec la TVA à 5,5%. Qualification IRVE : C’est le critère clé. Seul un électricien qualifié garantit l’application de la TVA réduite et l’éligibilité au Crédit d’Impôt.

C’est le critère clé. Seul un électricien qualifié garantit l’application de la TVA réduite et l’éligibilité au Crédit d’Impôt. Déclaration : La dépense sera à déclarer sur votre déclaration de revenus de l’année suivant le paiement (par exemple, en 2026 pour un paiement effectué en 2025).

Le conseil : Pour rentabiliser au maximum votre installation, demandez toujours un devis détaillé mentionnant le taux de TVA à 5,5% à un installateur IRVE. C’est le seul moyen de garantir la double éligibilité.

Il est essentiel de noter que le Crédit d’Impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE) est un dispositif temporaire.

Date Limite : Ce Crédit d’Impôt s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour profiter de l’économie maximale détaillée dans le calcul ci-dessus (cumul TVA 5,5% et Crédit d’Impôt), votre projet d’installation doit être réalisé et payé avant la fin de l’année 2025.