Récit d’une nuit à l’Auberge du Jeu de Paume

Située à 40 km au nord de Paris et 30 km de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, l’Auberge du Jeu de Paume dispose d’un accès privilégié au Domaine de Chantilly. Amoureuse de culture, d’équitation, de gastronomie et de nature, c’est ce qui m’a décidé à passer une nuit dans ce bijou 5 étoiles datant de 2012.

Vous souhaitez réserver à l’Auberge du Jeu de Paume? Nous vous rappelons

Demande de rappel immédiat Email *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag

Une maison idéalement située à Chantilly

Cette auberge bien située correspond également à mes critères concernant l’importance de l’histoire et du patrimoine lorsqu’on réside quelque part, ne serait-ce que pour une nuit. Cette proximité avec le plus beau domaine princier de France ne peut laisser insensible, pas plus que le luxe de l’espace proposé, qui reste à taille humaine.

Confort et gastronomie

Restaunt La Table du Connétable

L’Auberge du Jeu de Paume propose le meilleur du confort, de la gastronomie et du bien-être, impossible d’être déçu par un tel programme ! De plus, l’offre est large parmi 67 chambres et 25 suites qui disposent de superficies généreuses allant de 28 m2 pour la première chambre, à 200m2 pour la Suite présidentielle Arc de Triomphe, qui domine Chantilly à la façon d’un appartement privé.

J’ai même appris que les propriétaires qui séjournent dans cette suite ont le privilège d’héberger leur monture dans les écuries voisines de l’hôtel, quel luxe ! Cette proximité avec les Grandes Ecuries permet de profiter de balades avec nos compagnons équins, sans oublier la possibilité de visiter le musée du cheval. Chantilly étant la Capitale du Cheval, l’Auberge du Jeu de Paume est, par conséquent, la destination favorite des amateurs d’équitation, et pour cause !

Un jardin à la française

Le patio de l’auberge

Peu importe où nos yeux se posent, le charme du style français ne peut que nous frapper, l’Auberge du Jeu de Paume conservant la noblesse des grandes demeures du 18ème siècle. Cela ne l’empêche pas de conserver un environnement chaleureux, comme c’est le cas du bar qui s’ouvre sur la fraîcheur d’un petit jardin à la française.

Le restaurant gastronomique

En plus du bar du Jardin d’Hiver, sont proposés deux restaurants, dont un gastronomique. La Table du Connétable a, en effet, été mise à l’honneur avec une étoile Michelin. Quarante couverts, salle à manger privatisable, ce restaurant gastronomique me faisait envie mais j’ai préféré opter pour la simplicité du Jardin d’Hiver, un bistrot chic comme on les aime.

L’accueil fut chaleureux et le repas divin, dégusté dans un patio fort agréable. Des tomates cœur de bœuf et leur mozzarella di Bufala, je suis passée au thon à la plancha, sauce vierge et pousses d’épinards en salade. Tout en légèreté ! Pour la note sucrée, j’ai opté pour la tartelette aux fraises, crème légère au mascarpone. Un blanc moelleux suggéré par le serveur m’a accompagné tout au long de ce voyage culinaire.

Un spa incontournable

Le spa Valmont

Pour achever ce moment convivial et détendu, j’ai poursuivi l’expérience au Spa Valmont de L’Auberge du Jeu de Paume, la crème des spas ! S’étendant sur une superficie de 600m2, il invite au dépaysement des sens et au délassement des corps de par son décor, inspiré par les traditions artisanales du Proche-Orient.

Il dispose de 5 cabines de soins, d’une piscine de relaxation, d’un jacuzzi, d’un hammam et sauna, d’une plage, de rafraîchissements, ainsi qu’une salle de fitness, complétée par le parcours de jogging de la forêt de Chantilly, un régal ! Des soins et rituels Valmont sont proposés au Spa de L’Auberge du Jeu de Paume pour davantage de détente.

En l’occurrence, le soin des Cavaliers Valmont est un soin spécialement conçu pour favoriser la récupération et soulager les tensions musculaires après l’équitation, une aubaine pour les cavaliers du site. Le soin Mille & Une Chantilly, soin exclusif à L’Auberge du Jeu de Paume, offre une dimension à la fois charnelle et culinaire.

C’est un rituel aux exfoliants et aux huiles fruitées, suivi d’un enveloppement corporel onctueux à la crème chantilly et d’une dégustation d’un dessert aux couleurs de la saison confectionné par le Chef pâtissier de la Table du Connétable. Mon choix s’est bien entendu porté sur ce soin particulièrement original, un plaisir pour les sens !

Grâce au repas, au soin et à la literie exceptionnelle, j’ai passé une nuit délicieuse dans ce lieu empreint d’histoire. L’Auberge du Jeu de Paume proposant des visites et évènements sur mesure et disposant d’une situation unique au cœur du Domaine de Chantilly, j’espère revenir, lors d’un séminaire professionnel par exemple !

Un lieu d’exception pour vos réceptions et séminaires

La salle de séminaire

En effet, l’Auberge dispose de salons modulables de 17 à 188 m2 au sein de l’hôtel parfaitement équipés, capables d’accueillir entre 8 et 150 personnes, tout en profitant du cadre incroyable. La cuisine, du cocktail au déjeuner ou dîner gastronomique est sous la responsabilité du Chef exécutif de la Table du Connétable, ce qui laisse les convives entre de bonnes mains !

Le domaine de chantilly

Que ce soit le parc du Domaine de Chantilly, le château, le musée du cheval, ou les Grandes Écuries, ce sont autant de lieux magiques, féériques qui peuvent être privatisés, cadres exceptionnels pour des évènements inoubliables. La visite privée du château de Chantilly peut aussi être organisée pour les plus grands passionnés du patrimoine français.

Le domaine de Chantilly

Les loisirs culturels et sportifs à proximité ne sont pas en reste : les musées, le potager des Princes pour les enfants, l’hippodrome avec ses courses et concours hippiques. Il est également possible de pratiquer le polo, le golf, l’équitation, ou tout simplement de profiter de la grandeur du site avec des balades en forêt.

Enfin, l’Auberge est sécurisée via un parking privé et propose des services à la hauteur du lieu : une concierge Clefs d’Or et un service voiturier. Une expérience inédite dans un cadre historique, des services haut de gamme, des possibilités de détente et de divertissement infinies : cette nuit à l’Auberge du Jeu de Paume est un véritable coup de cœur. Il me tarde d’y séjourner à nouveau !