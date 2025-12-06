Voici le contenu de la mise à jour Tesla de Noël 2025 sans Carplay !

La dernière mise à jour Tesla 2025 promet un ensemble de fonctionnalités inédites qui enrichiront l’expérience utilisateur avec des innovations ludiques et des améliorations pratiques. Voici un aperçu des fonctionnalités phares qui redéfinissent la conduite et le divertissement en voiture.

Contenu de la mise à jour de Noël 2025

Grok avec Commandes de Navigation (Beta) : ajout et modification d’itinéraires via Grok (mode Assistant requis).

: ajout et modification d’itinéraires via Grok (mode Assistant requis). Tesla Photobooth : selfies depuis l’habitacle, filtres, stickers, partage via l’app Tesla (Toybox > Photobooth).

: selfies depuis l’habitacle, filtres, stickers, partage via l’app Tesla (Toybox > Photobooth). Dog Mode Live Activity : affichage iPhone en direct avec snapshots réguliers, température, batterie et climat.

: affichage iPhone en direct avec snapshots réguliers, température, batterie et climat. Mise à jour Dashcam Viewer : ajout de données comme la vitesse, l’angle du volant et l’état du self-driving.

: ajout de données comme la vitesse, l’angle du volant et l’état du self-driving. Santa Mode : nouveaux éléments festifs (bonhommes de neige, sapins, effets 3D, son de verrouillage).

: nouveaux éléments festifs (bonhommes de neige, sapins, effets 3D, son de verrouillage). Light Show – Jingle Rush : nouvelle chorégraphie, planification jusqu’à 10 minutes, synchronisation entre véhicules, contrôle des lumières intérieures et des effets.

: nouvelle chorégraphie, planification jusqu’à 10 minutes, synchronisation entre véhicules, contrôle des lumières intérieures et des effets. Custom Wraps & Plaques d’Immatriculation : personnalisation avancée de l’avatar Tesla (tints, wraps, plaques, designs USB).

: personnalisation avancée de l’avatar Tesla (tints, wraps, plaques, designs USB). Améliorations Navigation : réorganisation des favoris, définition Home/Work via drop de pin, suggestions d’itinéraires selon les habitudes.

: réorganisation des favoris, définition Home/Work via drop de pin, suggestions d’itinéraires selon les habitudes. Supercharger Site Map : vue 3D de certains sites, affichage du plan et de l’occupation en temps réel à l’arrivée.

: vue 3D de certains sites, affichage du plan et de l’occupation en temps réel à l’arrivée. Routing Automatique via Voies HOV : utilisation automatique des voies HOV selon l’éligibilité (passagers, restrictions…).

: utilisation automatique des voies HOV selon l’éligibilité (passagers, restrictions…). Alerte « Téléphone laissé dans la voiture » : chime automatique si un téléphone reste à bord, compatible UWB.

: chime automatique si un téléphone reste à bord, compatible UWB. Charge Limit par Localisation : mémorisation du niveau de charge propre à chaque lieu.

: mémorisation du niveau de charge propre à chaque lieu. SpaceX ISS Docking Simulator : simulateur 3D de docking ISS avec contrôles inspirés des interfaces NASA.

: simulateur 3D de docking ISS avec contrôles inspirés des interfaces NASA. Activation/désactivation des chargeurs de téléphone sans fil (S3XY / Cybertruck).

(S3XY / Cybertruck). Spotify amélioré : ajout direct à la file d’écoute, navigation fluide dans les grandes playlists, albums, podcasts et bibliothèque.

: ajout direct à la file d’écoute, navigation fluide dans les grandes playlists, albums, podcasts et bibliothèque. Rave Cave – Light Sync : éclairage intérieur arc-en-ciel synchronisé avec la musique.

: éclairage intérieur arc-en-ciel synchronisé avec la musique. Lock Sound – Tron Mode : son de verrouillage inspiré de Light Cycle (Toybox > Boombox > Lock Sound).

Améliorations de la Navigation

Simplifiant vos trajets quotidiens, la mise à jour de navigation permet désormais à Grok, l’assistant personnel intelligent, d’ajouter et de modifier des destinations. Il devient ainsi un véritable guide personnel. De plus, il est désormais possible de réorganiser vos destinations favorites et de fixer votre domicile ou travail à partir de la carte. Un nouvel itinéraire HOV choisira automatiquement les voies covoiturage, optimisé selon l’éligibilité en termes de temps, localisation, et restrictions routières.

Fonctions de Convivialité et Personnalisation

Les propriétaires de Tesla peuvent maintenant transformer leur véhicule en un photomaton grâce à la fonction Photobooth. Redécouvrez-vous au travers de selfies agrémentés de filtres, stickers, et emojis amusants, le tout partageable depuis l’application Tesla. Pour les fans des fêtes de fin d’année, le Mode Santa ajoute des éléments festifs, tels que des bonshommes de neige et des arbres de Noël en 3D. Sans oublier la mise à jour du Spectacle Lumineux « Jingle Rush », offrant une animation synchronisable en temps réel avec d’autres véhicules.

Technologie Amusante et Sécurité

Pensez-vous que les véhicules Tesla sont déjà amplement révolutionnaires ? Attendez de découvrir le Simulateur d’Amarrage ISS de SpaceX, un jeu immersif qui vous met dans la peau d’un astronaute devant réussir un amarrage spatial. Côté pratique, le Mode Live Activity pour le Mode Chien assure la tranquillité d’esprit en fournissant des mises à jour en temps réel des conditions climatiques à l’intérieur du véhicule via des instantanés périodiques. Et pour la sécurité, un nouveau Chime de Téléphone Oublié prévient tout oubli accidentel d’un téléphone dans le véhicule.

Améliorations des Données et du Contrôle

Profitez d’informations enrichies grâce à la mise à jour du Visualiseur de Dashcam, qui fournit des détails supplémentaires comme la vitesse et l’angle du volant. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l’apparence de leur Tesla avec des enveloppes personnalisées et des plaques d’immatriculation, employant une clé USB pour télécharger et appliquer des designs. Par précaution, vous pouvez aussi sauvegarder une limite de chargement selon votre localisation, assurant une optimisation énergétique.

Options de Divertissement et Musiques

Les longues distances peuvent désormais être agrémentées avec une interface améliorée pour Spotify, permettant d’ajouter des morceaux à la file d’attente ou de naviguer dans de larges listes de lecture. Enfin, dynamisez l’ambiance avec les couleurs arc-en-ciel du mode Discothèque, synchronisées au rythme de votre musique.

En conclusion, la mise à jour Tesla 2025 embrasse l’innovation à travers une fusion d’opérations pratiques et d’éléments de divertissement, apportant un souffle nouveau tant à la conduite qu’au plaisir des occupants.