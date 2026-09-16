Des plans déposés à Austin décrivent une station de 24 bornes V4 dont le dossier porte un nom sans ambiguïté : Robotaxi. Plusieurs sites y ont vu un retour en arrière, après des années passées à ouvrir les Superchargeurs aux autres marques. C’est l’inverse : Tesla construit une catégorie d’infrastructure qui n’existait pas, et le modèle intéresse directement les propriétaires fonciers français.

Ce que disent les plans

Le permis a été déposé le 24 juin sous le numéro de dossier 2026-081324, pour une station de recharge sur le site Tesla d’Austin-Ridgepoint, au nord-est de la ville. Les plans de construction prévoient 24 bornes V4, un transformateur de 2 500 kVA et un tableau général de 4 000 ampères. Aucune plaque de recharge par induction.

Le dossier de plans est intitulé « 2323 Ridgepoint Dr – Robotaxi ». C’est le deuxième site de ce type déposé dans la zone, après celui d’East St. Elmo Road, dimensionné pour 80 chargeurs sans fil avec 48 bornes en première phase.

Pourquoi une flotte autonome ne se recharge pas comme nous

Un Superchargeur public est conçu pour un flux imprévisible : des voitures qui arrivent quand elles veulent, s’arrêtent vingt minutes, repartent. L’implantation vise les axes, les commerces, les restaurants, parce qu’un conducteur veut faire autre chose pendant la charge.

Une flotte de robotaxis n’a aucun de ces besoins. Personne à bord, donc rien à faire à côté. Les véhicules reviennent sur ordre, aux heures creuses, s’enchaînent sur les bornes et repartent. Ce qui compte alors, c’est la densité de bornes au mètre carré, la puissance disponible au raccordement, et le prix du terrain. Trois critères qui pointent vers des zones industrielles bon marché, pas vers les centres commerciaux.

Le transformateur de 2 500 kVA en dit long : ce n’est pas une station, c’est un poste de distribution privé avec des bornes au bout.

Les robotaxis ne prennent pas la place des conducteurs

Le reproche entendu ces derniers jours est que Tesla réserverait des bornes à sa flotte au détriment de ses clients. Les faits vont dans l’autre sens. Max de Zegher, responsable du Supercharging, a expliqué qu’en attendant ces sites dédiés, la flotte se branche la nuit sur les Superchargeurs publics.

Construire des dépôts dédiés, c’est donc sortir les robotaxis du réseau public, pas y prendre de la place. Les courses payantes en Cybercab ayant démarré à Austin, la question n’est plus théorique : sans dépôt, chaque véhicule supplémentaire de la flotte occupe une borne que quelqu’un d’autre aurait utilisée.

En Europe, un dépôt privé ne serait pas un Superchargeur

Le règlement européen AFIR impose aux stations ouvertes au public des obligations précises d’accès, de paiement à l’acte et de transparence tarifaire. Un site réservé à une flotte n’entre pas dans cette catégorie : ce serait une installation privée, comme le dépôt d’un loueur ou d’un transporteur, et il échapperait donc à ces obligations tout en ne comptant pas dans les statistiques de points de recharge ouverts au public.

La conséquence est concrète pour la France : le jour où une flotte autonome roulera ici, elle aura besoin de fonciers de ce type, et ce ne seront pas les mêmes emplacements que les Superchargeurs actuels.

Ce que ça annonce pour les propriétaires fonciers français

Le profil de terrain recherché change. Pour un Superchargeur classique, l’atout est la visibilité depuis un axe et la proximité de commerces. Pour un dépôt de flotte, ce sont trois autres critères : une surface plane de quelques milliers de mètres carrés, une capacité de raccordement électrique déjà forte ou facilement renforçable, et une localisation en périphérie plutôt qu’en centre-ville.

Beaucoup de propriétaires écartés jusqu’ici pour manque de passage entrent précisément dans cette description. Anciennes friches logistiques, parkings d’entreprise sous-utilisés, terrains le long des rocades avec un poste HTA à proximité : ces actifs prennent de la valeur dans un scénario de flottes autonomes, et leurs propriétaires ont intérêt à faire vérifier dès maintenant leur capacité de raccordement, qui est le vrai facteur limitant.

Le calendrier reste ouvert. Aux États-Unis, les deux sites d’Austin doivent ouvrir. En Europe, rien ne se passera avant l’autorisation des robotaxis, qui dépend elle-même du dossier réglementaire en cours. Mais l’infrastructure se prépare toujours avant l’usage, et c’est maintenant que les terrains se positionnent.

Pour aller plus loin : le guide complet pour accueillir un Supercharger sur son terrain, la première photo d’un Cybercab en charge, et le hub robotaxi d’Austin et son robot nettoyeur.

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