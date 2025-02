La montée en puissance des constructeurs chinois dans le domaine des véhicules électriques est indéniable, et Xpeng se positionne comme l’un des acteurs les plus sérieux dans cette course à l’innovation. Avec son G6 Long Range, une version améliorée de son SUV électrique, Xpeng vise clairement à concurrencer les ténors du marché tels que la Tesla Model Y. J’ai eu l’occasion de prendre le volant de ce modèle pour un essai routier approfondi, et voici mes impressions sur cette alternative prometteuse.

Design et première impression

Dès le premier regard, le Xpeng G6 Long Range séduit par son allure moderne et épurée. Ses lignes fluides et son coefficient de traînée de seulement 0,248 témoignent d’un travail aérodynamique soigné, essentiel pour optimiser l’autonomie. Avec ses 4,74 mètres de long et une largeur de près de 2 mètres, il s’inscrit dans la catégorie des SUV intermédiaires, rivalisant directement avec la Tesla Model Y en termes de gabarit. Les phares LED effilés et la calandre minimaliste lui confèrent une allure futuriste, tandis que les jantes de 20 pouces chaussées de pneus Michelin ajoutent une touche d’élégance et de robustesse.

À l’intérieur, l’ambiance est résolument haut de gamme. L’habitacle mise sur la simplicité et la technologie avec un écran central de 14,96 pouces qui domine la planche de bord, accompagné d’un discret écran de 10,2 pouces dédié aux informations du conducteur. Les matériaux doux au toucher et l’assemblage précis trahissent une attention portée à la qualité, un domaine où Xpeng semble surpasser certains concurrents, y compris Tesla.

Performances et sensations de conduite

Sous le capot – ou plutôt sous le plancher – le G6 Long Range embarque un moteur électrique de 210 kW (environ 282 ch) associé à une batterie de 87,5 kWh. Cette configuration, exclusivement en propulsion arrière pour cette version, offre un couple de 440 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Si ces chiffres ne rivalisent pas avec les versions les plus sportives de la Model Y, ils suffisent largement pour une conduite dynamique et réactive, que ce soit en ville ou sur autoroute.

Ce qui frappe immédiatement, c’est le silence à bord. L’isolation phonique est remarquable, avec un bruit de vent et de roulement réduit au minimum, même à haute vitesse. La suspension, bien que ferme, absorbe efficacement les irrégularités de la route, offrant un compromis appréciable entre confort et tenue de route. Sur des routes sinueuses, le G6 se montre agile pour un SUV de plus de 2 tonnes, grâce à une direction précise et une répartition équilibrée des masses (50:50). Cependant, les amateurs de sensations fortes pourraient trouver la conduite un peu trop policée, notamment face à une Tesla plus incisive dans ses accélérations.

Autonomie et recharge : un atout maître

L’un des points forts du Xpeng G6 Long Range réside dans son autonomie. Annoncée à 570 km selon le cycle WLTP, elle se rapproche des 354 miles (environ 570 km) revendiqués dans certaines revues européennes. Lors de mon essai, réalisé dans des conditions mixtes – autoroute, routes secondaires et un peu de ville – j’ai obtenu une consommation moyenne de 17,5 kWh/100 km, proche des chiffres officiels. En extrapolant, cela donne une autonomie réelle d’environ 450 à 500 km, un résultat solide pour un SUV électrique de cette taille, même s’il reste légèrement en deçà des meilleures références comme la Model Y Long Range (jusqu’à 600 km en conditions optimales).

Là où le G6 brille particulièrement, c’est sur la recharge. Grâce à son architecture électrique en 800 volts, il peut accepter une puissance de charge allant jusqu’à 280 kW en courant continu. En pratique, cela signifie un passage de 10 à 80 % en à peine 20 minutes sur une borne compatible. Peu de véhicules grand public offrent une telle rapidité, et cet atout pourrait faire la différence pour les conducteurs effectuant de longs trajets. À domicile, sur une wallbox de 11 kW, une recharge complète demande environ 9,5 heures, ce qui reste dans la moyenne.

Technologie et aides à la conduite

Le Xpeng G6 ne se contente pas d’être un SUV électrique performant ; il mise aussi sur une expérience technologique avancée. Le système XPILOT 2.5, intégré à l’interface Xmart OS, propose une panoplie d’aides à la conduite bien calibrées. Les caméras et capteurs détectent avec précision piétons, cyclistes et autres véhicules, tandis que le stationnement automatique s’exécute avec une fluidité impressionnante. Contrairement à certains systèmes trop intrusifs, les alertes du G6 sont pertinentes et discrètes, un vrai plus au quotidien.

L’écran central, rapide et intuitif, permet de contrôler la plupart des fonctions du véhicule. Si Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas encore disponibles dans toutes les régions (une mise à jour est prévue), le système maison compense avec des fonctionnalités comme la commande vocale intelligente et des mises à jour à distance (OTA). Mention spéciale aux haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes, qui diffusent les instructions de navigation sans gêner les passagers.

Verdict

Le Xpeng G6 Long Range est une proposition convaincante dans le segment des SUV électriques. Il combine un design séduisant, une qualité de fabrication soignée, une autonomie respectable et une recharge ultra-rapide, le tout à un prix attendu inférieur à celui de ses principaux rivaux – autour de 45 000 £ au Royaume-Uni ou 59 800 $ en Australie (hors frais annexes). Face à la Tesla Model Y, il se distingue par un confort supérieur et une finition plus raffinée, même s’il cède du terrain sur la puissance brute et l’écosystème de recharge Tesla.

Pour les conducteurs à la recherche d’un véhicule électrique pratique, technologique et abordable, le G6 mérite clairement une place sur la liste des options à considérer. Xpeng prouve ici qu’il ne se contente pas de suivre les leaders du marché : il ambitionne de les défier, et cet essai routier montre qu’il a les armes pour y parvenir.