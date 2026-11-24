Onze pays européens autorisent le FSD (Supervised) de Tesla, rebaptisé Tesla Conduite Assistée. La France n'en fait pas partie. Statut pays par pays, procédure d'homologation, prix et calendrier, d'après les autorités et Tesla.

Mis à jour le 20 novembre 2026

Au 20 novembre 2026, le FSD (Supervised) de Tesla, rebaptisé « Tesla Conduite Assistée » en France, est autorisé dans onze pays européens : les Pays-Bas, qui l’ont homologué, et dix pays qui ont reconnu cette homologation. La France n’en fait pas partie : sur son site, Tesla indique que la fonction « n’est actuellement pas disponible en France ». Pour qu’elle arrive chez nous, il faut soit une reconnaissance par Paris, soit un vote des États membres qui l’ouvrirait à toute l’Union. Aucune date de vote n’a été annoncée.

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Le FSD est-il autorisé en France ?

Non. La page française de Tesla consacrée au système le présente avec la mention « Disponibilité des fonctionnalités en attente d’approbation réglementaire », et précise en note que Tesla Conduite Assistée « n’est actuellement pas disponible en France » (tesla.com, page lue le 20 novembre 2026). Le configurateur de la Model 3 et du Model Y dit la même chose : la fonction « n’est pas encore disponible, mais pourrait l’être à l’avenir ».

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Ce que vous avez aujourd’hui sur une Tesla neuve vendue en France, c’est Tesla Conduite Assistée Basique, livrée de série : maintien de cap, régulateur de vitesse dynamique, changement de voie auto, navigation avec maintien de cap, sortie auto, parking auto et reconnaissance des feux et des panneaux stop, selon la liste du configurateur. C’est une autre fonction, que Tesla distingue explicitement de Tesla Conduite Assistée.

Aucune reconnaissance française de l’homologation néerlandaise n’a été publiée. Tesla Mag a interrogé le ministère des Transports le 20 octobre 2026, dans le cadre de sa consultation des autorités de 28 États européens ; le ministère a accepté de répondre par écrit, et ses réponses n’ont pas encore été publiées. Le suivi est dans notre dossier sur les 28 gouvernements européens.

FSD en Europe : quels pays l’autorisent ?

Tesla publie elle-même la liste des marchés où le système est disponible. Au 20 novembre 2026, sa page française en compte 18, dont onze en Europe : Pays-Bas, Lituanie, Estonie, Danemark, Belgique, Slovénie, République tchèque, Croatie, Slovaquie, Lettonie et Finlande. Le tableau ci-dessous donne, pour chaque pays, la décision publiée par l’autorité et sa date.

Une autorisation ne veut pas dire que le système est déjà actif dans toutes les voitures du pays. Tesla déploie ensuite la fonction par mise à jour à distance, à la date qu’elle choisit. En Finlande, Tesla Europe écrivait le 11 novembre que « le déploiement commence bientôt », sans donner de date (notre article sur la Finlande).

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En Europe, une voiture et ses systèmes sont homologués par un État membre, selon des règles communes. Le cas du FSD est particulier : la RDW écrit le 16 novembre 2026 que son approbation « n’est pas une homologation classique », parce que le système comporte des innovations que la réglementation actuelle ne couvre pas. Il passe donc par la procédure de l’article 39 du règlement (UE) 2018/858, réservée aux nouvelles technologies (RDW, 16 novembre 2026).

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Cet article, que l’on peut lire sur EUR-Lex, prévoit trois étapes :

Une réception provisoire nationale. En attendant une décision européenne, l’autorité d’un État peut accorder une réception « valable uniquement sur le territoire » de cet État. C’est ce qu’a fait la RDW le 10 avril 2026. La reconnaissance par d’autres États. Les autorités des autres pays « peuvent accepter » cette réception provisoire sur leur territoire, en informant par écrit l’autorité qui l’a délivrée. C’est la voie suivie par les dix autres pays du tableau. Une autorisation pour toute l’Union. Elle relève de la Commission européenne, qui décide par un acte d’exécution après avis des États membres réunis au comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV).

Le dossier néerlandais est inscrit à ce comité. L’ordre du jour de la réunion du 6 octobre 2026 prévoyait la « poursuite des discussions sur la demande des Pays-Bas pour une autorisation au titre de l’article 39 » (Commission européenne, projet d’ordre du jour du 11 septembre 2026). Le comité en a discuté sans voter. La RDW précise que ces échanges sont confidentiels. L’agence finlandaise Traficom, de son côté, attend une homologation européenne « au cours de l’hiver » et indique qu’il faut environ trois semaines après le vote pour qu’elle vaille dans toute l’Union.

Et le règlement R171 ?

Le règlement ONU n° 171, dit DCAS (systèmes d’aide au contrôle par le conducteur), fixe les règles techniques des aides à la conduite de niveau 2, celles où le conducteur reste responsable et doit être surveillé par le système. Adopté par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements sur les véhicules (WP.29) de la CEE-ONU en mars 2024, il est entré en vigueur le 22 septembre 2024 ; une série d’amendements, dite 01, a été adoptée en mars 2025. C’est le cadre de référence des fonctions comme Tesla Conduite Assistée. Ni la RDW ni la Commission ne détaillent publiquement les points précis sur lesquels le système de Tesla dépasse ce cadre : la RDW parle seulement d’innovations « non couvertes par la réglementation actuelle ».

Qu’est-ce qui a changé pour obtenir l’accord européen ?

Trois modifications, toutes approuvées par la RDW, ont été demandées ou acceptées en cours de route.

Le nom. Le 6 octobre 2026, le ministère allemand des Transports jugeait « Full Self-Driving » « quelque peu trompeur ». Depuis le 8 octobre, les sites européens de Tesla parlent de « Tesla Assisted Driving », traduit en France par « Tesla Conduite Assistée ». La RDW a validé le 3 novembre ce nom à l’écran, dans le manuel et dans toutes les informations destinées au conducteur.

Le 6 octobre 2026, le ministère allemand des Transports jugeait « Full Self-Driving » « quelque peu trompeur ». Depuis le 8 octobre, les sites européens de Tesla parlent de « Tesla Assisted Driving », traduit en France par « Tesla Conduite Assistée ». La RDW a validé le 3 novembre ce nom à l’écran, dans le manuel et dans toutes les informations destinées au conducteur. La vitesse. La marge que le conducteur peut régler au-dessus de la limitation passe de +50 % à +10 % au maximum, et revient à 0 % à chaque démarrage (RDW, 3 novembre 2026). Sur une autoroute à 130 km/h, cela fait 143 km/h au plus.

La marge que le conducteur peut régler au-dessus de la limitation passe de +50 % à +10 % au maximum, et revient à 0 % à chaque démarrage (RDW, 3 novembre 2026). Sur une autoroute à 130 km/h, cela fait 143 km/h au plus. L’attention du conducteur. Le 16 novembre, la RDW a approuvé une nouvelle mise à jour : alertes plus précoces, sanction (« strike ») si le conducteur ne surveille pas une manœuvre, mains obligatoires sur le volant au-delà de 130 km/h, et information du conducteur quand le système adapte lui-même la vitesse maximale.

La RDW limite ces décisions aux Tesla équipées du matériel HW4 ou plus récent. Les voitures en HW3 ne sont pas citées. Le détail des changements de vitesse est dans notre article sur la décision néerlandaise du 3 novembre.

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Combien coûte le FSD en Europe, et que permet-il ?

Au 20 novembre 2026, le configurateur français de la Model 3 et du Model Y affiche une option « Abonnement mensuel » à 99 € par mois dans la rubrique consacrée à Tesla Conduite Assistée, tout en rappelant que la fonction n’est pas encore disponible en France. Aucun prix d’achat définitif n’y figure. Aux Pays-Bas, où le système est autorisé, le configurateur affiche le même abonnement de 99 € par mois, qui démarre après un mois d’essai (tesla.com/nl_nl, lu le 20 novembre 2026).

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Selon Tesla, la fonction gère la navigation, la direction, les changements de voie, le stationnement et la conduite en ville comme sur autoroute, « sous votre surveillance active ». Tesla écrit aussi que ces fonctions « ne rendent pas le véhicule autonome ». Les autorités disent la même chose : en Finlande, Traficom rappelle que la conduite se fait « entièrement sous la responsabilité du conducteur », amendes pour excès de vitesse comprises. Le ministre slovaque des Transports, Jozef Ráž, l’a résumé ainsi le 16 octobre : « Ce n’est pas un système pleinement autonome. »

Quand le FSD arrivera-t-il en France ?

Personne ne l’a annoncé. Deux voies existent :

Une reconnaissance par la France de l’homologation néerlandaise, comme l’ont fait dix pays. Paris n’en a pas annoncé.

de l’homologation néerlandaise, comme l’ont fait dix pays. Paris n’en a pas annoncé. Un vote européen, qui ouvrirait le système dans tous les États membres. Il exige une majorité qualifiée : au moins 15 États sur 27, représentant au moins 65 % de la population de l’Union. La position de la France pèse donc deux fois, pour elle-même et dans le vote.

Côté Tesla, Elon Musk a déclaré lors de la conférence sur les résultats du troisième trimestre, le 21 octobre 2026, qu’il serait « surpris » qu’une homologation européenne prenne plus longtemps que le premier trimestre 2027, en précisant que « ce n’est pas un calendrier que nous maîtrisons » (notre compte rendu). C’est un pronostic, pas une date.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser le FSD en France avec une Tesla immatriculée aux Pays-Bas ou en Belgique ?

Les décisions publiées valent pour le territoire de chaque pays qui autorise le système. L’article 39 du règlement 2018/858 parle d’une réception « valable uniquement sur le territoire » de l’État concerné, et la France n’a pas reconnu celle des Pays-Bas. Tesla n’a pas publié de règle sur l’usage transfrontalier.

FSD, Tesla Assisted Driving, Tesla Conduite Assistée : est-ce la même chose ?

Oui. C’est le même système, rebaptisé en Europe depuis octobre 2026. « Tesla Assisted Driving » est le nom anglais utilisé par la RDW et Tesla en Europe, « Tesla Conduite Assistée » sa traduction sur le site français. Aux États-Unis, le nom reste « Full Self-Driving (Supervised) ».

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Ma Tesla est-elle compatible ?

Les décisions de la RDW de novembre 2026 visent les Tesla équipées du matériel HW4 ou plus récent. Les voitures équipées du HW3 n’y sont pas mentionnées, et Tesla n’a pas publié de calendrier pour elles en Europe.

Qui est responsable en cas d’accident ou d’excès de vitesse ?

Le conducteur, dans tous les pays qui autorisent le système. La RDW, Traficom et les ministères slovaque, slovène et tchèque l’écrivent tous : c’est une aide à la conduite, pas une voiture autonome.

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Sources : Tesla (tesla.com/fr_fr et tesla.com/nl_nl, lus le 20 novembre 2026) ; RDW (10 avril, 3 et 16 novembre 2026) ; règlement (UE) 2018/858, article 39 ; Commission européenne, registre de comitologie ; autorités nationales citées dans le tableau ; CEE-ONU, règlement n° 171. Tesla Mag est un média indépendant, non affilié à Tesla, Inc.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.