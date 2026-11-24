Recharge chez Auchan à 0,09 €/kWh : le vrai prix, les 24 stations et les conditions

Du 24 novembre 2026 au 13 janvier 2027, Auchan crédite jusqu'à 0,23 €/kWh sur la carte Waaoh! pour chaque recharge sur les bornes Le Plein de ses magasins. Prix réel, stations, plafond et pièges : ce qu'il faut savoir.

Depuis ce matin, recharger sa voiture électrique sur le parking d’un Auchan peut revenir à 0,09 € le kWh. L’opération court du 24 novembre 2026 au 13 janvier 2027 sur les bornes Le Plein des magasins Auchan, et elle a été repérée hier sur X par le compte Yoann en VE. Nous avons vérifié chaque chiffre chez Auchan et chez Le Plein. Le prix est bien réel, mais ce n’est pas celui qui s’affiche sur la borne.

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Un remboursement en cagnotte, pas une baisse de prix

À la borne, vous payez le tarif habituel. Auchan vous reverse ensuite une partie de la somme sur votre carte de fidélité Waaoh!, sous un à trois jours ouvrés. Le « 0,09 € » est donc un prix net, une fois la cagnotte déduite. Voici les montants publiés par Auchan et par le centre d’aide de Le Plein :

Borne Vous payez Crédité sur Waaoh! Prix final Éco 0,32 €/kWh 0,23 €/kWh 0,09 €/kWh Rapide 0,42 €/kWh 0,23 €/kWh 0,19 €/kWh Ultra-rapide 0,58 €/kWh 0,19 €/kWh 0,39 €/kWh

Dans les stations où la borne rapide est affichée à 0,45 €/kWh, Le Plein précise que le crédit monte à 0,26 €/kWh, pour le même prix final de 0,19 €. Le crédit est calculé sur les kWh entiers de la session, arrondis à l’unité inférieure.

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Ce que coûte vraiment une recharge de Tesla

Prenons une Tesla Model 3 ou Model Y branchée deux heures sur une borne Éco pendant les courses. Avec le chargeur embarqué de 11 kW, elle récupère environ 22 kWh. Vous payez 7,04 € à la borne, Auchan vous rend 5,06 €, et le plein partiel revient à 1,98 € (calcul Tesla Mag).

Rapporté aux 100 km, avec une consommation de 15 kWh aux 100 km (hypothèse Tesla Mag, réaliste en hiver pour une Model 3), cela donne :

1,35 € aux 100 km sur une borne Éco ;

aux 100 km sur une borne Éco ; 2,85 € sur une borne rapide ;

sur une borne rapide ; 5,85 € sur une borne ultra-rapide.

La cagnotte est plafonnée à 80 kWh par jour. Au-delà, la recharge continue au prix normal, sans crédit. Le maximum récupérable est donc de 18,40 € par jour sur les bornes Éco et rapides, et de 15,20 € sur l’ultra-rapide. Le compteur repart à zéro chaque jour, et chaque recharge de la journée compte.

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Les conditions à respecter, sous peine de ne rien toucher

Avoir une carte Waaoh! et l’ajouter dans l’application Le Plein (Profil, puis Mes cartes de fidélité). Une carte ne peut être liée qu’à un seul compte Le Plein.

et l’ajouter dans l’application Le Plein (Profil, puis Mes cartes de fidélité). Une carte ne peut être liée qu’à un seul compte Le Plein. Lancer la recharge avec l’application ou la carte Le Plein . Une recharge lancée par QR code ou payée par carte bancaire sur la borne ne donne droit à rien.

. Une recharge lancée par QR code ou payée par carte bancaire sur la borne ne donne droit à rien. Recharger sur une borne Le Plein d’un magasin Auchan . Les bornes Le Plein installées chez d’autres enseignes sont exclues.

. Les bornes Le Plein installées chez d’autres enseignes sont exclues. Aucun achat ni passage en caisse n’est demandé, contrairement à l’avantage habituel de 0,12 €/kWh, qui exige un achat dans le magasin le jour même.

L’argent crédité reste dans la cagnotte Waaoh! : il se dépense en magasin, selon les règles du programme, et ne se retire pas en espèces. D’après les conditions générales de Waaoh!, les euros gagnés entre le 1er novembre et le 31 décembre restent utilisables jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivante, soit jusqu’au 31 janvier 2028 pour cette opération. Une carte tout juste activée doit attendre 72 heures avant de pouvoir dépenser sa cagnotte.

Les 24 stations concernées

Le Plein publie la liste suivante, qu’il dit tenir à jour : Antony Pascal, Aubagne (Îlot d’Aubagne), Belfort-Bessoncourt, Boulogne-Saint-Martin, Castres, Cognac-Châteaubernard, Cournon-d’Auvergne Les Toulaits, Englos, Gien, Haguenau Château, Le Mans Nord (Saint-Saturnin), Le Mans Sud (La Chapelle-Saint-Aubin), Mont-Saint-Martin, Olivet, Petite-Forêt, Plaisir, Roncq, Saint-Amarin, Saint-Omer-Longuenesse, Tarare, Tassin-la-Demi-Lune, Trappes, Valenciennes et Wintzenheim. Les stations qui ouvriront pendant l’offre en profiteront dès leur mise en service. Les anciens Auchan passés sous enseigne Intermarché ne sont pas concernés.

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Le chiffre de 394 points de recharge qui circule depuis hier n’apparaît ni chez Auchan ni chez Le Plein. Les deux sources officielles comptent des magasins et des stations, pas des points de charge.

Le Plein, le réseau derrière l’offre

Le Plein est la marque de recharge de Yusco, filiale du producteur d’énergie Voltalia. En août, ses dirigeants nous expliquaient en interview exclusive viser 500 stations d’ici 2028, sur les parkings d’Auchan, de Decathlon ou de Leroy Merlin, avec un principe simple : l’enseigne garde la main sur le prix et la fidélité. Cette opération de fin d’année en est l’illustration.

Côté réseau, Auchan part de haut. Dans la 9e édition de notre palmarès de la recharge en zone commerciale, l’enseigne est deuxième des sept grands de l’alimentaire : 66,4 % des points de ses zones publient leur état en temps réel, et ses bornes sont occupées 11,4 % du temps.

Notre avis

Sur une borne Éco, 0,09 €/kWh place la recharge sous le prix d’un kWh domestique, à condition de faire ses courses chez Auchan pour dépenser la cagnotte. Pour un propriétaire de Tesla qui passe une ou deux heures par semaine dans l’un de ces 24 magasins, c’est l’une des recharges publiques les moins chères du moment, jusqu’au 13 janvier. Il faut simplement penser à lancer la recharge depuis l’application, jamais par carte bancaire.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.