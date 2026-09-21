Actu mobilité électrique Gros rouleurs : la nouvelle aide de 7 700 € pour rouler en électrique dès septembre 2026
ParTeslam

Gros rouleurs : la nouvelle aide de 7 700 € pour rouler en électrique dès septembre 2026

Une nouvelle aide, réservée aux « gros rouleurs », est disponible depuis septembre 2026 pour faciliter le passage à l’électrique de ceux qui utilisent leur voiture de façon intensive dans le cadre de leur travail. Plafonnée à 7 700 €, elle cible les foyers modestes ne pouvant pas cumuler le « Coup de pouce » CEE maximal avec le leasing social.

Le critère central est kilométrique : au moins 12 000 km parcourus par an dans le cadre de l’activité professionnelle, ou plus de 30 km entre le domicile et le lieu de travail. Le gouvernement cite en exemple les aides à domicile, aides-soignants, infirmiers libéraux, artisans et salariés régulièrement en déplacement.

Conditions et limites du dispositif

Le véhicule doit respecter un éco-score minimal de 60 points et une batterie assemblée en Europe. Le montant de l’aide varie selon le niveau de revenu du foyer. Le dispositif est plafonné à 50 000 dossiers acceptés, sur une fenêtre ouverte jusqu’au 31 décembre 2026, et ne se cumule pas avec le leasing social ni le bonus écologique classique : il faut choisir l’un ou l’autre.

Pour un modèle Tesla, cette aide s’additionne aux dispositifs déjà en place pour les profils à fort kilométrage professionnel — un segment directement concerné par l’autonomie réelle et la densité du réseau Supercharger.

Source : economie.gouv.fr, « Ce qui change en septembre 2026 ».

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Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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