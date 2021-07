Comparatif des bornes de recharge : prix, puissance

Le marché de la borne de recharge est très dynamique. Au cours de nos recherches, nous avons découvert de nombreux fabricants, français et européens. Nous vous en livrons le fruit, via cet article, sous la forme d’un comparatif des modèles de bornes de recharge existants. Vous pourrez dès lors, à loisir, étudier la puissance des équipements, comparer les prix proposés, et faire votre choix dans les meilleures conditions.

Nous profitons de cette publication pour vous rappeler également que Tesla Magazine bénéficie d’accords exclusifs, vous permettant de profiter de remises importantes, selon le montant de votre commande.

Si vous êtes un installateur de borne de recharge travaillant à l’échelon local, nous vous invitons à prendre contact avec notre centrale d’achat dès maintenant.

Si vous êtes un fabricant de bornes de recharge, nous vous remercions de prendre contact avec nous uniquement par écrit en remplissant ce formulaire.

Liste des fabricants comparés

En complément à ce comparatif des bornes de recharge, nous vous invitons à consulter également notre guide ultime.

ALFEN

DBT-CEV

Driveco

Ensto

E-Totem

HAGER

IES-Synergy

Innogy

KEBA AG

LAFON

Legrand Nexans Schneider Sobem-Scame Technocity Wattpark

Puissances référencées

1,4 kW

3,7 kW

11 kW

22 kW

50 kW

150 kW

Politique de prix

Les prix présentés dans notre document sont des fourchettes adaptées au marché des professionnels et des particuliers. En effet, ils ne tiennent pas compte des accords spécifiques dont bénéficient nos installateurs partenaires, et dont vous pourriez bénéficier via un accord de partenariat éventuel.