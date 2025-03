Dans une histoire aussi insolite que spectaculaire, un passionné de voitures électriques et d’innovations audacieuses a récemment fait parler de lui en modifiant sa Tesla Model S Plaid d’une manière pour le moins inattendue : l’installation d’une mitraillette à l’avant du véhicule. Cette modification, qui semble tout droit sortie d’un film d’action ou d’un jeu vidéo, soulève autant de questions sur la créativité humaine que sur les limites légales et éthiques de telles entreprises.

Une Tesla déjà hors normes

La Tesla Model S Plaid est déjà connue pour ses performances exceptionnelles. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et une puissance dépassant les 1 000 chevaux, elle est souvent décrite comme l’une des voitures de série les plus rapides au monde. Mais pour cet inventeur audacieux, ces caractéristiques ne suffisaient apparemment pas. Décidé à repousser les limites de l’ingéniosité (et peut-être du bon sens), il a choisi d’ajouter une arme à feu à cette berline électrique.

Selon les premières informations relayées par des témoins et des publications sur les réseaux sociaux, la mitraillette serait montée sur un mécanisme rétractable intégré dans la calandre avant. Une vidéo amateur montre le dispositif en action : la grille s’ouvre, laissant apparaître l’arme, qui effectue ensuite une démonstration de tirs (visiblement à blanc ou avec des projectiles non létaux, du moins dans les images disponibles). L’ensemble est contrôlé depuis l’écran tactile géant de la Tesla, une prouesse technique qui mêle électronique avancée et bricolage extrême.

Just try and vandalize my Tesla. I dare you. I double DOG dare you. pic.twitter.com/OTwOSLqkKL — Richard Ryan (@RichardRyan) March 16, 2025

L’avis du propriétaire : une provocation assumée

Interrogé sur ses motivations, le propriétaire de cette Tesla armée n’a pas mâché ses mots : « Just try and vandalize my Tesla. I dare you. I double DOG dare you. » (en français : « Essayez donc de vandaliser ma Tesla. Je vous défie. Je vous double défie ! »). Cette déclaration, empreinte d’un mélange de défi et d’humour, reflète une intention claire : dissuader quiconque oserait s’en prendre à son précieux bolide. Pour lui, cette modification n’est pas seulement un gadget spectaculaire, mais une réponse radicale aux actes de vandalisme dont les Tesla peuvent parfois être la cible.

Un avis positif : une innovation audacieuse

Si cette modification peut choquer, elle ne manque pas d’impressionner par son ingéniosité. L’intégration d’un système aussi complexe dans une voiture de série témoigne d’un savoir-faire technique remarquable. Pour les amateurs de personnalisation extrême, cette Tesla représente une œuvre d’art roulante, une fusion unique entre puissance électrique et défense active. Elle incarne une vision futuriste où les véhicules ne se contentent plus de transporter, mais protègent activement leur propriétaire avec style et panache.

Un projet qui interroge

Malgré cet aspect fascinant, cette création soulève des interrogations. Installer une arme sur un véhicule civil est illégal dans la plupart des juridictions, y compris aux États-Unis, où les lois sur les armes à feu sont pourtant parmi les plus permissives. Les autorités locales n’ont pas encore commenté l’affaire, mais il est probable que cet inventeur ait attiré l’attention des forces de l’ordre.

Au-delà de la légalité, cette modification pose des questions éthiques. Pourquoi équiper une voiture familiale d’une mitraillette ? S’agit-il d’un simple exercice de style, d’une provocation ou d’une tentative de répondre à un besoin de sécurité extrême ? Les motivations de l’auteur, bien qu’éclaircies par sa déclaration, continuent de diviser les opinions. Sur les réseaux sociaux, certains saluent son génie créatif, tandis que d’autres dénoncent une démarche irresponsable et dangereuse.

Une tendance à la personnalisation extrême

Ce n’est pas la première fois que des propriétaires de Tesla repoussent les limites de la personnalisation. Entre les peintures extravagantes, les systèmes audio surpuissants et les modifications mécaniques, la communauté des fans de Tesla est connue pour son inventivité. Cependant, intégrer une arme fonctionnelle marque une rupture avec les projets habituels, souvent axés sur l’esthétique ou la performance pure.

Elon Musk, PDG de Tesla, a réagi à cette modification avec un commentaire laconique mais révélateur : « Nice » (en français : « Sympa »). Fidèle à son style minimaliste et souvent énigmatique, cette réponse laisse planer le doute sur son opinion réelle. Approuve-t-il cette audace créative ou s’agit-il d’une simple boutade ? Quoi qu’il en soit, son intervention a amplifié l’attention portée à ce projet hors norme.

Quelle suite pour cette Tesla armed and ready ?

Pour l’instant, l’avenir de cette Tesla Model S Plaid équipée d’une mitraillette reste incertain. Son créateur risque des poursuites judiciaires, et le véhicule pourrait être confisqué ou démantelé. Mais une chose est sûre : cette histoire ne manquera pas de rester dans les annales des modifications automobiles les plus folles.

En attendant d’en savoir plus, une question demeure : jusqu’où ira la créativité des propriétaires de Tesla ? Si l’électrique révolutionne déjà la route, certains semblent déterminés à en faire un véritable champ de bataille roulant. Affaire à suivre !