Cybercab, plan à 1 000 milliards : une semaine record pour Tesla, une action qui souffle

Rarement Tesla n’avait cumulé autant d’annonces en une seule semaine : lancement du Cybercab, premières courses payantes à Austin, et un plan de rémunération pour Elon Musk qui, à terme, pourrait valoir 1 000 milliards de dollars s’il atteint les objectifs fixés. De quoi nourrir l’enthousiasme des observateurs de long terme.

Une volatilité de court terme, pas un désaveu

L’action a pourtant clôturé la semaine en repli de 6 %, un mouvement à replacer dans son contexte : sur un titre aussi suivi que Tesla, le marché réagit fréquemment au format d’une annonce — ici, un événement sur invitation, sans Elon Musk, sans le direct vidéo attendu — davantage qu’à la portée réelle du produit. Le Cybercab, lui, transporte déjà des passagers payants à Austin, une avancée qu’aucune correction boursière de court terme ne change.

La NHTSA a par ailleurs ouvert une enquête de routine sur l’auto-certification du Cybercab aux normes fédérales — une étape attendue pour tout véhicule sans volant ni pédales, qui accompagne plutôt qu’elle ne freine le déploiement.

Pour les investisseurs qui suivent Tesla sur la durée, ces épisodes de volatilité sont familiers : la valorisation de l’entreprise s’est toujours construite sur des paris à plusieurs années — Cybercab, Optimus, FSD — dont le marché ajuste le prix semaine après semaine, sans que cela présage de leur issue.

Sources : CNBC (4 septembre 2026) ; Zonebourse/MarketWatch.