Appels d’offres de la semaine : 51 marchés de bornes, de solaire et de pompes à chaleur ouverts aux installateurs

Le rendez-vous du lundi des installateurs : 51 appels d’offres ouverts, dont 24 se ferment avant le 30 novembre. Les chiffres, les régions et cinq avis à regarder.

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Chaque lundi, Tesla Mag fait le point sur les marchés publics de bornes de recharge, de photovoltaïque et de pompes à chaleur. Ce lundi 23 novembre, 51 appels d’offres sont ouverts dans notre moteur de recherche des appels d’offres, relevés chaque jour au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne. Près de la moitié se ferment avant le 30 novembre.

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Les chiffres de la semaine

29 marchés de photovoltaïque : ombrières de parking, centrales en toiture en autoconsommation, maîtrise d’œuvre et exploitation.

: ombrières de parking, centrales en toiture en autoconsommation, maîtrise d’œuvre et exploitation. 18 marchés de bornes de recharge : pose, déploiement en concession, maintenance, alimentation électrique.

: pose, déploiement en concession, maintenance, alimentation électrique. 5 marchés de pompes à chaleur , dont un de fourniture et pose dans le Nord.

, dont un de fourniture et pose dans le Nord. 24 avis se ferment d’ici le 30 novembre. Les autres courent jusqu’en décembre, et trois jusqu’en 2027.

Quelques avis combinent plusieurs métiers, comme une centrale solaire en ombrières avec des bornes et l’éclairage extérieur dans l’Aisne.

Où sont les marchés

Région Appels d’offres ouverts Occitanie 8 Nouvelle-Aquitaine 5 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 Auvergne-Rhône-Alpes 5 Bretagne 4 Hauts-de-France 4 Pays de la Loire 4 Outre-mer 4 Île-de-France 3 (plus un marché sur plusieurs régions) Normandie 3 Centre-Val de Loire 3 Bourgogne-Franche-Comté 2 Grand Est 1

Décompte Tesla Mag au 23 novembre ; un avis qui couvre plusieurs régions est compté une fois, dans sa région principale.

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Cinq avis à regarder cette semaine

Fourniture et pose de bornes de recharge , Calvados (14). Date limite : 30 novembre.

, Calvados (14). Date limite : 30 novembre. Déploiement de bornes de recharge en concession , Hauts-de-Seine (92). Date limite : 30 novembre.

, Hauts-de-Seine (92). Date limite : 30 novembre. Centrale solaire en ombrières, bornes et éclairage extérieur , Aisne (02). Date limite : 30 novembre.

, Aisne (02). Date limite : 30 novembre. Ombrières photovoltaïques sur un parking d’hôpital , conception et exploitation, Eure-et-Loir (28). Date limite : 27 novembre.

, conception et exploitation, Eure-et-Loir (28). Date limite : 27 novembre. Fourniture, installation, maintenance et supervision de bornes, Val-de-Marne (94). Date limite : 17 décembre.

Plus loin dans le calendrier, deux concessions de bornes de recharge, dans l’Oise et dans l’Yonne, laissent jusqu’à fin janvier et fin février 2027 pour se préparer.

L’acheteur, l’objet détaillé, la référence et les pièces de chaque marché sont réservés aux abonnés Tesla Mag Pro. Dans le moteur de recherche, chacun peut filtrer par métier et par région, et s’inscrire à l’alerte des appels d’offres de sa région.

Le portrait de la semaine

Chaque semaine, ce rendez-vous présente aussi un installateur et son dirigeant. En attendant le prochain, relisez celui de HBE, à Sanary-sur-Mer, où deux associés misent sur le Powerwall 3, et celui de Provence Énergie Solaire Services, vingt-deux ans de solaire à La Ciotat.

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Répondre sans y passer ses soirées

Un appel d’offres, c’est un dossier de candidature, des pièces à rassembler et un mémoire technique. Avec Tesla Mag Pro, nous préparons ce travail avec vous : dossiers, pièces vérifiées avant le dépôt et mémoire technique rédigé à partir de vos chantiers et de vos qualifications. Vous gardez vos journées pour les chantiers.

Pour débuter sur les marchés publics, notre guide des marchés publics de bornes et de photovoltaïque explique où trouver les avis et quelles pièces préparer. Et pour les primes, voyez notre guide ADVENIR de l’installateur.

Source des avis : BOAMP et Journal officiel de l’Union européenne, relevés par Tesla Mag le 23 novembre 2026. Photo : ombrières photovoltaïques à l’Université autonome de Madrid, Hanjin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.